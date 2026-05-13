De nieuwe Marvel-serie Vision Quest staat vanaf 14 oktober op streamingdienst Disney+.

Dat kondigde Disney deze week aan tijdens een presentatie. Zoals de naam al prijsgeeft, draait de serie om het personage Vision. Daarmee wordt het verhaal uit de series WandaVision en Agatha All Along voortgezet, maar dit moet wel de afsluiter worden van dit verhaal.

Paul Bettany zal wederom de rol van Vision spelen. Daarnaast keert ook james Spader terug als Ultron, bekend uit de in 2015 verschenen film Avengers: Age of Ultron. Andere castleden zijn Henry Lewis, James D'Arcy, Jonathan Sayer, Emily Hampshire, Orla Brady en Ruaridh Mollica.