Universal heeft laten weten (via Deadline) dat de biopic op 6 augustus 2027 in de bioscoop draait. De film wordt geregisseerd door Craig Brewer. Hij heeft al ervaring met muzikale films: vorig jaar leverde hij al Song Sung Blue af.
Het is ook al bekend wie de rol van Snoop Dogg zelf gaat spelen. Het gaat om Jonathan Daviss, onder andere bekend van de Netflix-serie Outer Banks. Snoop Dogg zelf kan de rol niet vertolken, aangezien het over de jeugd en vroege carrière van de rapper moet gaan.
Wereldster
Snoop Dogg werd in de jaren negentig bekend toen hij zijn album Doggystyle uitbracht. Ook richtte hij het productielabel Death Row Records op. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze periode een belangrijk aspect van de film vormt. De rapper is bekend van hits als 'Drop It Like It's Hot' en 'Nuthin' But a "G" Thang'.
Daarnaast zien we Snoop Dogg vaak terug bij samenwerkingen met andere artiesten, speelt hij zelf hier en daar in films en staat hij natuurlijk ook bekend om zijn uitgesproken marihuanagebruik.
Biopics zijn populair
Biopics komen de laatste jaren weer steeds vaker uit, maar zijn van alle tijden. Universal zelf heeft recentelijk nog succes geboekt met Michael, maar eerder ook met Straight Outta Compton en 8 Mile. Andere populaire biopics - niet alleen met muzikanten als onderwerp - zijn onder andere Bohemiam Rhapsody, Oppenheimer en American Sniper.