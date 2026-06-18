JBL zit de laatste tijd niet stil, want het populaire merk introduceerde onlangs wéér een nieuw model. De Live 780NC is een over-ear-hoofdtelefoon met een focus op het middensegment. Met active noise cancelling (ANC), een uitgebreide app en een beloofde accutijd tot tachtig uur heeft deze hoofdtelefoon veel te bieden. Tijd om te testen hoe hij in de praktijk bevalt.

JBL Live 780NC 8,5 / 10 Score De Pluspunten Fraaie vormgeving

Stevige constructie

Ruimtebesparend vouwmechanisme

Stevige klemdruk

Laag draaggewicht

Gebruiksvriendelijke bediening

Doeltreffende ANC-functie

Lange accuduur

Uitstekende audiokwaliteit

Zeer uitgebreide app De Minpunten Niet IP-gecertificeerd

Slap draagtasje

Dunne binnenvoering haarband

Geen oplaadkabel inbegrepen Met een adviesprijs van 179,99 euro heeft de JBL Live 780NC een goede prijs-kwaliteitverhouding. De audiokwaliteit is verrassend goed, waarbij vooral het duidelijke stereobeeld en hoge detaillering opvallen. Je kunt deze koptelefoon gerust meenemen naar rumoerige plekken, want na een druk op de ANC-knop hoor je weinig omgevingslawaai. Andere pluspunten zijn de aangename pasvorm, stevige constructie en lange accuduur. Nadelen zijn er ook, want het draagtasje had wel iets steviger gemogen. Daarnaast heeft deze koptelefoon vreemd genoeg geen IP-certificaat.

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Categorie Specificatie Type hoofdtelefoon Over-ear Formaat audiodrivers 2× 40 millimeter Frequentiebereik Tot 10 Hz - 40 kHz Accucapaciteit 870 mAh Connectiviteit Bluetooth 6.0, usb-c Gewicht 260 gram Inbegrepen accessoires Draagtas, audiokabel

JBL stuurde ons de zandkleurige uitvoering van de Live 780NC. Deze crème-achtige tint oogt in combinatie met de zilverkleurige oorschelpen erg stijlvol. De koptelefoon is trouwens ook in diverse andere (opvallende) kleuren te koop, namelijk oranje, paars, zwart, wit, groen en blauw.



De kunststof constructie voelt solide aan en is niet zo gevoelig voor krassen. Helaas ontbreekt een IP-certificaat. Hierdoor is het niet duidelijk in hoeverre de behuizing een spatje regen kan verdragen. Je kunt de oorschelpen met behulp van de metalen scharnieren naar binnen vouwen, zodat de hoofdtelefoon weinig ruimte opeist. De fabrikant levert een draagtasje mee, maar dat stelt weinig voor. Deze stoffen zak beschermt de hoofdtelefoon nauwelijks tegen stoten.

Foto: JBL De Live 780NC is in maar liefst zeven kleurstellingen verkrijgbaar.

Foto: Maikel Dijkhuizen Behalve de hoofdtelefoon zitten er ook een audiokabel en opberghoes in de doos.

Gebruikscomfort

Zodra we deze koptelefoon voor de eerste keer opzetten, ervaren we een nogal stevige klemdruk op het hoofd. Een voordeel, want de behuizing blijft tijdens het wandelen, sporten en klussen prima op zijn plek zitten. Draag je een bril, dan drukken de oorkussens wel behoorlijk op de montuurpootjes. Overigens neemt de klemdruk na verloop van tijd iets af.



De Live 780NC heeft dikke zachte oorkussens, waardoor je moeiteloos lang achter elkaar kunt luisteren. Door het gesloten ontwerp voelen de oren tijdens zomerse dagen mogelijk warm aan. De verstelbare haarband heeft aan de binnenzijde een voering, maar het materiaal hiervan is nogal dun. Dat is met name voor kale mensen wel iets om rekening mee te houden. De koptelefoon is met een gewicht van 260 gram niet al te zwaar, waardoor jong en oud deze hoofdtelefoon comfortabel kunnen dragen.

Geluidskwaliteit

Na een soepele bluetooth-connectie laten we albums uit verschillende genres op de Live 780NC los. Voor een koptelefoon in deze prijsklasse is de audiokwaliteit indrukwekkend te noemen. Allereerst valt het uitstekende stereobeeld op. Je hoort links en rechts heel duidelijk verschillende instrumenten, waardoor de muziek zeer levendig klinkt. Ook subtiele arrangementen in muziekopnames komen duidelijk naar voren, zoals strijkers en blaasinstrumenten. Kortom, met de detaillering zit het wel goed. Vergeleken met hoofdtelefoons uit hogere prijsklassen gaat de bas met de standaardinstellingen niet heel diep, maar dat kun je in de app nog handmatig bijstellen. Daarover later meer!

Foto: Maikel Dijkhuizen Achter het stof aan de binnenzijde van de oorschelpen leveren twee audiodrivers van 40 millimeter een sprankelend geluid.

Koptelefoon bedienen

Op de randen van beide oorschelpen zitten een aantal fysieke knopjes. Met de plus- en- mintoets aan de linkerzijde kun je het volume reguleren. Rechts vind je een bluetooth-switch en ANC-knop. Verder heeft deze zijde ook nog een bedieningspaneeltje. Tik bijvoorbeeld tweemaal om een nummer te skippen of tik drie keer om naar het vorige liedje te gaan. Je kunt de audioweergave ook pauzeren en een inkomend telefoontje aannemen. Als je de functies van alle knopjes en het bedieningspaneel eenmaal kent, laat de Live 780NC zich simpel bedienen.



Zodra je op de ANC-knop drukt, vertelt een vrouwelijke stem je welke modus er is ingeschakeld. De actieve geluidsonderdrukking werkt naar behoren, want tijdens het luisteren horen we veel minder achtergrondgeluiden. Het is dus een prima koptelefoon wanneer je in een drukke omgeving geconcentreerd naar een podcast of audioboek wilt luisteren. Houd in deze modus wel rekening met een kortere accuduur: maximaal vijftig uur. Gebruik je geen ANC, dan gaat een volgeladen batterij maximaal tachtig uur mee.

Foto: Maikel Dijkhuizen Druk aan de zijkant op de ANC-knop om deze functie aan of uit te zetten.

Audio wijzigen in app

Voor extra functies loont het de moeite om de JBL Headphones-app op je smartphone te installeren. Zo bepaal je de mate van actieve geluidsonderdrukking, check je de resterende accucapaciteit en wijzig je handmatig equalizerinstellingen. Met laatstgenoemde optie bepaal je zelf de verhouding tussen de bas, het middengebied en de hoge tonen. Handig is ook de speciale videomodus, waarbij beeld en geluid exact gelijk lopen. Tot slot kun je eventueel andere functies aan de fysieke bedieningsknoppen toevoegen.

Foto: Maikel Dijkhuizen Je past in de JBL Headphones-app onder meer het ANC-niveau aan.

JBL Live 780NC kopen?

Met een adviesprijs van 179,99 euro heeft de JBL Live 780NC een goede prijs-kwaliteitverhouding. De audiokwaliteit is verrassend goed, waarbij vooral het duidelijke stereobeeld en hoge detaillering opvallen. Je kunt deze koptelefoon gerust meenemen naar rumoerige plekken, want na een druk op de ANC-knop hoor je weinig omgevingslawaai. Andere pluspunten zijn de aangename pasvorm, stevige constructie en lange accuduur. Nadelen zijn er ook, want het draagtasje had wel iets steviger gemogen. Daarnaast heeft deze koptelefoon vreemd genoeg geen IP-certificaat.