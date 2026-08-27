De Commodore 77 is een C64 in een Cyberpunk 2077-jasje

De reïncarnatie van de Commodore 64 is alweer een tijdje onder ons, maar deze uitvoering is nieuw: de Commodore 77. Deze Cyberpunk 2077-editie geeft de moderne C64 een Night City-look, een eigen demo en een prijskaartje van 377 dollar.

De Commodore 77 is gemaakt in samenwerking met CD Projekt Red en leunt zwaar op de stijl van Cyberpunk 2077. De behuizing heeft een verweerde gele finish, een transparante onderzijde met gekleurde ledverlichting, graffiti-accenten en een metalen plaat. Commodore noemt het zijn eerste hardware-samenwerking rond een gamefranchise. Het apparaat is dus geen nieuwe generatie C64, maar een speciale uitvoering van de Commodore 64 Ultimate.

Uiteraard kun je hier geen Cyberpunk 2077 op spelen zoals op een dikke pc of recente console. De Commodore 77 blijft een C64-achtige retrocomputer. Hij draait oude C64-software, ondersteunt cartridges en is bedoeld voor mensen die klassieke spellen opnieuw willen spelen, zelf BASIC willen typen of een moderne C64 op het bureau willen zetten zonder gedoe met vergeelde voedingen en oude tv-aansluitingen.

Verschillen met de Commodore 64 Ultimate

Onder de kap blijft de basis herkenbaar. Net als de 'gewone' Commodore 64 Ultimate gebruikt de Commodore 77 FPGA-hardware om de oude C64 op chipniveau na te bouwen. Wel noemt Commodore voor deze editie een turbostand tot een machtige 77 MHz, tegenover de 1 MHz van de originele Commodore 64. Ook krijgt de machine een Cyberpunk 2077-bootsscherm, aangepaste menukleuren, een andere power-led, stickers, pins, themaverpakking en een aangepaste spiraalgebonden handleiding.

De speciale editie krijgt daarnaast eigen software. Commodore levert een exclusieve Cyberpunk 2077-demo op een Arasaka-achtige cartridge, gemaakt door de Poolse demogroep Arise met muziek van LukHash. Die demo gebruikt functies uit de Ultimate-lijn, waaronder 24-kanaals SID-muziek en ledverlichting die meebeweegt met het geluid. Wie meer wil weten over het verschil tussen software-emulatie en dit soort hardwarematige nabootsing, vindt bij ID ook uitleg over emulatie voor retrocomputers en oude games.

Foto: Commodore

Wat kost de Commodore 77?

De Commodore 77 is nu te reserveren voor 323,06 euro, exclusief belasting. Inclusief alles (btw en verzending) kom je uit op een totaalbedrag van 484 dollar en 33 cent (zo'n 415,85 euro). Volgens Commodore moet de speciale editie begin 2027 worden geleverd. De reguliere Commodore 64 Ultimate is uiteraard ook nog gewoon leverbaar.

De Commodore 77-versie verandert de C64 Ultimate niet opeens in een moderne gaming-pc, en dat is ook niet de bedoeling. Dit is een verzameleditie voor twee soorten gebruikers: C64-liefhebbers die een toffe uitvoering willen en Cyberpunk-fans die iets tastbaars uit Night City op hun bureau willen. De gewone C64 Ultimate was de echte terugkeer van de machine; de Commodore 77 is vooral de eerste grote popculture-variant ervan.

In het kort De Commodore 77 is een nieuwe Cyberpunk 2077-speciale editie van de Commodore 64 Ultimate. De gewone Commodore 64 Ultimate verscheen al eind 2025, dus het nieuws zit vooral in het Night City-ontwerp, de 77MHz-turbostand en de exclusieve Cyberpunk-demo. De Commodore 77 kost 323,06 euro exclusief belasting en moet begin 2027 worden geleverd.