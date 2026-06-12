De eerste trailer van de aankomende film Heart of the Beast is uitgekomen, waarin niemand minder dan Brad Pitt in de hoofdrol te zien is.

In deze survivalthriller speelt Pitt de rol van James Belmont, een Special Forces-soldaat die met zijn vliegtuig neerstort in de wildernis. Het vliegtuigongeluk overleeft hij, maar zonder kleerscheuren uit de wildernis komen blijkt een nog grotere uitdaging.

Hij bevindt zich namelijk in Alaska, dat nou niet bepaald bekendstaat om zijn prettige leefomgeving voor de gemiddelde mens. Samen met zijn oude hulphond Odin probeert hij er het beste van te maken.

Het is bepaald niet de eerste film waarin een survivalverhaal wordt verteld. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de in 1997 verschenen film The Edge, waarin Anthony Hopkins, Alec Baldwin en Harold Perrineau in de wildernis moeten zien te overleven terwijl een woeste beer jacht op hen maakt. Een recenter voorbeeld is Society of the Snow, waarin de echt plaatsgevonden vliegtuigcrash in het Andesgebergte centraal staat.