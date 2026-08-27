De Commodore 77 is gemaakt in samenwerking met CD Projekt Red en leunt zwaar op de stijl van Cyberpunk 2077. De behuizing heeft een verweerde gele finish, een transparante onderzijde met gekleurde ledverlichting, graffiti-accenten en een metalen plaat. Commodore noemt het zijn eerste hardware-samenwerking rond een gamefranchise. Het apparaat is dus geen nieuwe generatie C64, maar een speciale uitvoering van de Commodore 64 Ultimate.

Uiteraard kun je hier geen Cyberpunk 2077 op spelen zoals op een dikke pc of recente console. De Commodore 77 blijft een C64-achtige retrocomputer. Hij draait oude C64-software, ondersteunt cartridges en is bedoeld voor mensen die klassieke spellen opnieuw willen spelen, zelf BASIC willen typen of een moderne C64 op het bureau willen zetten zonder gedoe met vergeelde voedingen en oude tv-aansluitingen.

Verschillen met de Commodore 64 Ultimate

Onder de kap blijft de basis herkenbaar. Net als de 'gewone' Commodore 64 Ultimate gebruikt de Commodore 77 FPGA-hardware om de oude C64 op chipniveau na te bouwen. Wel noemt Commodore voor deze editie een turbostand tot een machtige 77 MHz, tegenover de 1 MHz van de originele Commodore 64. Ook krijgt de machine een Cyberpunk 2077-bootsscherm, aangepaste menukleuren, een andere power-led, stickers, pins, themaverpakking en een aangepaste spiraalgebonden handleiding.

De speciale editie krijgt daarnaast eigen software. Commodore levert een exclusieve Cyberpunk 2077-demo op een Arasaka-achtige cartridge, gemaakt door de Poolse demogroep Arise met muziek van LukHash. Die demo gebruikt functies uit de Ultimate-lijn, waaronder 24-kanaals SID-muziek en ledverlichting die meebeweegt met het geluid. Wie meer wil weten over het verschil tussen software-emulatie en dit soort hardwarematige nabootsing, vindt bij ID ook uitleg over emulatie voor retrocomputers en oude games.

Wat kost de Commodore 77?

De Commodore 77 is nu te reserveren voor 323,06 euro, exclusief belasting. Inclusief alles (btw en verzending) kom je uit op een totaalbedrag van 484 dollar en 33 cent (zo'n 415,85 euro). Volgens Commodore moet de speciale editie begin 2027 worden geleverd. De reguliere Commodore 64 Ultimate is uiteraard ook nog gewoon leverbaar.

De Commodore 77-versie verandert de C64 Ultimate niet opeens in een moderne gaming-pc, en dat is ook niet de bedoeling. Dit is een verzameleditie voor twee soorten gebruikers: C64-liefhebbers die een toffe uitvoering willen en Cyberpunk-fans die iets tastbaars uit Night City op hun bureau willen. De gewone C64 Ultimate was de echte terugkeer van de machine; de Commodore 77 is vooral de eerste grote popculture-variant ervan.

In het kort

De Commodore 77 is een nieuwe Cyberpunk 2077-speciale editie van de Commodore 64 Ultimate. De gewone Commodore 64 Ultimate verscheen al eind 2025, dus het nieuws zit vooral in het Night City-ontwerp, de 77MHz-turbostand en de exclusieve Cyberpunk-demo. De Commodore 77 kost 323,06 euro exclusief belasting en moet begin 2027 worden geleverd.

Veelgestelde vragen

Wat is de Commodore 64 Ultimate?

De Commodore 64 Ultimate is een moderne heruitgave van de C64 met FPGA-hardware. Zo wordt de werking van de oude computer op hardwareniveau nagebouwd, met aansluitingen als HDMI, usb en wifi erbij. De eerste exemplaren verschenen eind 2025, dus de basiscomputer is geen volledig nieuwe aankondiging meer.

Wat is een FPGA-computer?

Een FPGA-computer gebruikt programmeerbare hardware om de werking van een oud systeem na te bouwen. Bij retrocomputers betekent dit dat de chips van vroeger op hardwareniveau worden gereconstrueerd, in plaats van via software-emulatie op een pc. Dat kan helpen bij timing, invoervertraging en ondersteuning voor originele accessoires.

Hoe speel je oude C64-games legaal?

Oude C64-games speel je legaal als je eigen originele media gebruikt, officiële heruitgaven koopt of games speelt die de maker vrij beschikbaar stelt. Losse rombestanden downloaden blijft juridisch gevoelig als je het origineel niet bezit. Bundels met meegeleverde games of officiële retrohardware zijn voor beginners vaak de veiligste route.

Welke aansluitingen zijn handig bij retro gaming op een moderne tv?

Voor een moderne tv is HDMI de prettigste aansluiting, omdat beeld en geluid via één kabel lopen. Bij originele retrohardware heb je vaak composiet, S-video of scart nodig, soms met een losse upscaler. Let bij aankoop vooral op beeldvertraging, want een paar milliseconden verschil merk je snel bij platformers en shooters.

Waarom zijn retrocomputers weer populair?

Retrocomputers trekken mensen die hun eerste computer willen herbeleven en nieuwe gebruikers die nieuwsgierig zijn naar tastbare technologie. Een machine met BASIC, fysieke toetsen en cartridges voelt anders dan een app of browser. Juist de beperkingen, de directe opstart en de zichtbare techniek maken retrocomputing weer aantrekkelijk.