Hoewel bluetooth-koptelefoons enorm populair zijn, laat de fanatiekste groep audiofanaten ze veelal links liggen. De draadloze overdracht heeft namelijk negatieve gevolgen voor de geluidskwaliteit. Wie graag zonder concessies naar muziek luistert, kan de recent verschenen Sennheiser HD 480 Pro (Plus) overwegen. Hoewel Sennheiser met dit product zijn pijlen richt op de (semi)professionele markt, valt de aanschafprijs nog alleszins mee. We proberen hem in de praktijk.

Sennheiser HD 480 Pro Plus 9,5 / 10 Score De Pluspunten Stevige reishoes

3,5mm- en 6,3mm-plug

Vergrendelingsknop voor bevestigen mini-XLR-kabel

Aangename oorkussens

Lichte behuizing

Prettige klemdruk

Uitstekende geluidskwaliteit

Breed frequentiebereik

Laat amper omgevingsgeluid toe De Minpunten Relatief korte spiraalkabel

Mist wat bas Zoek je een bekabelde hoofdtelefoon om muziek in hoge kwaliteit te beluisteren? De Sennheiser HD 480 Pro Plus heeft alle ingrediënten in huis om optimaal van muziek te genieten. Vanwege het hoge draagcomfort en de uitstekende audiokwaliteit ervaar je vermoedelijk niet zo gauw luistermoeheid. Liefhebbers van opzwepende muziekstijlen als dance en hiphop missen wellicht wel wat bas.

Categorie Specificatie Type hoofdtelefoon Gesloten over-ear Formaat audiodrivers 2× 38 millimeter Frequentiebereik 3 Hz - 28,7 kHz Connectiviteit 3,5 en 6,3 millimeter (jack) Gewicht 272 gram (zonder kabel) Inbegrepen accessoires Reishoes, audiokabel

Sennheiser focust zich met de nieuwe HD 480 Pro op muzikanten, geluidstechnici en kritische luisteraars die hoge eisen stellen aan het geluid. De hier besproken Plus-versie bevat een stevige reishoes. Heb je die niet nodig, dan is tegen een iets lagere prijs de reguliere editie met een zachte opberghoes beschikbaar. Verder levert Sennheiser een mini-XLR-kabel mee.

Foto: Maikel Dijkhuizen De koptelefoon en audiokabel passen precies in de hardcase-reishoes.

Audiokabel aansluiten

Een versterker of receiver staat doorgaans niet pal naast de bank. Om die reden levert het Duitse koptelefoonmerk een rekbare spiraalkabel mee. Je overbrugt daarmee zo’n drie meter. Dat is voor de meeste luistersituaties wellicht genoeg, al had de kabel wat ons betreft nog wat langer mogen zijn. Tijdens het luisteren op de genoemde afstand merken we dat het snoer toch een beetje op spanning staat.

De meeste versterkers, receivers en mengpanelen hebben een koptelefoonuitgang van 6,3 millimeter, zodat je de kabelplug rechtstreeks in het audiosysteem prikt. Je kunt deze plug er indien nodig ook af schroeven, waarna er een mini-jack van 3,5 millimeter tevoorschijn komt. Nuttig voor het geval je de koptelefoon met een geschikte smartphone, tablet, laptop, pc of soundbar wilt verbinden.

De mini-XLR-kabel bevestig je normaliter aan de linkeroorschelp van de HD 480 Pro. Je kunt dat trouwens omwisselen, want de rechteroorschelp bevat eveneens een aansluiting. Die bevindt zich achter een rubber afdekdop. Dankzij het vergrendelingsknopje zit het snoer stevig vast.

Foto: Maikel Dijkhuizen De kabel is doorgaans lang genoeg om vanaf je bank of luie zitstoel van muziek te genieten.

Foto: Maikel Dijkhuizen Prik de audiokabel in de hoofdtelefoonuitgang van de versterker of receiver.

Luistercomfort

Sennheiser koos voor een no-nonsense vormgeving. Zo bestaan de oorschelpen en een deel van de haarband uit matzwart kunststof. De bovenzijde van de haarband is van aluminium, waardoor de hoofdtelefoon een luxe uitstraling heeft. Anders dan zijn stoere uiterlijk doet vermoeden, is de behuizing verassend licht. Hij weegt namelijk maar 272 gram.

In combinatie met een prettige klemdruk en de dikke oorkussens staat niets je in de weg om urenlang te luisteren. Draag je een bril, dan vormen deze kussens zich soepel om het frame. Verder heeft de binnenzijde van de haarband een zachte voering. Deze hoofdband is overigens verstelbaar, zodat je altijd wel een geschikte pasvorm kunt kiezen.

Foto: Maikel Dijkhuizen Dankzij de zachte dikke oorkussens en het lage gewicht leent de HD 480 Pro zich goed voor lange luistersessies.

Muziek luisteren

Hoog tijd om eens kritisch met de HD 480 Pro te luisteren. Hiervoor gebruiken we een audiofiele persing van het populaire album Michael Jackson - Thriller. Zodra de lp zijn eerste rondjes draait, laat deze koptelefoon zich meteen gelden. Wat een open en detailrijk geluid! Hoewel een audioproduct van dit kaliber normaal gesproken eerst wat uren moet inspelen, ligt de HD 480 Pro direct goed in het gehoor.

De redacteur van dienst hoort zelfs elementen in de opname die hem eerder niet opvielen. Met een breed frequentiebereik van 3 hertz tot 28,7 kilohertz laat deze hoofdtelefoon dan ook weinig liggen. Als we heel kritisch luisteren, had de basweergave nog wel iets feller gemogen. In tegenstelling tot veel bluetooth-koptelefoons in er geen mogelijkheid om de bas in de equalizerinstellingen op te schroeven.

Geniet je net van een muziekalbum terwijl een ander gezinslid doodleuk de televisie inschakelt? Geen zorgen, want de gesloten constructie van de HD 480 Pro laat amper geluid van buitenaf toe. Hiervoor zijn dus geen trucjes als actieve noise cancelling nodig. Tot slot is er op een hoog volumeniveau nauwelijks vervorming te horen.

Foto: Maikel Dijkhuizen De gevoelige audiodrivers van de HD 480 Pro weten hoogwaardige opnames tot in detail te reproduceren.

