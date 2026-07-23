Aan biopics - oftewel films die het leven van een bekend persoon tonen - geen gebrek tegenwoordig, maar er komt er nog eentje bij: namelijk een film over de rapper Snoop Dogg.

Universal heeft laten weten (via Deadline) dat de biopic op 6 augustus 2027 in de bioscoop draait. De film wordt geregisseerd door Craig Brewer. Hij heeft al ervaring met muzikale films: vorig jaar leverde hij al Song Sung Blue af.

Het is ook al bekend wie de rol van Snoop Dogg zelf gaat spelen. Het gaat om Jonathan Daviss, onder andere bekend van de Netflix-serie Outer Banks. Snoop Dogg zelf kan de rol niet vertolken, aangezien het over de jeugd en vroege carrière van de rapper moet gaan.

Wereldster

Snoop Dogg werd in de jaren negentig bekend toen hij zijn album Doggystyle uitbracht. Ook richtte hij het productielabel Death Row Records op. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze periode een belangrijk aspect van de film vormt. De rapper is bekend van hits als 'Drop It Like It's Hot' en 'Nuthin' But a "G" Thang'.

Daarnaast zien we Snoop Dogg vaak terug bij samenwerkingen met andere artiesten, speelt hij zelf hier en daar in films en staat hij natuurlijk ook bekend om zijn uitgesproken marihuanagebruik.

Biopics zijn populair