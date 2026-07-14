De zomer van 2026 zal de boeken ingaan als uitzonderlijk warm: de ene hittegolf gaat bijna naadloos over in de volgende. Een airco was lang een soort luxeproduct, maar inmiddels is het voor steeds meer huishoudens een praktische manier om het in huis aangenaam te houden. Vooral vaste airco's winnen aan populariteit: ze koelen gericht en kunnen vaak ook verwarmen. Heb je zonnepanelen, dan kun je er op zonnige dagen meteen je zelf opgewekte stroom mee benutten: win-win!

Jarenlang was airconditioning vooral iets dat je tegenkwam in luxe hotels of in vakantiehuizen in Zuid-Europa. Maar tegenwoordig kunnen ook Nederlandse woningen in de zomer behoorlijk warm worden, zeker als je een huis met veel ramen hebt, of met een plat dak. Ligt je slaapkamer of werkkamer direct onder zo'n dak, dan blijft de warmte vaak lang hangen en bieden ventilatoren of nachtelijk luchten niet altijd genoeg verkoeling. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een vaste airco: niet als noodoplossing tijdens een hittegolf, maar als structurele manier om het binnenklimaat comfortabel te houden.

Foto: ID | ER Tijdens de hittegolf van eind juni 2026: een woonkamer zonder airco ...

Waarom een airco steeds gewoner wordt

Uit onderzoek van Slimster onder ruim duizend Nederlandse huiseigenaren blijkt dat bijna één op de drie koopwoningen inmiddels een of meerdere airco's heeft. Omgerekend gaat het om ongeveer 1,4 miljoen koopwoningen. Dat verklaart waarom je buitenunits steeds vaker aan gevels en op daken ziet verschijnen. De airco is niet langer een luxeproduct voor een kleine groep, maar iets waar veel huiseigenaren serieus naar kijken.



Nog eens bijna een kwart van de ondervraagde koopwoningbezitters is zeker van plan een airco te kopen of overweegt dat serieus. Toch zegt zo'n percentage nog weinig over wat jij nodig hebt. Sommige huizen blijven met goede zonwering en nachtventilatie redelijk koel. Andere woningen voelen na een paar zonnige dagen al aan als een broeikas. Twijfel je nog tussen systemen, dan helpt het om eerst het verschil tussen mobiele airco en split-airco helder te hebben.

Welk aircovermogen past bij jouw kamer?

Een vaste airco kies je niet alleen op basis van prijs, merk of opgegeven vermogen. Kijk eerst naar de ruimte waarin de warmte het grootste probleem vormt. Een slaapkamer onder een plat dak stelt andere eisen dan een open woonkamer met grote ramen.



Wil je één kamer koelen of verwarmen, dan is een single-split airco meestal voldoende. Die bestaat uit één binnenunit en één buitenunit. Voor meerdere kamers kun je kiezen voor een multi-split airco, waarbij verschillende binnenunits op één buitenunit worden aangesloten. In dat geval moet het benodigde vermogen per kamer goed worden berekend.



Let onder meer op de inhoud van de ruimte, de hoeveelheid zonlicht en de isolatie. Ook mensen en elektrische apparaten produceren warmte. Wie het juiste aircovermogen wil berekenen, moet daarom verder kijken dan alleen het aantal vierkante meters. Een airco met te weinig vermogen blijft lang draaien zonder de kamer goed koel te krijgen. Een veel te zwaar model kost meer en kan moeite hebben om de temperatuur rustig en gelijkmatig te regelen.



De plaats van de binnenunit is minstens zo belangrijk. Koude lucht die rechtstreeks op de bank, het bureau of het bed blaast, voelt al snel onaangenaam. Ook wanneer de temperatuur op het display precies goed lijkt. Kies daarom een plek waar de lucht door de ruimte kan bewegen zonder voortdurend op één persoon gericht te zijn.



Voor een slaapkamer telt ook het geluidsniveau in de laagste stand. Een nachtmodus helpt, maar zegt niet alles. De afstand tot je bed en de akoestiek van de kamer bepalen uiteindelijk hoeveel je van de airco hoort. Zoek je een stille airco voor de slaapkamer, kijk dan vooral naar het aantal decibel in de laagste ventilatorstand.

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Verlaag het aircoverbruik met zonwering en ventilatie

Airconditioning wordt aantrekkelijker doordat zeer warme dagen in Nederland vaker voorkomen. Volgens het KNMI komen dagen van 35 graden of meer niet alleen vaker voor, ze worden ook heter. Toch is airconditioning niet het eerste waar je aan moet denken: zie een airco vooral als aanvulling op andere maatregelen, niet als vervanging daarvan. Houd ramen overdag dicht als het buiten warmer is dan binnen en zet ze 's nachts open zodra de temperatuur daalt. Met praktische maatregelen om je huis koel te houden maak je het een airco meteen een stuk makkelijker.



