Kane Parsons, de regisseur van de pas uitgekomen geprezen psychologische horrorfilm Backrooms, was onlangs op bezoek bij gameontwikkelaar en Steam-bedrijf Valve. De hoop is dat hij een Portal-film gaat regisseren.

Parsons deelde onlangs foto's vanuit het kantoor van Valve op zijn Instagram. Hij gaf daarbij geen verdere informatie, maar het maakt in ieder geval duidelijk dat hij op bezoek was bij het bedrijf achter Steam en games als Portal, Half-Life en Counter-Strike.

Fans hopen dan ook dat Parsons een verfilming van de Portal-games op zich gaat nemen. Eerder dit jaar meldde de regisseur aan Letterboxd namelijk dat hij hevig is beïnvloed door de Portal-spellen. Daarbij was hij bejubelend over de absurdische humor en de creatieve keuzes in de games. Ook gingen er al geruchten dat Parsons een Portal-film wilde regisseren. Hoe dan ook is op moment van schrijven nog niets zeker.

Backrooms

Het verhaal van Backrooms ontstond als een 'creepypasta', een griezelig verhaal op de website 4chan, waarin een eindeloos doolhof van willekeurig gegenereerde kantoorkamers wordt beschreven. Parsons pakte dit verhaal en gaf er met Backrooms zijn eigen draai aan. In eerste instantie maakte Parsons een webserie gebaseerd op het verhaal, maar dit jaar is er dus een goed ontvangen film uitgekomen.

De Portal-games