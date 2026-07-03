Bellen met oordopjes gaat vaak mis zodra het druk wordt om je heen: je bent dan midner goed te verstaan. In de Galaxy Buds4 Pro oordopjes, die sinds begin maart op de markt zijn, gebruikt Samsung daarvoor een vorm van AI-ruisonderdrukking die het Sensor Fusion noemt: drie microfoons en een bewegingssensor die samen je stem uit het omgevingsgeluid moeten filteren. Hoog tijd om te kijken hoe die techniek precies werkt.

Het probleem met bellen via earbuds

Bij een telefoon zit de microfoon vlak bij je mond, bij een oordopje juist op een flinke afstand. Daardoor pikt de microfoon van een earbud sneller omgevingsgeluid op dat net zo hard of harder is dan je stem. Bij oordopjes met één microfoon kan degene met wie je belt jou daardoor al snel niet goed verstaan, bijvoorbeeld wanneer je op straat loopt of in een drukke ruimte bent.

Drie microfoons en een trillingssensor

De Galaxy Buds4 Pro lost dit op met drie microfoons: twee aan de buitenkant die je stem direct opvangen, en een derde aan de binnenkant die geluid registreert dat via je lichaam wordt doorgegeven. Daar komt een Voice Pickup Unit (VPU) bij, een sensor die op basis van botgeleiding (bone conduction) de trillingen in je hoofd meet wanneer je praat. Die combinatie van databronnen vormt de kern van Sensor Fusion: in plaats van te vertrouwen op één signaal, legt de earbud meerdere inputs naast elkaar om vast te stellen wat stem is en wat ruis. Dat proces wordt ook wel spraakband isolatie genoemd.

Foto: Samsung

Slimme software doet de rest

De verzamelde data gaat vervolgens naar een Deep Neural Network (DNN), een vorm van AI die patronen herkent zoals je dat ook bij menselijke spraakherkenning ziet. Dergelijke modellen vragen normaal gesproken veel rekenkracht, te veel voor on-device verwerking in een oordopje. Samsung wist het wel kleiner te maken: de processor heeft naar eigen zeggen maar 10 procent van de oorspronkelijke rekenkracht nodig, en het AI-model zelf is teruggebracht tot ongeveer 30 procent van zijn originele grootte. Daardoor past de technologie nu wel in een draadloze oordopje zonder dat de batterij meteen leegloopt.



Het systeem houdt ook rekening met een praktisch probleem dat Samsung 'fit leakage' noemt: oordopjes die tijdens een gesprek iets verschuiven, waardoor er ruimte ontstaat waar geluid doorheen kan lekken. De Buds4 Pro vergelijkt continu het signaal van de binnenste en buitenste microfoons om die geluidslekkage in te schatten en de audio daarop aan te passen. Wie zijn Galaxy Buds4 Pro koppelt aan een telefoon met Galaxy AI, krijgt er bovendien een breder frequentiebereik bij via een Super Wideband-verbinding (SWB audio) van 16 kHz, een audioverbinding die een natuurlijker geluidsbeeld geeft dan een gewone telefoonverbinding.

Foto: Samsung Stemhelderheid met en zonder het ruisreductie-algoritme van de Galaxy Buds4 Pro.

Getest buiten het lab

Samsung zegt de techniek niet alleen in een gecontroleerde omgeving te hebben getest. Naast simulaties met windmachines voerde het bedrijf gesprekken in cafés, winkels en op stations, en testte het de oordopjes 's avonds buiten en in auto's met het raam open. Of dat zich in de praktijk net zo goed vertaalt als in de testopstelling, moet uiteindelijk blijken uit gebruik in het dagelijks leven. Wie vaker belt met oordopjes met noise cancelling zal in elk geval merken dat een betere microfoonopstelling meer verschil maakt dan een nieuw chipje alleen.

ANC en belkwaliteit zijn niet hetzelfde

Een misverstand dat regelmatig terugkomt: mensen denken dat actieve ruisonderdrukking (ANC) ook helpt om beter verstaanbaar te zijn voor de persoon aan de andere kant van de lijn. Dat is niet zo. ANC bepaalt alleen wat jij hoort tijdens het luisteren, niet hoe duidelijk jouw stem bij de ander aankomt. Dat laatste is precies waar Sensor Fusion een rol in speelt. Voor wie op zoek is naar de beste oordopjes voor bellen, is het dus zinniger om te letten op het aantal microfoons en de manier waarop een fabrikant spraak isoleert, dan op de ANC-specificaties alleen. Bij het vergelijken van draadloze noise cancelling oordopjes loont het om die twee aspecten los van elkaar te beoordelen.