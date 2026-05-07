Nog voordat het eerste seizoen is verschenen heeft het tweede seizoen van de aankomende Harry Potter-serie nu al groen licht gekregen op HBO Max.

HBO heeft bevestigd dat het tweede seizoen er sowieso komt, en dat dat seizoen gebaseerd wordt op het boek Harry Potter en de Geheime Kamer. Dat is geen grote verrassing, aangezien dat het tweede boek in de Harry Potter-reeks is.

Het aankomende eerste seizoen, waar onlangs al een teaser trailer voor is verschenen, is gebaseerd op Harry Potter en de Steen der Wijzen. De teaser trailer toont hoe Harry, Ron en Hermelien voor het eerst op de Zweinstein Academie voor Hekserij en Toverkunst aankomen.

Het verhaal draait net zoals de boeken en films om Harry Potter, die op zijn elfde verjaardag een toelatingsbrief krijgt voor Zweinstein. Op deze school leert hij toveren en maakt hij nieuwe vrienden. Maar er duiken ook gevaren op. Het eerste seizoen gaat op Kerstmis van start op HBO Max.

Vorig jaar werden al diverse acteurs die de rollen op zich nemen onthuld. Zo zullen Dominic McLaughlin en Nick Frost (Hot Fuzz) te zien zijn als respectievelijk Harry Potter en Hagrid. Daarnaast zullen Arabella Stanton de rol van Hermione Granger (Hermelien Griffel) en Alastair Stout de rol van Ron Weasley (Ron Wemel) vertolken.