Een nieuwe week is begonnen, en dat betekent weer nieuwe streamingreleases! Als je door het grote aanbod even niet meer weet waar je moet beginnen, geen zorgen. Wij hebben voor jou de beste tips op een rijtje gezet, zodat je precies weet welke titels deze week de moeite waard zijn.

Michael | Pathé Thuis | 9 juni

Hij draait nog een tijdje in de bioscoop, maar vanaf morgen is de biopic Michael ook op je eigen televisie te streamen via Pathé Thuis. Jaafar Jackson kruipt in deze film in de huid van zijn wereldberoemde oom. De film volgt het leven en de carrière van Michael Jackson van zijn start in 1966 als deel van The Jackson 5 tot aan zijn eerste solotournee, de Bad World Tour, in 1988. Het verhaal blijft redelijk aan de oppervlakte en mist wat diepgang, maar is wel een mooi geschoten en goed geacteerd eerbetoon aan de King of Pop.

The Handmaid's Tale (seizoen 6) | Netflix | 10 juni

Het zesde en tegelijkertijd laatste seizoen van The Handmaid’s Tale is vanaf deze woensdag te zien op Netflix. The Handmaid’s Tale is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood en speelt zich af in een dystopische versie van Amerika genaamd Gilead, waar vrouwen worden ingedeeld naar vruchtbaarheid en status. Vruchtbare vrouwen worden geforceerd als zogenoemde ‘handmaids’ kinderen te baren voor invloedrijke mannen. De serie volgt June (Elisabeth Moss), die als handmaid van bevelhebber Fred Waterford (Joseph Fiennes) van al haar rechten inclusief haar naam wordt beroofd. Wanneer ze achter het bestaan van een ondergrondse rebellenorganisatie komt, doet ze er alles aan te vluchten en een weg terug te vinden naar haar familie.

Colors of Evil: Black | Netflix | 10 juni

Colors of Evil: Black is het tweede deel in de Colors of Evil-filmserie van Poolse regisseur Małgorzata Oliwia Sobczak. Wanneer een jonge jongen vermist raakt in een klein stadje, ontdekt de pas aangestelde officier van justitie Leopold Bilski (Jakub Gierszal) een onverwachte connectie met een oude vermissingszaak. Hij moet het geheim achter de sinistere lokale legende zien te ontrafelen voordat het te laat is.

Ligas (seizoen 1) | SkyShowtime | 11 juni

De Italiaanse advocatenserie Ligas volgt Lorenzo Ligas (Luca Argentero), een strafpleiter bij een prestigieus advocatenkantoor die bekendstaat om zijn briljante, maar controversiële aanpak in de rechtszaal. Een groot schandaal zet zijn leven op zijn kop en hij vertrekt noodgedwongen naar Milaan om daar zijn gehavende reputatie weer op te bouwen. Net wanneer hij zijn draai weer heeft gevonden, eist zijn ex-vrouw voogdij over hun achtjarige dochter en dreigt Ligas’ leven opnieuw in te storten.

I Am Frankelda | Netflix | 12 juni