Avatar Aang: The Last Airbender is nog altijd niet beschikbaar in Nederland. De film is internationaal nu wel beschikbaar op Paramount+.

Dat heeft te maken met de Europese markt, waar Paramount Global en Comcast de streamingdienst sinds 2022 Skyshowtime aanbieden. Die streamingdienst biedt onder andere content van Paramount en Universal, maar is inhoudelijk niet geheel in lijn met het internationale Paramount+.

Zodoende is de film internationaal beschikbaar, maar nog niet op SkyShowtime in Nederland. Een woordvoerder van de dienst zegt 'nog geen nieuws' te hebben over een Nederlandse datum. Het is dus onduidelijk of en wanneer de film hier verschijnt. In verschillende Europese landen waar SKyShowtime wel beschikbaar is, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is de film wel verschenen.

Gelekt

De langverwachte film kende in aanloop naar de oorspronkelijke release in oktober een aantal tegenslagen. Zo werd de oorspronkelijke bioscooprelease geschrapt voor een digitale release, tot groot ongenoegen van de makers. Ook lekte de film in april volledig, wat vermoedelijk invloed heeft gehad op de keuze om de film eerder uit te brengen.

“De officieel uitgebrachte, niet-gestolen, volledige film kun je vanaf 25 juli zien op P+,” zegt Michael Dante DiMartino, medebedenker van de franchise. “De vele uitdagingen waar deze film sinds het begin mee te maken heeft gehad, zouden de meeste films de das om hebben gedaan. Maar dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle getalenteerde en toegewijde mensen die geloofden in het verhaal en in Team Avatar, hebben we hem niet alleen afgemaakt, maar ook iets heel unieks en spannends neergezet dat het waard is om de Avatar-erfenis voort te zetten.”

Ondertussen is Avatar Aang in selecte bioscopen in de Verenigde Staten te zien, en werd deze in z'n geheel getoond tijdens San Diego Comic-Con afgelopen weekend. Daar werd ook de eerste trailer van Avatar: Seven Havens getoond, het volgende project van Avatar Studios. Die serie verschijnt op 9 oktober ook 'exclusief' op Paramount+.

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