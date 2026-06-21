Amazon verwelkomt drie nieuwe gezichten in het langverwachte derde seizoen van de tv-serie Fallout.

Hoewel niet bekend is welke rollen ze toebedeeld krijgen, gaat het om Emily Mortimer, Thomasin McKenzie en Manny Jacinto. Laatstgenoemde is onder andere bekend van Star Wars-serie The Acolyte, Top Gun: Maverick en Freakier Friday. McKenzie hebben we onder andere gezien in Last Night in Soho en Jojo Rabbit. Mortimer tot slot kennen we uit Lars and the Real Girl en The Newsroom.

Eerder dit jaar werd al een andere nieuwkomer voor het derde Fallout-seizoen aangekondigd. Dat is namelijk Aaron Paul, die we vooral kennen als een van de hoofdrolspelers uit de geprezen serie Breaking Bad. Ook in de serie Westworld had hij een rol, en we hebben hem ook gezien in Black Mirror en gehoord in Bojack Horseman.

Fans hopen dat dit seizoen ergens eind volgend jaar op Amazon Prime Video te zien zal zijn, al wordt 2028 ook niet uitgesloten. De opnames zijn als het goed is al begonnen.

Over de Fallout-serie

In 2024 begon de Fallout-serie, gebaseerd op de games van Bethesda. Met acteurs als Ella Purnell, Walton Goggins en Kyle MacLachlan wordt een alternatieve geschiedenis (en toekomst) geschetst waarbij de Verenigde Staten door een nucleaire winter geteisterd worden. Diverse samenlevingen houden het jarenlang vol in schuilkelders, en wanneer ze daar weer uit durven te komen, maken ze kennis met een aardoppervlakte die voorgoed veranderd is. De serie bleek een grote hit en het eerste seizoen behaalde meer dan honderd miljoen kijkers.