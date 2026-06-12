De tijd dat je voor oordopjes met active noise cancelling (ANC) de hoofdprijs betaalde, ligt alweer een tijdje achter ons. Deze recent verschenen Philips TAT3000BK/00 heeft een adviesprijs van nog geen vijf tientjes. Er zitten in totaal zes microfoons in waarvan er vier omgevingslawaai registreren. Aan de hand van deze audiogegevens filtert de TAT3000BK/00 hinderlijke bijgeluiden weg. Is dit prijsvriendelijke setje een geduchte concurrent voor duurdere oordopjes van onder meer Sony, Apple en JBL?

Philips TAT3000BK/00 6,5 / 10 Score De Pluspunten Goedkope in-ears met ANC

IPx4-gecertificeerd

Lichte behuizing

Lange accuduur

Drie maten siliconen oortips

Prettige pasvorm

Acceptabele geluidskwaliteit De Minpunten Geen usb-c-oplaadkabel inbegrepen

Lastige volumeregeling

ANC gaat ten koste van basniveau

App kan beter Gerenommeerde elektronicamerken als Apple, Samsung, Sony, Bose en JBL hanteren voor in-ears met ANC over het algemeen een stevige vraagprijs. Philips is met een adviesprijs van 49,99 euro echt een uitzondering onder bekende fabrikanten. De noise cancelling filtert redelijk wat omgevingsgeluid weg, maar verwacht geen wonderen. Overige voordelen zijn de ruime accuduur, comfortabele pasvorm en redelijke audiokwaliteit. Ondanks de genoemde positieve punten is er voor de fabrikant nog wel wat werk aan de winkel. De volumeregeling via de buitenzijde van de oordopjes en de ietwat wankele app zijn momenteel ondermaats. Deze oordopjes zijn in een witte (TAT3000WT/00) en zwarte (TAT3000BK/00) versie te koop.

Categorie Specificatie Diameter audiodrivers 2× 10 millimeter Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz IP-certificering IPx4 Accucapaciteit 600 mAh (oplaadcase), 2 × 60 mAh (oordopjes) Connectiviteit Bluetooth 6.0, usb-c Bluetooth-codecs SBC, LC3 Afmetingen 6,21 x 2,8 x 4,89 centimeter (oplaadcase), 3,21 x 2,38 x 2,07 centimeter (oordopje) Gewicht (totaal) 52 gram Meegeleverde accessoires Oplaadcase, 3 paar oortips (S/M/L)

De Philips TAT3000BK/00 bestaat uit een ovaalvormig doosje met daarin twee in-ears. Deze oplaadcase is volgens Philips goed voor een maximale accuduur van 36 uur. Voeg daar de eigen accucapaciteit van twaalf uur per oordopje aan toe en je bent twee volle etmalen verzekerd van muziek. Als je ANC inschakelt, moet je de oplaadcase wel eerder opladen. De accucapaciteit loopt dan sneller leeg. Een oplaadsnoertje is helaas niet inbegrepen.

Foto: Maikel Dijkhuizen In dit kleine opbergdoosje op zakformaat laad je de oordopjes op.

Bedieningsgemak en draagcomfort

Philips levert drie maten siliconen oortips mee. Die laten zich heel makkelijk vervangen, zodat je een aangename pasvorm kunt kiezen. Zodra je de in-ears in je oren doet, voelen ze zacht aan. Ook bij lang gebruik gaan ze niet irriteren. Je voelt ze amper zitten, want deze oortjes wegen haast niets. Dankzij de IPx4-gecertificeerde behuizing is een beetje regen of zweet geen enkel probleem.



Over de bediening zijn we jammer genoeg iets minder positief. Het blijkt in de praktijk nogal lastig om het volume te reguleren. Je dient hiervoor eenmaal op de buitenzijde van het linker- of rechteroordopje te tikken. Hierbij gaat het volume respectievelijk omlaag en omhoog. Tenminste, dat is de bedoeling. Hoewel er een duidelijk 'tik'-geluid is te horen, gebeurt er op onze iPhone en Samsung-tablet helemaal niets. Het volume blijft op hetzelfde niveau. Natuurlijk kun je het geluid wel harder of zachter zetten op het apparaat waar de muziek op staat, maar dat is wel omslachtiger. Het pauzeren van de audioweergave, het skippen van nummers en activeren van ANC via het bedieningspaneeltje gaf gelukkig geen problemen. De bijgesloten korte handleiding vermeldt precies hoe je deze taken uitvoert.

Foto: Maikel Dijkhuizen Verwijder de siliconen oortip voorzichtig en kies een andere maat.

Omgevingsgeluid onderdrukken

Een belangrijke eigenschap van de TAT3000BK/00 is natuurlijk active noise cancelling. Deze functie dempt best wat achtergrondgeluid, al werkt ANC niet zo goed als bij diverse duurdere oordopjes. Zo bieden in-ears van bijvoorbeeld Sony een betere ruisonderdrukking, waardoor er een 'schone' audioweergave overblijft. Toch heeft het wel degelijk meerwaarde, want je hoort minder laagfrequentie geluiden in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een auto of vliegtuig. Helemaal verdwijnen doen deze geluiden niet. Met name tijdens podcasts, luisterboeken en rustige muziek zul je dus nog enig omgevingslawaai horen. Gezien de lage adviesprijs van de TAT3000BK/00 beschouwen we de aanwezigheid van ANC evengoed als een pluspunt.

Foto: TP Vision Tik tweemaal aan de buitenkant van het linkeroordopje om ANC in of uit te schakelen.

Muziek luisteren

Voor een audioproduct in deze prijsklasse is de geluidskwaliteit heel behoorlijk. Op een laag volumeniveau klinkt de muziek wel wat vlakjes. Besluit je om het geluid wat luider te zetten, dan luister je naar een verrassend levendig geluid. Verder laat de bas zich meer gelden zodra je ANC uitzet. Voor liefhebbers van podcasts, radioprogramma's, luisterboeken, films en series voldoen deze in-ears goed, want stemmen zijn duidelijk te verstaan.



In navolging van duurdere in-ears ondersteunt de TAT3000BK/00 ook een mobiele app. Die werkt wel wat minder prettig dan we van audiomerken als JBL en Sony gewend zijn. De laadtijden zijn soms lang en niet elke functie werkt even goed. Hopelijk lost Philips dit euvel in de toekomst op. Je kunt daarentegen wel de resterende accucapaciteit checken en verschillende equalizerinstellingen wijzigen.

Foto: Maikel Dijkhuizen De Philips Headphones-app is op het moment van schrijven niet erg stabiel.

Philips TAT3000BK/00 kopen?

Gerenommeerde elektronicamerken als Apple, Samsung, Sony, Bose en JBL hanteren voor in-ears met ANC over het algemeen een stevige vraagprijs. Philips is met een adviesprijs van 49,99 euro echt een uitzondering onder bekende fabrikanten. De noise cancelling filtert redelijk wat omgevingsgeluid weg, maar verwacht geen wonderen. Overige voordelen zijn de ruime accuduur, comfortabele pasvorm en redelijke audiokwaliteit. Ondanks de genoemde positieve punten is er voor de fabrikant nog wel wat werk aan de winkel. De volumeregeling via de buitenzijde van de oordopjes en de ietwat wankele app zijn momenteel ondermaats. Deze oordopjes zijn in een witte (TAT3000WT/00) en zwarte (TAT3000BK/00) versie te koop.