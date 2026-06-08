Michael | Pathé Thuis | 9 juni
Hij draait nog een tijdje in de bioscoop, maar vanaf morgen is de biopic Michael ook op je eigen televisie te streamen via Pathé Thuis. Jaafar Jackson kruipt in deze film in de huid van zijn wereldberoemde oom. De film volgt het leven en de carrière van Michael Jackson van zijn start in 1966 als deel van The Jackson 5 tot aan zijn eerste solotournee, de Bad World Tour, in 1988. Het verhaal blijft redelijk aan de oppervlakte en mist wat diepgang, maar is wel een mooi geschoten en goed geacteerd eerbetoon aan de King of Pop.
The Handmaid's Tale (seizoen 6) | Netflix | 10 juni
Het zesde en tegelijkertijd laatste seizoen van The Handmaid’s Tale is vanaf deze woensdag te zien op Netflix. The Handmaid’s Tale is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood en speelt zich af in een dystopische versie van Amerika genaamd Gilead, waar vrouwen worden ingedeeld naar vruchtbaarheid en status. Vruchtbare vrouwen worden geforceerd als zogenoemde ‘handmaids’ kinderen te baren voor invloedrijke mannen. De serie volgt June (Elisabeth Moss), die als handmaid van bevelhebber Fred Waterford (Joseph Fiennes) van al haar rechten inclusief haar naam wordt beroofd. Wanneer ze achter het bestaan van een ondergrondse rebellenorganisatie komt, doet ze er alles aan te vluchten en een weg terug te vinden naar haar familie.
Colors of Evil: Black | Netflix | 10 juni
Colors of Evil: Black is het tweede deel in de Colors of Evil-filmserie van Poolse regisseur Małgorzata Oliwia Sobczak. Wanneer een jonge jongen vermist raakt in een klein stadje, ontdekt de pas aangestelde officier van justitie Leopold Bilski (Jakub Gierszal) een onverwachte connectie met een oude vermissingszaak. Hij moet het geheim achter de sinistere lokale legende zien te ontrafelen voordat het te laat is.
Ligas (seizoen 1) | SkyShowtime | 11 juni
De Italiaanse advocatenserie Ligas volgt Lorenzo Ligas (Luca Argentero), een strafpleiter bij een prestigieus advocatenkantoor die bekendstaat om zijn briljante, maar controversiële aanpak in de rechtszaal. Een groot schandaal zet zijn leven op zijn kop en hij vertrekt noodgedwongen naar Milaan om daar zijn gehavende reputatie weer op te bouwen. Net wanneer hij zijn draai weer heeft gevonden, eist zijn ex-vrouw voogdij over hun achtjarige dochter en dreigt Ligas’ leven opnieuw in te storten.
I Am Frankelda | Netflix | 12 juni
De prachtige animatiefilm I Am Frankelda is vanaf deze vrijdag te zien op Netflix. De film, geregisseerd door broers Arturo en Roy Ambriz, is de eerste Mexicaanse stopmotionfilm ooit en is een prequel voor de serie Frankelda's Book of Spooks. Het verhaal volgt Francisca Imelda (Mireya Mendoza), een jonge, ambitieuze schrijfster van duistere verhalen in het negentiende eeuwse Mexico. Wanneer ze in haar onderbewustzijn geraakt, komen de monsters die ze zelf heeft gecreëerd tot leven. Met de hulp van de gekwelde prins Herneval moet ze het evenwicht tussen fictie en werkelijkheid herstellen om zijn koninkrijk en de realiteit te redden.