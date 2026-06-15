De streamingdiensten staan weer bol van de nieuwe releases. Mocht je door de bomen het bos niet meer zien, geen zorgen. Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet. Zo weet je precies wat je deze week niet mag missen.

Sonic the Hedgehog 3 | Netflix | 17 juni

In de derde (en beste) Sonic the Hedgehog-film moeten Sonic (Ben Schwartz), Knuckles (Idris Elba) en Tails (Colleen O'Shaughnessey) het opnemen tegen een nieuwe vijand, namelijk Shadow (Keanu Reeves). Wanneer blijkt dat ze hem met geen mogelijkheid kunnen verslaan, wordt Team Sonic gedwongen samen te werken met de schurk Dr. Eggman (Jim Carrey). Alleen samen maken ze kans om Shadow te stoppen en de planeet te redden.

I Will Find You (seizoen 1) | Netflix | 18 juni

De gloednieuwe Netflix-serie I Will Find You is gebaseerd op de bestseller van Harlan Coben en volgt David (Sam Worthington), een vader die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de vermeende moord op zijn zoon, die hij niet gepleegd heeft. Na vijf jaar gevangen te hebben gezeten krijgt hij bezoek van zijn ex-schoonzus Rachel (Britt Lower). Zij lijkt bewijs te hebben dat Davids zoon nog leeft. Hij moet uit de zwaarbewaakte gevangenis zien te ontsnappen om zijn zoon te vinden en zijn onschuld te bewijzen.

Rosa Elettrica (seizoen 1) | SkyShowtime | 18 juni

De Italiaanse misdaadthriller Rosa Elettrica is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Giampaolo Simi. De serie volgt Rosa Valera (Maria Chiara Giannetta), een jonge politieagente die wordt overgeplaatst naar de Dienst Getuigenbescherming. Bij haar eerste opdracht moet ze Daniele ‘Cociss’ Mastronero (Francesco Di Napoli) in bescherming nemen, een onvoorspelbaar lid van de criminele geheime organisatie Camorra die recent is overgelopen als kroongetuige. Wanneer ze ontdekken dat er een lek is binnen de politie, gaan de twee op onderzoek uit om de waarheid te achterhalen.

Sugar (seizoen 2) | Apple TV | 19 juni

Het tweede seizoen van de neo-noir-serie Sugar is vanaf deze vrijdag te zien op Apple TV. Colin Farrell speelt de titulaire privédetective John Sugar. In het eerste seizoen werd hij ingehuurd door een rijke filmproducer om de verdwijning van zijn kleindochter te onderzoeken. Het tweede seizoen introduceert een nieuw mysterie in de vorm van een andere vermissingszaak. Deze keer is het aan Sugar om de broer van een bekende boxer op te sporen. Wanneer er meer achter de zaak blijkt te zitten dan hij verwacht had, moet hij beslissen hoe ver hij bereid is te gaan om het juiste te doen.

Wicked: For Good | SkyShowtime | 20 juni