Het nieuwe aanbod van de streamingdiensten is deze week misschien niet zo breed als je gewend bent, maar gelukkig zijn er toch nog een aantal kersverse films en series om van te genieten. Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rijtje gezet.

Sparks of Tomorrow (seizoen 1) | Netflix | 6 juli

Sparks of Tomorrow speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw in een fictieve versie van Kyoto, waarin de mensheid sterk afhankelijk is van geavanceerde stoommachines die de stad in rook hullen. Het verhaal volgt Kihachi, een jonge uitvinder die geloofde in een toekomstig ‘elektriciteitstijdperk’. Na de dood van zijn broer heeft hij die droom echter de verdomhoek in geduwd. Wanneer hij Inako ontmoet, een meisje dat zowel zijn visie als zijn rouw begrijpt, gaan de twee samen op zoek naar de ‘20th Century Electrical Catalog’, een catalogus waarin de details over een elektriciteitstijdperk beschreven staan.

Little House on the Prairie (seizoen 1) | Netflix | 9 juli

De semi-autobiografische boekenserie Little House on the Prairie van Laura Ingalls Wilder kent meerdere verfilmingen. De meest bekende is ongetwijfeld de iconische serie van NBC die negen seizoenen telde tussen 1974 en 1983. Volgens Netflix is het hoog tijd om opnieuw een draai aan het wiel te geven. De serie volgt de leden van de Ingalls-familie die hun nieuwe leven opbouwen buiten het kleine, maar snelgroeiende stadje Independence. Binnen het negentiende-eeuwse leven op de prairie gaan ze op zoek naar een beter leven en leren ze zichzelf echt kennen.

I was a Stranger | Pathé Thuis | 9 juli

De dramafilm I was a Stranger is vanaf deze donderdag te zien op Pathé Thuis. De film is gebaseerd op waargebeurde verhalen en volgt vijf mensen: en arts, een soldaat, een mensensmokkelaar, een vader en een kapitein. Door de Syrische burgeroorlog zijn ze noodgedwongen alles achter te laten. Tijdens hun wanhopige zoektocht naar veiligheid en een nieuw thuis kruisen hun paden elkaar. De film werd bekroond met de Amnesty International Film Award op het Filmfestival van Berlijn en is zowel indringend en hartverscheurend als maatschappelijk relevant.

Inception | HBO Max | 10 juli

Inception is inmiddels zestien jaar oud en blijft toch een van Christopher Nolans beste en meest iconische films. Mocht je hem op de een of andere manier nog nooit hebben gezien, dan kun je die fout vanaf deze vrijdag rechtzetten. De film volgt Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), die samen met een team ‘extractors’ de dromen van de erfgenaam van een multimiljardair (Cillian Murphy) moet binnendringen om geheime informatie te bemachtigen. In essentie is Inception een heist-film, geplaatst in een ingewikkelde technologische context die je bij de eerste keer kijken zeker zes keer hardop ‘huh?’ doet zeggen.

Undertone | Netflix | 11 juli