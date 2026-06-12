Philips TAT3000BK/00

6,5/10
Score

De Pluspunten

  • Goedkope in-ears met ANC
  • IPx4-gecertificeerd
  • Lichte behuizing
  • Lange accuduur
  • Drie maten siliconen oortips
  • Prettige pasvorm
  • Acceptabele geluidskwaliteit

De Minpunten

  • Geen usb-c-oplaadkabel inbegrepen
  • Lastige volumeregeling
  • ANC gaat ten koste van basniveau
  • App kan beter

Gerenommeerde elektronicamerken als Apple, Samsung, Sony, Bose en JBL hanteren voor in-ears met ANC over het algemeen een stevige vraagprijs. Philips is met een adviesprijs van 49,99 euro echt een uitzondering onder bekende fabrikanten. De noise cancelling filtert redelijk wat omgevingsgeluid weg, maar verwacht geen wonderen. Overige voordelen zijn de ruime accuduur, comfortabele pasvorm en redelijke audiokwaliteit. Ondanks de genoemde positieve punten is er voor de fabrikant nog wel wat werk aan de winkel. De volumeregeling via de buitenzijde van de oordopjes en de ietwat wankele app zijn momenteel ondermaats. Deze oordopjes zijn in een witte (TAT3000WT/00) en zwarte (TAT3000BK/00) versie te koop.

CategorieSpecificatie
Diameter audiodrivers2× 10 millimeter
Frequentiebereik20 Hz - 20 kHz
IP-certificeringIPx4
Accucapaciteit600 mAh (oplaadcase), 2 × 60 mAh (oordopjes)
ConnectiviteitBluetooth 6.0, usb-c
Bluetooth-codecsSBC, LC3
Afmetingen6,21 x 2,8 x 4,89 centimeter (oplaadcase), 3,21 x 2,38 x 2,07 centimeter (oordopje)
Gewicht (totaal)52 gram
Meegeleverde accessoiresOplaadcase, 3 paar oortips (S/M/L)

De Philips TAT3000BK/00 bestaat uit een ovaalvormig doosje met daarin twee in-ears. Deze oplaadcase is volgens Philips goed voor een maximale accuduur van 36 uur. Voeg daar de eigen accucapaciteit van twaalf uur per oordopje aan toe en je bent twee volle etmalen verzekerd van muziek. Als je ANC inschakelt, moet je de oplaadcase wel eerder opladen. De accucapaciteit loopt dan sneller leeg. Een oplaadsnoertje is helaas niet inbegrepen.

In dit kleine opbergdoosje op zakformaat laad je de oordopjes op.

Bedieningsgemak en draagcomfort

Philips levert drie maten siliconen oortips mee. Die laten zich heel makkelijk vervangen, zodat je een aangename pasvorm kunt kiezen. Zodra je de in-ears in je oren doet, voelen ze zacht aan. Ook bij lang gebruik gaan ze niet irriteren. Je voelt ze amper zitten, want deze oortjes wegen haast niets. Dankzij de IPx4-gecertificeerde behuizing is een beetje regen of zweet geen enkel probleem.

Over de bediening zijn we jammer genoeg iets minder positief. Het blijkt in de praktijk nogal lastig om het volume te reguleren. Je dient hiervoor eenmaal op de buitenzijde van het linker- of rechteroordopje te tikken. Hierbij gaat het volume respectievelijk omlaag en omhoog. Tenminste, dat is de bedoeling. Hoewel er een duidelijk 'tik'-geluid is te horen, gebeurt er op onze iPhone en Samsung-tablet helemaal niets. Het volume blijft op hetzelfde niveau. Natuurlijk kun je het geluid wel harder of zachter zetten op het apparaat waar de muziek op staat, maar dat is wel omslachtiger. Het pauzeren van de audioweergave, het skippen van nummers en activeren van ANC via het bedieningspaneeltje gaf gelukkig geen problemen. De bijgesloten korte handleiding vermeldt precies hoe je deze taken uitvoert.

Verwijder de siliconen oortip voorzichtig en kies een andere maat.

Omgevingsgeluid onderdrukken

Een belangrijke eigenschap van de TAT3000BK/00 is natuurlijk active noise cancelling. Deze functie dempt best wat achtergrondgeluid, al werkt ANC niet zo goed als bij diverse duurdere oordopjes. Zo bieden in-ears van bijvoorbeeld Sony een betere ruisonderdrukking, waardoor er een 'schone' audioweergave overblijft. Toch heeft het wel degelijk meerwaarde, want je hoort minder laagfrequentie geluiden in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een auto of vliegtuig. Helemaal verdwijnen doen deze geluiden niet. Met name tijdens podcasts, luisterboeken en rustige muziek zul je dus nog enig omgevingslawaai horen. Gezien de lage adviesprijs van de TAT3000BK/00 beschouwen we de aanwezigheid van ANC evengoed als een pluspunt.

