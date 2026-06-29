Moet je even bijkomen van het warme weer en blijf je deze week liever binnen in het genot van de airco? Geen zorgen, er is weer genoeg nieuws om van te genieten op de streamingdiensten. Wij hebben de beste films en series alvast voor je uitgezocht.

X-Men '97 (seizoen 2) | Disney+ | 1 juli

Na twee jaar wachten kunnen we deze week eindelijk genieten van het tweede seizoen van X-Men ‘97. Dat is het directe vervolg op de serie X-Men: The Animated Series, die liep van 1992 tot 1997. Na het verlies van Professor X krijgt de groep superhelden een hoop nieuwe, gevaarlijke uitdagingen op hun bord. In het tweede seizoen zijn de X-Men verspreid over verschillende tijdperken en moeten ze zien terug te keren naar de jaren negentig om de Apocalyps te stoppen. De eerste drie afleveringen zijn vanaf deze woensdag te zien en de overige zes afleveringen worden wekelijks toegevoegd.

Elle (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 1 juli

De gloednieuwe Amazon Prime-serie Elle is een prequel op de cultklassieker Legally Blonde uit 2001. Actrice Lexi Minetree treedt in de voetsporen van Reese Witherspoon en speelt de titulaire hoofdpersoon Elle Woods. De serie speelt zich zes jaar voor Legally Blonde af en volgt Elle tijdens haar middelbareschooltijd. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt, verhuist het hele gezin van Los Angeles naar Seattle. Elle valt nogal uit de toon op haar nieuwe school en ze moet haar weg zien te vinden zonder zichzelf te verliezen. Het hele eerste seizoen van Elle is vanaf deze woensdag te bekijken.

Enola Holmes 3 | Netflix | 1 juli

In Enola Holmes 3 kruipt Millie Bobby Brown voor de derde keer in de huid van Enola, de jongere zus van de iconische detective Sherlock Holmes (Henry Cavill). Voor haar bruiloft met Lord Tewkesbury (Louis Partridge) vertrekt ze naar Malta, maar voordat ze op haar bestemming aankomt wordt ze tegengehouden door Dr. Watson (Himesh Patel). Sherlock is spoorloos verdwenen en Watson vermoedt dat hij is ontvoerd. Nu is het aan Enola om hem te vinden.

Fast & Furious-franchise | Netflix | 3 juli

Laten we eerlijk zijn: niemand heeft gevraagd om elf Fast & Furious-films, maar ze zijn er, dus kunnen we er maar beter van genieten. Vanaf deze vrijdag kun je de gehele franchise, inclusief de spin-off Hobbs & Shaw, bekijken op Netflix. De eerste film volgt Brian O'Conner (Paul Walker), een undercoveragent van de LAPD die de opdracht krijgt om een ​​straatracebende onder leiding van Dominic ‘Dom’ Toretto (Vin Diesel) in Los Angeles te infiltreren. De rest van de franchise volgt Dom en zijn gekozen familie van racers terwijl ze steeds grandiozere en bizardere avonturen beleven.

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The Prestige | HBO Max | 3 juli