Wie de zon de hele dag naar binnen laat schijnen en pas aan het einde van de middag maximaal gaat koelen, gebruikt onnodig veel stroom. Een vaste airco werkt prettiger wanneer hij de temperatuur rustig kan vasthouden. Door de gordijnen of rolluiken (als je die hebt) overdag dicht te laten, zorg je dat het energieverbruik van een airco zoveel mogelijk beperkt blijft.

Vaste airco en zonnepanelen vullen elkaar aan

Volgens het onderzoek heeft ongeveer vier op de tien huiseigenaren met zonnepanelen ook een airco. Onder woningbezitters zonder zonnepanelen is dat ongeveer één op de zes. Dat verschil is goed te verklaren: juist op warme zomerdagen, wanneer de airco het meest nodig is, schijnt de zon vaak lang en wekken zonnepanelen veel stroom op. Zeker nu de salderingsregeling voor zonnepanelen stopt in 2027, wordt het aantrekkelijker om die zelf opgewekte elektriciteit direct te gebruiken. Een airco is daar heel geschikt voor, omdat je juist veel stroom opwekt op de momenten dat je extra wilt koelen.



Een airco draait echter niet automatisch volledig op gratis zonnestroom. Dat hangt af van het tijdstip, de ligging van de zonnepanelen, je energiecontract en het verbruik van andere apparaten in huis. Je kunt opwek en verbruik wel beter op elkaar afstemmen. Koel de ruimte alvast wanneer de zonnepanelen veel leveren en houd daarna ramen en deuren gesloten. Zo voorkom je dat de airco 's avonds extra hard moet werken, wanneer je panelen weinig tot niets meer leveren.

Foto: Renata Hamuda

Verwarmen met airco: zo werkt een lucht-luchtwarmtepomp

Voor veel huiseigenaren is een airco niet alleen een apparaat om te koelen. Van de deelnemers aan het onderzoek die al een airco hebben of daar concrete interesse in tonen, vindt een ruime meerderheid verwarmen minstens zo belangrijk.



Dat kan doordat een moderne vaste airco meestal een lucht-luchtwarmtepomp is. Het systeem maakt niet zelf warmte, maar verplaatst die. In de zomer voert het warmte uit de woning af. In koudere maanden haalt het juist warmte uit de buitenlucht en geeft de binnenunit die af aan de kamer.



Vooral als bijverwarming kan dat handig zijn. Een airco als bijverwarming is vooral praktisch wanneer je één gebruikte kamer snel op temperatuur wilt brengen. Je kunt bijvoorbeeld op een frisse herfstavond alleen de woonkamer verwarmen of de werkkamer overdag op temperatuur brengen. Ook een slaapkamer is snel kort op te warmen.



De warmte van een airco voelt anders aan dan die van radiatoren of vloerverwarming, omdat vooral de lucht in één kamer wordt verwarmd. Dat kan prettig zijn als je alleen de ruimte wilt verwarmen die je op dat moment gebruikt. Voor het verwarmen van een hele woning is een hybride of volledig elektrische lucht-waterwarmtepomp vaak geschikter.

Foto: Slimster

Mobiele airco: vooral voor tijdelijk gebruik

Een mobiele airco heeft als voordeel dat je hem snel kunt neerzetten en geen installateur nodig hebt. Je rijdt het apparaat naar de juiste kamer, hangt de afvoerslang naar buiten en kunt meteen koelen.



Daar staan duidelijke nadelen tegenover. Mobiele airco's maken meestal meer geluid en gebruiken relatief veel stroom voor de hoeveelheid koeling die ze leveren. De warme lucht wordt via een slang afgevoerd. Daarbij kan onderdruk ontstaan, waardoor via kieren opnieuw warme buitenlucht naar binnen wordt gezogen. Voor een paar plaknachten kan dat prima zijn. Wil je liever een structurele oplossing, dan is een goed gekozen en geplaatste vaste airco meestal efficiënter - én stiller.

Vergeet de buitenunit en het onderhoud niet

Bij het vergelijken van airco's gaat veel aandacht naar de binnenunit, maar de buitenunit is minstens zo belangrijk. Waar je de buitenunit plaatst - aan de gevel, op het balkon of op een plat dak - bepaalt hoeveel geluid en trillingen je ervaart en hoe zichtbaar de unit is.



Houd ook rekening met je buren. Een installatie kan aan alle wettelijke geluidsnormen voldoen en toch hinder veroorzaken wanneer de buitenunit vlak bij een slaapkamerraam hangt. Vraag de installateur daarom hoe trillingen worden gedempt, waar het condenswater naartoe gaat en of de unit goed bereikbaar blijft voor onderhoud.



Regelmatig onderhoud helpt om het systeem efficiënt en schoon te houden. Filters moeten eenvoudig te reinigen zijn en rondom de buitenunit moet voldoende ruimte overblijven voor de luchtstroom. Daarnaast kan een installateur controleren of het koelmiddelcircuit en de overige onderdelen nog goed functioneren.



Laat je een airco installeren, vraag bij offertes daarom niet alleen naar het merk en het vermogen. De kosten van een vaste airco bestaan ook uit montage, leidingwerk, onderhoud en eventuele aanpassingen aan de plek waar de airco moet komen te hangen. Vergelijk daarnaast de garantie, geluidswaarden, maximale leidinglengte en de mogelijkheden wanneer de plek waar je de airco wilt ophangen tijdens de installatie toch ongeschikt blijkt.

