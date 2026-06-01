De maand juni is aangebroken en dat betekent dat de streamingdiensten weer bol staan van de nieuwe releases. Van animatie tot reality- en misdaadseries: wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

The Rookie (seizoen 7) | Netflix | 1 juni

De politieserie The Rookie volgt John Nolan (Nathan Fillion), een gescheiden man van over de veertig. Wanneer hij per ongeluk de politie bijstaat bij een bankoverval, besluit hij zich aan te sluiten bij de LAPD als oudste ‘rookie’ in het team. In het zevende seizoen is hij inmiddels echter allang geen rookie meer. Het Mid-Wilshire-team buigt zich dit seizoen onder meer over de gevaarlijke nasleep van een gevangenisuitbraak en de aanhoudende dreiging van een manipulatieve psychiater en een ontsnapte crimineel.

Hoppers | Disney+ | 3 juni

De nieuwe animatiefilm Hoppers verschijnt deze woensdag op Disney+. Niet alle Pixar-films van de afgelopen jaren zijn even succesvol geweest, maar Hoppers is een bijzonder leuke film die je als Pixar-fan niet mag overslaan. De film volgt de dierenliefhebbende tiener Mabel Tanaka (Piper Curda), die met nieuwe technologie haar geest in het lichaam van een mechanische bever laat ‘hoppen’. De burgemeester van haar stad is van plan een dierenhabitat te vernietigen en Mabel is vastberaden zijn plannen te dwarsbomen. De opstand die ze als bever ontketent loopt echter niet helemaal zoals ze had verwacht.

The Legend of Vox Machina (seizoen 4) | Amazon Prime Video | 3 juni

Na twee jaar wachten verschijnt deze woensdag eindelijk het nieuwe seizoen van The Legend of Vox Machina. Vox Machina is de geanimeerde verfilming van de populaire Dungeons & Dragons-webserie Critical Role. De serie speelt zich af in de fictieve wereld Exandria en volgt het zevenkoppige Vox Machina-team tijdens hun avonturen. Het vierde seizoen begint met een tijdssprong van een jaar. De groep is opgesplitst, maar moet samenkomen om nieuwe obstakels te overwinnen. Volgens makers Sam Riegel en Travis Willingham worden de personages klaargestoomd voor de grote finale in seizoen 5.

Clarkson's Farm (seizoen 5) | Amazon Prime Video | 3 juni

Wie fan is van Top Gear en The Grand Tour herkent deze slechtgehumeurde Engelsman meteen. In Clarkson’s Farm waagt presentator Jeremy Clarkson een poging om een boerderij te runnen die hij Diddly Squat Farm doopt. In het nieuwe seizoen besluit Clarkson dat er geïnnoveerd moet worden om ervoor te zorgen dat de boerderij soepeler gaat lopen. Hij neemt landarbeider Kaleb Cooper – die voor het begin van de serie nog geen teen buiten Oxfordshire had gezet – mee naar het buitenland om inspiratie bij andere boerderijen op te doen. Ze bezoeken onder andere Brugge en de Floating Farm in Rotterdam.

The Witness (seizoen 1) | Netflix | 4 juni