De zomer staat weer voor de deur. Tijd voor zonnige terrassen, vakanties, en festivals. Toch zijn er genoeg redenen om af en toe de verkoeling van de bioscoop op te zoeken. Gelukkig is Hollywood goed voorbereid en hebben we een drukke blockbusterzomer voor de boeg. Superhelden keren terug naar het grote scherm, oude franchises krijgen een nieuwe impuls en ook een aantal gloednieuwe verhalen maakt deze maanden zijn debuut. Dit zijn de grootste films van deze zomer.

Masters of the Universe

Na jaren geruchten en uitstel krijgt He-Man eindelijk een live-actionfilm. Masters of the Universe moet de wereld van Eternia opnieuw op de kaart zetten voor een nieuwe generatie kijkers. Dat is best een risico, want buiten nostalgische millennials zal de populariteit van He-Man aardig geslonken zijn. Voor Amazon ligt daar meteen de grootste uitdaging: hoe maak je een held uit de jaren tachtig relevant voor een publiek dat nauwelijks weet wie He-Man is?

Master of the Universe is vanaf 4 juni te zien in de bioscoop.

Scary Movie

Na vijf delen en een afwezigheid van dertien jaar keert Scary Movie terug naar het witte doek. De oorspronkelijke films waren begin jaren nul erg populair dankzij hun absurde humor en het feit dat werkelijk niets veilig was voor een parodie. Van horrorfilms als Scream en Saw tot populaire tv-series en beroemdheden: alles moest eraan geloven. Met een compleet nieuwe generatie films en internetcultuur om op de hak te nemen, heeft Scary Movie meer dan genoeg materiaal om mee aan de slag te gaan. Het wordt interessant om te zien of die ouderwetse parodiehumor nog steeds aanslaat bij een publiek dat is opgegroeid met TikTok en memes.

Scary Movie is vanaf 4 juni te zien in de bioscoop.

Disclosure Day

Disclosure Day vliegt bij sommigen misschien nog wat onder de radar, maar heeft alles in zich om één van de verrassingen van de zomer te worden. Niemand minder dan Steven Spielberg regisseert deze sciencefictionfilm, waarmee hij opnieuw terugkeert naar het buitenaardse genre waar hij ooit groot mee werd met films als Close Encounters of the Third Kind en E.T. Er is nog erg weinig bekend over het verhaal, maar juist het mysterieuze aspect is wat mij enorm aanspreekt. De film draait om een wereldwijde onthulling die langzaam complete chaos veroorzaakt. Overheden raken in paniek, complottheorieën schieten alle kanten op en niemand weet nog wat waarheid is. De trailers zetten vooral in op spanning en mysterie.

Disclosure Day is vanaf 11 juni te zien in de bioscoop.

Toy Story 5

Toy Story 4 voelde eigenlijk als een perfect einde, maar Pixar trekt de speelgoeddoos toch nog een keer open voor Toy Story 5. Woody, Buzz en de rest van het speelgoed keren terug in een verhaal dat draait om technologie en de vraag of speelgoed nog wel kan concurreren met moderne tablets en schermen, iets wat verrassend goed past binnen deze franchise. Daarnaast blijft Pixar zichzelf visueel telkens overtreffen, want ook de animaties in deze film zien er weer absurd mooi uit. Of je nu met vrienden gaat, je kleine broertje meesleept of vooral zelf nostalgisch bent geworden: Toy Story 5 voelt opnieuw als zo’n film die iedereen uiteindelijk kan kijken.

Toy Story 5 is vanaf 17 juni te zien in de bioscoop.

Jackass: Best and Last

De titel zegt eigenlijk alles al. Jackass: Best and Last moet het laatste hoofdstuk van de compleet gestoorde franchise worden. Dat betekent waarschijnlijk veel botbreuken, vuurwerk en mannen van middelbare leeftijd die zichzelf vrijwillig laten mishandelen voor entertainment. Het slaat nergens op, maar dat is precies waarom Jackass al meer dan twintig jaar werkt. Na heel wat jaren aan bizarre stunts draagt de cast inmiddels letterlijk de nodige littekens met zich mee, dus ik ben benieuwd hoe ver ze nog durven te gaan. Zelf ben ik opgegroeid met de serie, dus deze moet en zal ik checken.

Jackass: The Best and Last is vanaf 25 juni te zien in de bioscoop.

