Na vier jaar introduceert Sennheiser eindelijk weer een nieuwe versie van zijn vlaggenschip, namelijk de Momentum 5 Wireless. Deze luxe bluetooth-hoofdtelefoon heeft twee belangrijke pijlers. Zo heeft de behuizing nu een vervangbare accu die gebruikers zelf kunnen omwisselen. Daarnaast is de active noise cancelling-functie (ANC) onder handen genomen. Maakt dit paradepaardje van de Duitse hoofdtelefoonspecialist de hoge verwachtingen waar?

Sennheiser Momentum 5 Wireless 9,5 / 10 Score De Pluspunten Chique uitstraling

Stevige reishoes

Twee kabels inbegrepen

Vervangbare batterij

Lange batterijduur

Snelladen

Hoofdband traploos in te stellen

Hoog draagcomfort

Uitstekend geluid

Goede ANC-functie

Uitgebreide app De Minpunten Prijzig

Engelstalige app

Geen IP-certificaat Hoe kritisch we ook naar de Momentum 5 Wireless kijken, we kunnen nauwelijks minpunten ontdekken. Deze koptelefoon is uitstekend afgewerkt en zit ook nog eens erg lekker. Bovendien laten de gevoelige audiodrivers een uitstekend geluid horen. Luister je veel onderweg, dan heb je vermoedelijk weinig last van omgevingsgeluiden. Het gesloten ontwerp en de doeltreffende ANC-functie zorgen ervoor dat jij je volledig op een podcast, luisterboek, film of muziekalbum kunt concentreren. Als we dan toch een minpunt moeten noemen, is het de hoge adviesprijs.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Categorie Specificatie Type hoofdtelefoon Over-ear Formaat audiodrivers 2× 42 millimeter Frequentiebereik 6 Hz - 40 kHz (bekabeld), 6 Hz - 22 kHz (draadloos) Accucapaciteit 700 mAh Connectiviteit Bluetooth 5.4, usb-c, 3,5mm-jack Afmetingen 18 × 19,7 × 4,7 centimeter (plat opgevouwen) Gewicht 290 gram Inbegrepen accessoires Draagtas, usb-c-kabel, analoge audiokabel

Sennheiser ontwikkelt zijn nieuwste telg in de kleurstellingen zwart, blauw en wit. De redactie ontving laatstgenoemde versie. Met een adviesprijs van 399,90 euro is de Momentum 5 vrij prijzig, maar dat is ook wel aan de nette afwerking te zien. De bovenzijde van de hoofdband is voorzien van een stijlvolle stof. Verder bevat de behuizing zilverkleurige elementen, zoals de microfoons en merklogo’s. Het geheel oogt in elk geval erg chic.

De stevige opberghoes beschermt de behuizing tegen stootschade. Hierin zitten ook een usb-c-kabel en een analoog audiosnoertje. Je kunt bronapparaten dus zowel draadloos als bekabeld verbinden.

Foto: Maikel Dijkhuizen De Momentum 5 Wireless past naadloos in de reishoes.

Vervangbare batterij

Een accu is onderhevig aan slijtage en om die reden vaak een van de eerste componenten die het begeeft. Een groot pluspunt is dat Sennheiser in de linkeroorschelp een vervangbare batterij heeft ingebouwd. Die wissel je na verloop van tijd eigenhandig om voor een nieuw exemplaar, waardoor de Momentum 5 Wireless een veel langere verwachte levensuur heeft.

De batterijprestaties zijn trouwens sowieso dik in orde. De accu heeft een capaciteit van 700 mAh en gaat maximaal 57 uur mee. Gunstig is de snellaadfunctie. Na 5 minuten opladen kan de batterij er weer 3 uur tegenaan.

Foto: Maikel Dijkhuizen Prik de bijgesloten usb-c-kabel in de oorschelp om de interne batterij op te laden.

Audio luisteren

De hoofdband heeft een traploos schuifmechanisme. Hierdoor kun je deze koptelefoon nauwkeurig afstellen en altijd wel een goede pasvorm vinden. In combinatie met de beweegbare schelpen en zachte oorkussens zit de Momentum 5 Wireless als gegoten. Overigens voelen deze kussens zelfs tijdens warme dagen relatief koel aan. Dat is bij veel andere over-ear-modellen wel anders.

Over de audiokwaliteit kunnen we kort zijn. Deze koptelefoon klinkt werkelijk prachtig. Achter de oorkussens bevinden zich dan ook audiodrivers van 42 millimeter zoals we die van diverse andere Sennheiser-koptelefoons kennen. Een logische keuze, want waarom het wiel opnieuw uitvinden als iets al erg mooi klinkt?

De audioweergave is vanwege het duidelijke stereobeeld lekker energiek. Kleine nuances in opnames komen goed naar voren, zodat je ten opzichte van diverse andere hoofdtelefoons ‘meer’ hoort. Wie weet leer je bekende liedjes wel opnieuw kennen! Voor filmliefhebbers is de ondersteuning voor Dolby Atmos-audio een interessante optie. Daarmee ervaar je een ruimtelijker geluid.

Naar eigen zeggen heeft Sennheiser de ANC-functie flink verbeterd. Het aantal microfoons is dan ook verdubbeld: dat zijn er nu acht in totaal. Vooral stemmen in de omgeving worden volgens het audiomerk meer naar de achtergrond gedrukt. Een hoopvolle belofte, want de meeste ANC-koptelefoons filteren alleen laagfrequente geluiden weg.

De verbeterde ANC-functie bevalt in de praktijk dan ook goed. Hoewel je echt luidruchtige mensen in je omgeving nog steeds kunt horen, zijn deze stemmen wel zacht. Nuttig voor wie geregeld met het openbaar vervoer reist of in een drukke kantoortuin werkt.

Foto: Maikel Dijkhuizen De verstelbare hoofdband en zachte oorkussens lenen zich goed voor uitgebreide luistersessies.

Smart Control Plus-app

De rechteroorschelp bevat een aanraakpaneel en een fysieke toets. In de meegeleverde handleiding staat precies met welke tikken en veegbewegingen je de Momentum 5 Wireless kunt bedienen. Uiteraard mag een app bij een hoofdtelefoon uit het topsegment niet ontbreken. Met name de uitgebreide equalizer met acht frequentiebanden heeft veel meerwaarde. Daarmee pas je de audioweergave volledig naar smaak aan.

Verder kun je via de app de resterende batterijduur controleren en aangeven in welke mate je actieve ruisonderdrukking wilt toepassen. Ten slotte verschijnen er in de app geregeld verse software-updates. Zo heeft de Momentum 5 Wireless na aanschaf bluetooth 5.4, maar in de nabije toekomst voegt de fabrikant via een update bluetooth 6.0 toe.

Foto: Maikel Dijkhuizen In de (Engelstalige) app vind je een heleboel nuttige functies.

Sennheiser Momentum 5 Wireless kopen?