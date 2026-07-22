Het eerder dit jaar in de bioscoop verschenen Star Wars: The Mandalorian and Grogu kan nu bekeken worden via Pathé Thuis.

Mensen kunnen Star Wars: The Mandalorian and Grogu nu vanaf 14,99 euro huren via Pathé Thuis, zodat men de film vanuit het comfort van diens eigen bank kan ervaren. De film kwam op 20 mei uit in de bioscoop, dus er zat ongeveer twee maanden tussen de bioscoop- en streamingrelease.

The Mandalorian en Grogu - ook wel liefkozend Baby Yoda genoemd door fans - worden in de film ingehuurd om Rotta the Hutt - de zoon van Jabba the Hutt - te redden uit de klauwen van voormalige volgers van het Galactic Empire.

De rol van The Mandalorian wordt zoals in de The Mandalorian-serie gespeeld door Pedro Pascal, maar ook acteurs als Jeremy Allen White en Sigourney Weaver zijn van de partij. De film volgt de Disney+-serie The Mandalorian op, maar je hoeft de serie niet per se gezien te hebben om ook van de film te kunnen genieten.

Wisselende ontvangst