Zo slaap je toch fatsoenlijk als het buiten maar niet wil afkoelen

Hartstikke lekker, dat zonnetje buiten, al kan het binnen ook flink opwarmen. Lekker slapen is er dan niet meer bij. En als de temperatuur buiten 's nachts niet onder de 20 graden zakt, is zelfs ventileren niet meer voldoende. Deze aanpak werkt dan wél.

Wanneer de nachttemperatuur in Nederland niet onder de 20 graden zakt, spreken meteorologen officieel van een tropische nacht. Boven die grens koelt je lichaam 's nachts nauwelijks af: je lichaamstemperatuur daalt niet voldoende, je zweeft tussen licht slapen en wakker liggen, en je kussen voelt na vijf minuten al warm aan. De goedbedoelde tip om gewoon een raam open te zetten werkt dan niet meer, want de buitenlucht is minstens even warm als binnen.

Houd de slaapkamer overdag donker

De temperatuur die je 's nachts ervaart, bouw je overdag op. Zonlicht dat door de ramen valt, zet wanden, vloer en meubels om in warmteopslag die de rest van de dag en nacht langzaam afgeeft.

Verduisterende gordijnen of zonneschermen aan de zonzijde kunnen de kamertemperatuur bij extreme hitte 3 tot 5 graden lager houden. Doe die dus al vroeg in de ochtend dicht, nog vóórdat de zon de kamer inkomt. 's Avonds, als de buitenlucht begint af te koelen, gooi je ramen en deuren open om kruisventilatie te creëren.

Foto: VASILYEV ALEXANDR

Gebruik een ventilator slim, niet alleen voor jezelf

Een ventilator koelt de lucht niet, maar laat het zweet op je huid sneller verdampen. Dat voelt als verkoeling, ook als de temperatuur niet daalt. Effectiever dan de ventilator direct op je gericht zetten, is hem zo plaatsen dat hij koelere lucht van buiten of vanuit een andere kamer naar binnen trekt.

Zet de ventilator bij het raam aan de koelste kant van je huis, met de blaasrichting naar binnen. Als je twee ramen hebt, werk je met een eenvoudige doorstroom: koele lucht erin aan de ene kant, warme lucht eruit aan de andere. Met een staande ventilator kun je die positie gemakkelijk aanpassen.

Verwissel beddengoed voor zomermateriaal

Je dekbed en kussensloop bepalen meer dan je denkt. Synthetische vullingen en een polyester hoeslaken houden warmte en vocht vast, waardoor je al snel tussen de klamme lappen ligt.

Wissel je dekbed voor een zomervariant van warmteklasse 4: die zijn dunner, lichter en veel beter ademend. Materialen als Tencel, bamboe of percale katoen voeren warmte sneller af. Een percale katoenen overtrek voelt frisser aan dan een jersey hoes, omdat de gladde, vlakke weving minder aan de huid kleeft en lucht beter doorlaat.

Kijk bij het kopen van dekbedden naar de warmteklasse: klasse 4 is de lichtste categorie, specifiek gemaakt voor slaapkamers boven de 20 graden.

Koel je hoofd en pols, niet alleen het bed

Je hoofd is een van de belangrijkste warmteafvoerpunten van je lichaam. Een hoofdkussen met memoryfoam slaat warmte op en geeft die de hele nacht af, wat de klammigheid verergert. Een kussen gevuld met dons of een gel-koelkussen ventileert beter en voelt aanzienlijk frisser aan.

Koelkussens met een laag van verkoelende gel aan één zijde kun je omdraaien zodra die kant warm is geworden. Daarnaast helpt het om vlak voor het slapengaan je polsen of enkels even onder koud water te houden: daar liggen bloedvaten dicht onder de huid en het koelende effect verspreidt zich snel door het lichaam.

Foto: StockPhotoPro 's Nachts even met de voeten in de koelkast wil vast ook helpen.

Overweeg een mobiele airco als de hitte aanhoudt

Bij meerdere tropische nachten achter elkaar is een mobiele airco de enige oplossing die de luchttemperatuur in de kamer structureel verlaagt. Een ventilator of aircooler haalt dit effect niet bij aanhoudende buitenwarmte van 20 graden of meer.

Een mobiele airco werkt met een afvoerslang die je naar buiten leidt en kan een kamer van gemiddelde grootte in een uur meerdere graden afkoelen. Let bij de aanschaf op het geluidsniveau, want boven de 50 decibel word je er 's nachts van wakker. Modellen met een specifieke nachtstand werken stiller en houden de ingestelde temperatuur vaker stabiel dan modellen zonder die functie.

Een aircooler is goedkoper en stiller, maar verlaagt de kamertemperatuur bij tropische nachten nauwelijks: die voegt vocht toe aan de lucht en werkt het best in droge, kleinere ruimtes.

Pas je avondroutine aan

Je lichaam heeft twee tot drie uur nodig om de kerntemperatuur te laten zakken tot het slaapniveau. Bij aanhoudende warmte duurt dat langer. Een lauwe douche, geen uitputtende inspanning ’s avonds en een lichte maaltijd helpen het proces te versnellen.

IJskoude douches worden weleens aangeraden, maar die werken averechts: de kou zorgt dat je bloedvaten samentrekken om warmte vast te houden, waarna je daarna juist zweet. Lauw is de juiste temperatuur.