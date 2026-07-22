Er komt een Lego-set gebaseerd op de televisieserie The X-Files uit. Dat was al een tijdje bekend, maar nu is de set ook onthuld.

De set heet simpelweg 'The X-Files' en is op de Lego-website te vinden. Daaruit blijkt dat hij 199,99 euro gaat kosten en vanaf 4 augustus verkrijgbaar is. Zogeheten 'Lego Insiders' kunnen hem al op 1 augustus bestellen.

Herkenbaar voor fans

De set bestaat uit 1478 steentjes en bevat diverse locaties die bekend zijn voor fans van de populaire serie. De onderste laag toont het FBI-kantoor van hoofdpersonages Fox Mulder en Dana Scully. Deze zit vol met verwijzingen, waaronder de iconische 'I Want to Believe'-poster en maar één bureau - het duurde in de serie ook jaren voordat collega Scully haar eigen bureau kreeg.

Bovenop het kantoor is een bos te zien, met daarboven een UFO. In de serie liepen Mulder en Scully vaak door dergelijke bossen, niet in de laatste plaats omdat de eerste vijf seizoenen in Canada werden geschoten voordat er voor het zesde seizoen naar het zonnigere Californië werd verhuisd.

Qua minifiguurtjes kunnen fans natuurlijk poppetjes van Fox Mulder en Dana Scully verwachten, maar ook van hun leidinggevende Walter Skinner, de geheimzinnige Mr. X, de onbetrouwbare Alex Krycek, de slechte 'Cigarette Smoking Man', het rioolmonster Flukeman en natuurlijk een buitenaards wezen.

Extra Lego-set

Mensen die de Lego-set van 1 tot en met 10 augustus bestellen, ontvangen nog een extra Lego-set gebaseerd op The X-Files die voor zover bekend niet los te koop is. Het gaat om 'Scully's Lab'. De FBI-agent was vaak in dergelijke omgevingen te vinden, bijvoorbeeld om autopsies uit te voeren of vreemde vondsten te onderzoeken.

The X-Files: een waar fenomeen

The X-Files was in de jaren negentig van de vorige eeuw een waar fenomeen. In de serie onderzoeken FBI-agenten Mulder en Scully allerlei bovennatuurlijke zaken terwijl ze een complot rondom een buitenaardse invasie langzaam maar zeker blootleggen.

Na vijf seizoenen kwam er een bioscoopfilm uit, en de oorspronkelijke reeks eindigde na seizoen negen. Daarna kwam er nog een film, gevolgd door twee nieuwe seizoenen vorig decennium die beduidend minder positief werden ontvangen.

Reboot op komst