Foto: Robert Poorten

Welke airco past bij jouw woning?

Slimster ziet duidelijke regionale verschillen. In Limburg ligt het aircobezit volgens het onderzoek boven het landelijke gemiddelde, terwijl Fryslân, Zuid-Holland en Noord-Holland achterblijven. Ook onder 70-plussers komen airco's relatief weinig voor.



Die cijfers zijn interessant, maar we plaatsen er wel een kanttekening bij. Een appartement op het zuiden in bijvoorbeeld Friesland kan in de zomer warmer worden dan een vrijstaande woning in Limburg. Daarom zeggen regionale cijfers weinig over wat er in jouw huis nodig is. Het kan bovendien zinvoller zijn om een warme slaapkamer te koelen dan een grote airco te plaatsen in een woonkamer waar je overdag nauwelijks bent.



Breng daarom eerst goed in kaart waar en wanneer het in jouw woning te warm wordt. In welke kamer wordt het te warm? Op welk moment van de dag gebeurt dat? Welke zonwering en isolatie zijn er al? En wil je de airco alleen gebruiken om te koelen, of ook voor verwarming?



Pas daarna vergelijk je merken, modellen en offertes. Zo voorkom je dat je een airco kiest omdat veel anderen er een hebben, terwijl hij eigenlijk niet goed bij je woning of dagelijkse gewoontes past.

Vaste airco kopen: de belangrijkste aandachtspunten Een vaste airco wordt in Nederlandse koopwoningen steeds gewoner. Let bij de aanschaf niet alleen op het vermogen, maar ook op de ruimte die je wilt koelen, het geluidsniveau en de plaatsing van de binnen- en buitenunit. Kijk daarnaast naar onderhoud en de mogelijkheid om de airco als verwarming te gebruiken.



Een mobiele airco is vooral geschikt voor tijdelijk gebruik. Een vaste airco koelt doorgaans stiller en efficiënter. Zorg wel eerst dat de woning zo weinig mogelijk warmte binnenlaat. Zonwering, ventilatie en isolatie blijven de basis.

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen een vaste airco en een mobiele airco? Een vaste airco bestaat meestal uit een binnenunit en een buitenunit en werkt efficiënter dan een mobiele airco. Een mobiele airco kun je verplaatsen, maar dit model voert warme lucht vaak via een slang naar buiten af. Er moet dus een raam of deur een stukje open staan voor die slang. Daardoor komt er sneller warme lucht terug de kamer in. Voor langdurig koelen of verwarmen is een vaste airco meestal logischer. Hoeveel stroom gebruikt airconditioning in huis? Het stroomverbruik van airconditioning hangt af van vermogen, isolatie, buitentemperatuur en gebruiksduur. Een moderne vaste airco gebruikt voor dezelfde koelprestatiedoorgaans minder stroom dan een oude of mobiele airco. Het verschil wordt vooral groot tijdens lange warme periodes, omdat een efficiënte vaste airco rustiger kan doordraaien zodra de kamer op temperatuur is. Waarom wordt airconditioning ook gebruikt om te verwarmen? Airconditioning met een warmtepompfunctie kan warmte uit de buitenlucht halen en binnen afgeven. Daardoor kun je één kamer verwarmen zonder direct de cv-ketel voor de hele woning te laten draaien. Dat is vooral handig in het voor- en najaar, wanneer je veel thuiswerkt (waarbij je een vaste werkkamer hebt) of in woningen waar zonnepanelen overdag veel stroom opwekken. Welke maatregelen helpen tegen hitte zonder airco? Zonwering aan de buitenkant, ramen overdag dicht houden en 's avonds of 's nachts ventileren helpen vaak al veel. Ook isolatie, minder tegels rond het huis en schaduw (bijvoorbeeld van bomen in je tuin) zorgen dat het binnen minder warm wordt. Hoe kies je airconditioning voor een slaapkamer? Voor een slaapkamer tellen vooral geluidsniveau, vermogen en plaatsing. Een te lichte airco krijgt de ruimte niet koel, terwijl een te zware unit misschien teveel geluid maakt om lekker bij te kunnen slapen. Let ook op de stand van de luchtstroom, want directe koude lucht op je bed voelt snel onprettig. Over het algemeen geldt dat een stille vaste airco vaak comfortabeler is dan een mobiele airco. Hoeveel graden moet een airco lager staan dan de buitentemperatuur? Een verschil van ongeveer 5 tot 8 graden Celsius voelt voor veel mensen comfortabel en voorkomt een onnodig groot temperatuurverschil. Bij een buitentemperatuur van 32 graden kan een instelling rond 24 tot 27 graden al voldoende verkoeling geven. Een extreem lage instelling koelt de ruimte niet automatisch sneller, maar kan wel het stroomverbruik verhogen en een onaangename koude luchtstroom veroorzaken.