Tik tweemaal aan de buitenkant van het linkeroordopje om ANC in of uit te schakelen.

Muziek luisteren

Voor een audioproduct in deze prijsklasse is de geluidskwaliteit heel behoorlijk. Op een laag volumeniveau klinkt de muziek wel wat vlakjes. Besluit je om het geluid wat luider te zetten, dan luister je naar een verrassend levendig geluid. Verder laat de bas zich meer gelden zodra je ANC uitzet. Voor liefhebbers van podcasts, radioprogramma's, luisterboeken, films en series voldoen deze in-ears goed, want stemmen zijn duidelijk te verstaan.

In navolging van duurdere in-ears ondersteunt de TAT3000BK/00 ook een mobiele app. Die werkt wel wat minder prettig dan we van audiomerken als JBL en Sony gewend zijn. De laadtijden zijn soms lang en niet elke functie werkt even goed. Hopelijk lost Philips dit euvel in de toekomst op. Je kunt daarentegen wel de resterende accucapaciteit checken en verschillende equalizerinstellingen wijzigen.

De Philips Headphones-app is op het moment van schrijven niet erg stabiel.

Philips TAT3000BK/00 kopen?

Gerenommeerde elektronicamerken als Apple, Samsung, Sony, Bose en JBL hanteren voor in-ears met ANC over het algemeen een stevige vraagprijs. Philips is met een adviesprijs van 49,99 euro echt een uitzondering onder bekende fabrikanten. De noise cancelling filtert redelijk wat omgevingsgeluid weg, maar verwacht geen wonderen. Overige voordelen zijn de ruime accuduur, comfortabele pasvorm en redelijke audiokwaliteit. Ondanks de genoemde positieve punten is er voor de fabrikant nog wel wat werk aan de winkel. De volumeregeling via de buitenzijde van de oordopjes en de ietwat wankele app zijn momenteel ondermaats. Deze oordopjes zijn in een witte (TAT3000WT/00) en zwarte (TAT3000BK/00) versie te koop.

Veelgestelde vragen

Hoe goed werkt de noise cancelling van de Philips TAT3000BK/00?

De active noise cancelling vermindert vooral laagfrequente geluiden zoals verkeer en vliegtuigmotoren. De prestaties liggen wel onder het niveau van duurdere modellen van merken als Sony en Bose.

Wat is de accuduur van de Philips TAT3000BK/00?

De oordopjes gaan volgens Philips tot 12 uur mee op één lading. In combinatie met de oplaadcase bedraagt de totale accuduur maximaal 36 uur.

Is de Philips TAT3000BK/00 geschikt voor sporten?

Ja. Dankzij de IPX4-certificering zijn de oordopjes bestand tegen zweet en lichte regen, waardoor ze geschikt zijn voor sporten en buitengebruik.

Hoe is de geluidskwaliteit van de Philips TAT3000BK/00?

De geluidskwaliteit is goed voor deze prijsklasse. Stemmen klinken helder en bij hogere volumes ontstaat een levendiger geluid. Met ANC uitgeschakeld komt de bas beter tot zijn recht.

Werkt de Philips Headphones-app goed?

De app biedt functies zoals equalizerinstellingen en batterijmonitoring, maar de werking is niet altijd stabiel. Laadtijden kunnen lang zijn en sommige functies reageren niet optimaal.

Wat zijn de belangrijkste nadelen van de Philips TAT3000BK/00?

De volumebediening via de oordopjes werkt niet altijd betrouwbaar, de app kan stabieler en sneller, en er wordt geen usb-c-oplaadkabel meegeleverd.
Kieskeurig.nl
Philips Sound Philips TAT2520BK - Draadloze In-ear Oordopjes - Bluetooth - Zwart
Philips Sound
Philips Sound Philips TAT2520BK - Draadloze In-ear Oordopjes - Bluetooth - Zwart
€ 30,49
Amazon.nl
Bekijk product
Philips Sound Philips TAK4206BL/00 On-Ear Bluetooth Kids Headphones - Blue
Philips Sound
Philips Sound Philips TAK4206BL/00 On-Ear Bluetooth Kids Headphones - Blue
€ 35,39
bol.
Bekijk product
Philips Sound Philips TAK4200CT Draadloze On-Ear Hoofdtelefoon - Blauw/Groen
Philips Sound
Philips Sound Philips TAK4200CT Draadloze On-Ear Hoofdtelefoon - Blauw/Groen
€ 25,87
Amazon.nl
Bekijk product