Deze week staan de streamingdiensten weer bol van nieuwe films en series. Zie je door de bomen even het bos niet meer? Wij hebben het kaf van het koren gescheiden en de beste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je niet mag missen.

The Super Mario Galaxy Movie | Amazon Prime Video | 15 juli

Het vervolg op The Super Mario Bros. Movie is vanaf deze woensdag te zien op Amazon Prime Video. Wanneer Prinses Rosalina (Brie Larson) wordt ontvoerd door Bowser Jr. (Benny Safdie), is het aan Prinses Peach (Anya Taylor-Joy) om haar te redden. Ze laat Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day) en hun nieuwe dinosaurusvriendje Yoshi (Donald Glover) achter om op het Paddenstoelenrijk en de gevangen Bowser (Jack Black) te passen. Dat gaat echter niet helemaal volgens plan. Jacco gaf The Super Mario Galaxy Movie een 7,8 in zijn review en noemt de film “een prachtige weergave van een aantal van de beste games ooit gemaakt”.

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Ride or Die (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 15 juli

Debbie (Octavia Spencer) en Judith (Hannah Waddingham) zijn al jarenlang beste vriendinnen die alles van elkaar denken te weten. Wanneer iemand uit Judiths verleden opnieuw opduikt, komt echter de aap uit de mouw: Judith blijkt een huurmoordenaar. Een belangrijke missie loopt volledig in het water en de twee kunnen niet anders dan samen op de vlucht slaan. Ze maken een gevaarlijke reis door Europa terwijl ze worden achtervolgd door zowel de politie als professionele huurmoordenaars.

Lucky (seizoen 1) | Apple TV | 15 juli

In de gloednieuwe Apple TV-serie Lucky, gebaseerd op het gelijknamige boek van Marissa Stapley, kruipt Anya Taylor-Joy in de huid van de titulaire hoofdpersoon Luciana 'Lucky' Armstrong. Lucky is van plan haar criminele leven achter zich te laten, na één laatste klus. Wanneer de miljoenenroof die ze heeft gepleegd onverwachts alsnog misloopt, slaat ze noodgedwongen op de vlucht. Met een maffiabaas en de FBI op haar hielen doet ze er alles aan om in leven te blijven en een uitweg te vinden.

The East Palace (seizoen 1) | Netflix | 17 juli

De Koreaanse fantasyserie The East Palace speelt zich af in een koninklijk paleis dat wordt geteisterd door een mysterieuze vloek. Er doen verhalen de ronde over een wraakzuchtige geest, terwijl leden van de koninklijke familie onder raadselachtige omstandigheden om het leven komen. De koning (Cho Seung-woo) schakelt de hulp in van hoofdpersoon Gu-cheon (Nam Joo-hyuk), een man die tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden kan reizen. Met de hulp van hofdame Saeng-gang (Roh Yoon-seo), die geesten kan horen, gaat hij op zoek naar de oorsprong van de vloek.

The Creator | Netflix | 17 juli