Supergirl

Na Superman is het tijd voor Supergirl om haar plek binnen het nieuwe DC-universum op te eisen. De film moet laten zien dat DC eindelijk een duidelijke richting heeft gevonden onder leiding van James Gunn. De film volgt Kara Zor-El, de nicht van Superman, die compleet anders is opgegroeid dan haar beroemde neef. Waar Clark Kent vooral hoopvol en menselijk werd opgevoed op aarde, zag Kara de vernietiging van Krypton met eigen ogen gebeuren. Dat zorgt ervoor dat deze versie van Supergirl een stuk harder en emotioneler in het leven staat dan we gewend zijn van Superman. Na jaren van wisselend succes kan Supergirl zomaar de film worden die DC echt nodig heeft.

Supergirl is vanaf 25 juni te zien in de bioscoop.

Minions and Monsters

Universal weet inmiddels dat de Minions praktisch gratis geld opleveren. Dat zal één van de redenen zijn waarom Minions and Monsters deze zomer verschijnt, waarin de gele chaosmachines opnieuw allerlei problemen veroorzaken. In Minions and Monsters reizen de Minions naar Hollywood met de droom om filmmakers te worden. Ze worden filmsterren, maar verliezen alles wanneer ze per ongeluk een magisch spreukenboek ontdekken en echte monsters op de wereld loslaten. Is deze film nodig? Waarschijnlijk niet. Maar laten we eerlijk zijn: kinderen gaan hier compleet los op, en stiekem zijn de films soms best vermakelijk.

Minions and Monsters is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

Vaiana

Disney blijft voorlopig nog wel even doorgaan met live-actionremakes, en deze zomer is Vaiana (internationaal bekend als Moana) aan de beurt. Opvallend genoeg is de animatiefilm pas tien jaar oud, waardoor deze remake anders voelt dan veel eerdere Disney-projecten. Waar films als The Lion King en Aladdin vooral op nostalgie konden leunen, zit Vaiana nog vers in het geheugen van veel kijkers. De oorspronkelijke animatiefilm uit 2016 groeide uit tot één van de populairste Disney-films van de afgelopen jaren, mede dankzij de muziek en de chemie tussen Moana en Maui. De grootste uitdaging voor Disney wordt vooral het behouden van de charme en magie van het origineel. Want precies daar lopen veel van deze remakes uiteindelijk op vast.

Vaiana is vanaf 8 juli te zien in de bioscoop.

The Odyssey

Van alle films op deze lijst zijn de verwachtingen voor The Odyssey misschien wel het hoogst. De film brengt het klassieke Griekse verhaal van Odysseus opnieuw naar het witte doek en wordt geregisseerd door Christopher Nolan, die bekendstaat om grootschalige spektakelfilms als Inception, Interstellar en Oppenheimer. Op papier lijkt dat een perfecte match voor een episch verhaal als dit. Toch heeft de laatste trailer behoorlijk wat kritiek gekregen, omdat fans bang zijn dat het bronmateriaal erg wordt geamerikaniseerd. Hoe dan ook zal de film goed bezocht worden. Dit zou zomaar de film kunnen worden waar de hele zomer om draait.

The Odyssey is vanaf 16 juli te zien in de bioscoop.

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland slingert deze zomer opnieuw door New York in Spider-Man: Brand New Day. Na de gebeurtenissen van No Way Home ligt de focus waarschijnlijk meer op Peter Parker zelf, nu letterlijk niemand meer weet wie hij is. Dat opent de deur voor een kleinere en persoonlijkere Spider-Man-film, iets waar veel fans al langer op hopen. Peter probeert opnieuw een normaal leven op te bouwen, terwijl hij tegelijkertijd als Spider-Man actief blijft in een stad die hem compleet vergeten is. Zeker met een nieuwe Avengers-film later dit jaar voelt het eigenlijk wel verfrissend om hem weer wat meer op kleinschalig niveau te zien opereren. Tegelijkertijd blijft Spider-Man natuurlijk één van Marvels grootste namen, dus verwacht alsnog gigantische actiescènes en genoeg verwijzingen naar de toekomst van het MCU.

Spider-Man: Brand New Day is vanaf 29 juli te zien in de bioscoop.

The Dog Stars

De zomer wordt afgesloten met een post-apocalyptische sciencefictionfilm in de vorm van The Dog Stars. Het verhaal, wat gebaseerd is op het boek van Peter Heller, volgt een piloot die probeert te overleven in een wereld die grotendeels verwoest is door een pandemie. De film wordt geregisseerd door Ridley Scott, terwijl Jacob Elordi en Josh Brolin de hoofdrollen vertolken. De beelden in de trailer zien er werkelijk prachtig uit, en ik sta zelf te popelen om deze op het witte doek te zien. Als de film het bronmateriaal weet te evenaren, kan dit zomaar één van de grootste verrassingen van de zomer worden.