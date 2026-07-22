Mensen kunnen Star Wars: The Mandalorian and Grogu nu vanaf 14,99 euro huren via Pathé Thuis, zodat men de film vanuit het comfort van diens eigen bank kan ervaren. De film kwam op 20 mei uit in de bioscoop, dus er zat ongeveer twee maanden tussen de bioscoop- en streamingrelease.
The Mandalorian en Grogu - ook wel liefkozend Baby Yoda genoemd door fans - worden in de film ingehuurd om Rotta the Hutt - de zoon van Jabba the Hutt - te redden uit de klauwen van voormalige volgers van het Galactic Empire.
De rol van The Mandalorian wordt zoals in de The Mandalorian-serie gespeeld door Pedro Pascal, maar ook acteurs als Jeremy Allen White en Sigourney Weaver zijn van de partij. De film volgt de Disney+-serie The Mandalorian op, maar je hoeft de serie niet per se gezien te hebben om ook van de film te kunnen genieten.
Wisselende ontvangst
De film werd wisselend ontvangen en was geen gigantisch kassucces. Ook Dunke was teleurgesteld en gaf de film een score van 5,5 in zijn ID-review: "The Mandalorian and Grogu is de meest frustrerende Star Wars-film tot dusver, omdat het een prima en simpele verhaalopzet niet op betekenisvolle wijze weet te vullen. De personages voelen vlak voor zowel fans als nieuwkomers. Toch zit er overduidelijke liefde voor het Star Wars-universum en het proces van films maken daarin verwerkt, maar dat maakt het flinterdunne verhaal eigenlijk alleen maar pijnlijker."