The Super Mario Galaxy Movie heeft al meer dan een miljard dollar aan kaartverkooopo in bioscopen opgebracht en is daarmee de eerste film dit jaar die dat voor elkaar krijgt.

Volgens The Hollywood Reporter is er aan de bioscooprelease van de film in de Verenigde Staten 428,5 miljoen dollar verdiend, en internationaal 571,5 miljoen dollar. Wereldwijd is er dus meer dan 1,3 miljard dollar aan verdiend. Het is daarmee de eerste bioscooprelease in 2026 die over de miljard dollar gaat.

De eerste film - The Super Mario Bros. Movie - was ook al een groot succes. Beide films hebben bij elkaar opgeteld 2,3 miljard dollar aan wereldwijde bioscoopkaartenverkoop opgeleverd. Dat maakt het een van de meest succesvolle animatiefranchises ooit.

Net zoals The Super Mario Bros. Movie gebruikt ook het vervolg elementen uit allerlei verschillende Mario-games, al pakt deze nieuwe film losjes de insteek van de twee Super Mario Galaxy-games, waarin Mario het universum afreist.

Diverse acteurs uit de eerste film zijn teruggekeerd in dit vervolg. Mario en Luigi worden wederom ingesproken door Chris Pratt en Charlie Day, en Jack Black vertolkt wederom de stem van Bowser. Ook acteurs als Keegan-Michael Key en Anya Taylor-Joy keren terug. De stem van Bowser Jr. is in ingesproken worden door Benny Safdie - vooral bekend voor zijn regiewerk - en het personage Rosalina krijgt een stem via Oscar-winnares Brie Larson.

Jacco was in ieder geval aardig enthousiast over de film en deelde een score van 78 uit: "Dat doet de Super Mario Galaxy Movie nog steeds het best: een prachtige weergave van een aantal van de beste games ooit gemaakt. De film is méér, warriger, grappiger en mooier, maar aan het einde van de rit gewoon heel leuk om te kijken. Precies wat je ervan verwacht."