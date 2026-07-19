De Call of Duty-film speelt zich af in het Modern Warfare-universum

De aankomende verfilming van de Call of Duty-gamefranchise speelt zich af in het Modern Warfare-universum.

Dat heeft regisseur Peter Berg onthuld tijdens een panel op Fanatics Fest. Hij benadrukte daarbij dat de setting gebaseerd is op Modern Warfare, en dus niet op andere subreeksen binnen de franchise zoals Black Ops.

Vorig najaar werd al bekendgemaakt dat er een film gebaseerd op de Call of Duty-gamereeks op de planning stond. Eerder dit jaar werd bevestigd dat de film vanaf 30 juni 2028 in de bioscoop draait. Dat duurt dus nog krap twee jaar.

Taylor Sheridan (bekend van o.a. Yellowstone) en Peter Berg (Friday Night Lights) werken aan een script, waarbij laatstgenoemde zoals gezegd ook regisseert. Activision, de uitgever van de games, is ook betrokken bij de film.

Call of Duty: Modern Warfare 4 op komst

Later dit jaar - op 23 oktober om precies te zijn - staat er een nieuwe Call of Duty op de planning die het Modern Warfare-verhaal voortzet, namelijk Modern Warfare 4. De g ame draait (deels) om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.