In deze survivalthriller speelt Pitt de rol van James Belmont, een Special Forces-soldaat die met zijn vliegtuig neerstort in de wildernis. Het vliegtuigongeluk overleeft hij, maar zonder kleerscheuren uit de wildernis komen blijkt een nog grotere uitdaging.
Hij bevindt zich namelijk in Alaska, dat nou niet bepaald bekendstaat om zijn prettige leefomgeving voor de gemiddelde mens. Samen met zijn oude hulphond Odin probeert hij er het beste van te maken.
Het is bepaald niet de eerste film waarin een survivalverhaal wordt verteld. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de in 1997 verschenen film The Edge, waarin Anthony Hopkins, Alec Baldwin en Harold Perrineau in de wildernis moeten zien te overleven terwijl een woeste beer jacht op hen maakt. Een recenter voorbeeld is Society of the Snow, waarin de echt plaatsgevonden vliegtuigcrash in het Andesgebergte centraal staat.
Mogelijk zal Heart of the Beast zich kunnen meten aan bovenstaande voorbeelden. De hoofdrol is zoals gezegd in ieder geval weggelegd voor Brad Pitt, die met talloze films - zoals Fight Club, Seven Years in Tibet, Bullet Train, Seven en F1 The Movie - in ieder geval een zeer gevarieerd repertoire heeft. De regie is in handen van David Ayers (Suicide Squad, Fury). Heart of the Beast draait vanaf 24 september in de bioscoop.