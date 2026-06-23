Wie een dynamisch energiecontract heeft doet er goed aan op te letten: de stroomprijzen zijn vanavond namelijk extra hoog.

Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond de hoofdprijs voor de levering van stroom. De prijs piekt vanavond tussen de 18:00 uur en 22:00 uur. Uurtarieven komen op het hoogste moment van de avond - rond 20:00 à 21:00 uur - rond de 0,83 eurocent per kWh te liggen.

Zeker wanneer je de vorig jaar geïntroduceerde kwartierprijzen afneemt - waarbij de energieprijs dus elk kwartier wordt aangepast, in plaats van elk uur - is het goed om tussen 20:45 uur en 21:00 uur zo min mogelijk stroom af te nemen. Dan komt de prijs namelijk boven de 0,93 cent per kWh te liggen. Dat is geen record, want in 2024 was er een dag dat het in een uur rond de 1,19 euro per kWh lag, maar het is alsnog hoog.

Waarom zijn vanavond de energieprijzen zo hoog?

De energieprijzen voor variabele contracten en kwartiercontracten zijn vanavond zo hoog door de warmte, en daarmee dus de massaal draaiende airco's om huizen af te koelen. Vanavond komen mensen thuis van werk - of een dagje strand - en wordt er massaal stroom verbruikt. Niet alleen om het huis af te koelen met airco's, maar ook om te koken en tv te kijken, of de elektrische auto op te laden.

De vraag ligt dus hoog, en er moeten extra gas- en kolencentrales worden ingezet om aan die vraag te voldoen. Daarbij gaat de zon onder en nemen de zonnepanelen dan ook geen zonlicht meer op. Overdag is er meer aanbod qua stroom. Dan is het ook nog eens vrijwel windstil, waardoor windturbines ook niet kunnen helpen.

Gezien het extreem warme weer de komende dagen aanhoudt, is het te verwachten dat de komende avonden de prijs van stroom ook hoog zal liggen. Blijf hier dus rekening mee houden.

Foto: Studio Romantic

Wat kun je doen?

Maar hoe houd je er precies rekening mee? We nemen het je niet kwalijk als je je airco lekker aan laat staan. Het moet immers wel aangenaam vertoeven blijven in huis. Wel zou je, mocht je overdag thuis zijn, de airco vol aan kunnen zetten om het alvast af te laten koelen, en 's avonds de airconditioning een standje lager zetten.