Waar The Big Bang Theory in ieder geval realisme omarmt, daar gaat Stuart Fails to Save the Universe volledig voor scifi. Hierin volgen we Stuart Bloom, de stripboekwinkeleigenaar uit de hoofdserie, die het universum van de ondergang moet zien te redden.

Om dat voor elkaar te krijgen reist hij door verschillende dimensies dankzij een speciaal apparaat. Dat levert enkele situaties op die tegen het absurde aan schuren, maar dit alles zonder dat er lachend publiek te horen is - in tegenstelling tot The Big Bang Theory. In de trailer is ook te zien dat andere personages uit laatstgenoemde serie terugkeren in deze nieuwe, waaronder Barry Krupke en Denise.