De multiplayergame Sea of Thieves, waarin spelers de rol van piraten spelen, krijgt een verfilming.

Dat heeft Matt Booty, de chief content officer bij Microsoft, bevestigd aan Entertainment Weekly. Microsoft is de eigenaar van Sea of Thieves-ontwikkelaar Rare, dus het gaat om een officiële bron.

Daarbij is ook bekend dat de producent van de film Destin Daniel Cretton is. Hij regisseerde de aankomende Marvel-film Spider-Man: Brand New Day, en stond ook aan het roer van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ook hielp hij mee aan de serie Wonder Man.

De film zal nog wel enige tijd op zich laten wachten: het project begint zich nog maar in een vroege fase. Daarbij is bijvoorbeeld ook nog geen regisseur gevonden voor de verfilming. Ook is niet helemaal duidelijk hoe het concept van de game tot uiting zal komen op het witte doek.

Coöperatief piratenavontuur

Sea of Thieves - dat in eerste instantie op Xbox en pc verscheen maar ook al enige tijd op PlayStation 5 speelbaar is - heeft namelijk een uniek uitgangspunt: de game biedt puur coöperatieve gameplay, waarbij spelers samen een piratencrew vormen.

Daarbij moet er nauw samengewerkt worden, bijvoorbeeld door een speler aan het stuur van een piratenschip te plaatsen, een andere speler te laten navigeren en weer een andere speler de kanonnen te laten bestieren om vijanden op een afstandje te houden.

De game is zoals gezegd ontwikkeld door het Britse Rare. Zij maakten vooral in de jaren negentig en begin jaren nul voor zichzelf met Nintendo 64-games als GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Perfect Dark en Donkey Kong 64. Ze werden door Microsoft opgekocht.

Gameverfilmingen te over

Films en series gebaseerd op games zijn de laatste jaren ongekend populair, en een aanzienlijk deel van de bestaande en aankomende gameverfilmingen zijn gebaseerd op games van Microsoft.