Streamingdienst HBO Max heeft een 'coming soon'-video uitgebracht met series die op een later moment op de dienst verschijnen.

Zo wordt House of the Dragon getoond, waarvan het derde seizoen later dit jaar verschijnt, en staat natuurlijk het aankomende eerste seizoen van de Harry Potter-serie centraal, die met Kerstmis gaat beginnen.

Ook Lanterns komt voorbij. Het gaat om een nieuwe serie van Lost- en The Leftovers-maker Damon Lindelof, gebaseerd op de DC Studios-franchise Lanterns. De serie is vanaf 16 augustus op de dienst te zien.