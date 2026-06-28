Parsons deelde onlangs foto's vanuit het kantoor van Valve op zijn Instagram. Hij gaf daarbij geen verdere informatie, maar het maakt in ieder geval duidelijk dat hij op bezoek was bij het bedrijf achter Steam en games als Portal, Half-Life en Counter-Strike.
Fans hopen dan ook dat Parsons een verfilming van de Portal-games op zich gaat nemen. Eerder dit jaar meldde de regisseur aan Letterboxd namelijk dat hij hevig is beïnvloed door de Portal-spellen. Daarbij was hij bejubelend over de absurdische humor en de creatieve keuzes in de games. Ook gingen er al geruchten dat Parsons een Portal-film wilde regisseren. Hoe dan ook is op moment van schrijven nog niets zeker.
Backrooms
Het verhaal van Backrooms ontstond als een 'creepypasta', een griezelig verhaal op de website 4chan, waarin een eindeloos doolhof van willekeurig gegenereerde kantoorkamers wordt beschreven. Parsons pakte dit verhaal en gaf er met Backrooms zijn eigen draai aan. In eerste instantie maakte Parsons een webserie gebaseerd op het verhaal, maar dit jaar is er dus een goed ontvangen film uitgekomen.
De Portal-games
De Portal-games van Valve hebben ook een uniek concept: het zijn in feite puzzelgames waarin spelers een geweer hebben die portalen afschieten. Spelers kunnen zo op elk moment twee portalen creëren: eentje waar men in gaat, en eentje waar men vervolgens weer uitkomt. Dit ligt ten grondslag aan de vele levels in de games, waar spelers met behulp van dit geweer een uitweg moeten zien te vinden.