Er is een nieuw teaser trailer van het aankomende derde seizoen van HBO Max-serie House of the Dragon uitgebracht.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 11:22

Het derde seizoen gaat logischerwijs verder waar het tweede seizoen is geëindigd - oftewel met de 'Dance of the Dragons', een gevecht tussen Rhaenyra Targaryen en Aegon Targaryen om de Iron Trone. Onlangs werd onthuld dat dit derde seizoen grootser en bloediger moet worden dan voorgaande seizoenen, waaronder een blik op de langverwachte 'Battle of the Gullet' waar in he tweede seizoen al naar werd gehint.

Het derde seizoen van House of the Dragon begint op 22 juni op HBO Max. Afleveringen zullen wekelijks verschijnen.

House of the Dragon is een prequel op Game of Thrones en gebaseerd op Fire and Blood van schrijver George R. R. Martin, die ook de boeken schreef waar Game of Thrones op gebaseerd is. Onder de acteurs in de serie vallen onder andere Emma D'Arcy, Matt Smith en Olivia Cooke.

Een vierde seizoen voor de serie is ook al bevestigd, maar het is zo goed als zeker dat dat het laatste seizoen wordt. Er zijn namelijk plannen gemaakt voor vier seizoenen - dan is het verhaal verteld.

Daar blijft het natuurlijk niet bij op het gebied van Game of Thrones-content. Op HBO Max is eerder dit jaar het eerste seizoen van spin-off A Knight of the Seven Kingdoms afgerond, gebaseerd op Tales of Dunk and Egg (wederom uit de koker van Martin). Deze serie werd erg positief ontvangen en er zijn plannen om elk jaar een nieuw seizoen uit te brengen. De wachttijd tussen seizoenen van House of the Dragon is vaak juist twee jaar of langer. Ook komt er een bioscoopfilm uit genaamd Game of Thrones: Aegon's Conquest. Voor 2027 zal die film sowieso niet uitkomen.