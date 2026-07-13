Een mobiele airco voor de slaapkamer of een andere warme plek in huis is handig als je niet vast wilt zitten aan een ingebouwd systeem of geen mogelijkheid hebt tot de installatie hiervan. Daarbij is het goed om vooraf te weten dat een goede mobiele airco warme lucht moet afvoeren. Daardoor hoort er meestal een slang of raamkit bij. Wil je liever helemaal geen aparte afvoer, dan kom je meestal uit bij een luchtkoeler; die werkt met water of ijs en koelt anders dan een airco.

Een ander voordeel van een mobiele airco is dat je deze eenvoudig verplaatst naar een andere ruimte. Op die manier kun je met een enkele unit meerdere plekken in je huis verkoelen, wat een stuk goedkoper is dan wanneer je in elke ruimte een apparaat zou hebben staan.

BTU: hoe werkt dat precies? BTU staat voor British Thermal Unit en geeft aan hoeveel warmte een airco per uur uit een ruimte kan verwijderen. Hoe hoger het BTU-getal, hoe krachtiger de airco en hoe groter de ruimte die hij kan koelen. Een model met ongeveer 7.000 BTU is doorgaans geschikt voor een kleine slaapkamer, terwijl je voor een grotere woon- of werkkamer vaak 10.000 BTU of meer nodig hebt. Meer vermogen is echter niet altijd beter: een te krachtige airco kan onnodig veel energie verbruiken en de ruimte te snel afkoelen. Let daarom op de aanbevolen kameroppervlakte of inhoud.

Viking Choice Mobiele Airco - 14 m² - 325 BTU

De Viking Choice is een compacte mobiele airco voor kleinere ruimtes tot 15 m². Dat maakt hem qua opgegeven bereik passend bij een kleine slaapkamer, al is het koelvermogen met 600,8 Wh beduidend lager dan de andere airco's in dit overzicht.

Het apparaat heeft wel wielen, waardoor je hem kunt verplaatsen naar de plek waar je hem nodig hebt. Het energielabel is A en de warmtepompfunctie ontbreekt, dus dit model is gericht op verkoelen en luchtbehandeling, niet op verwarmen. Het maximale geluidsniveau valt in de categorie normaal: 50 tot 60 dB. Voor gebruik tijdens het slapen is dat hoorbaar, zeker in een stille slaapkamer.

Kieskeurig.nl Viking Choice Viking Choice Mobiele Airco - Wit - 14 m² - 325 BTU - Met wielen Vikingchoice.nl Beste prijs € 259,21 € 7,95 verzendkosten 1 tot 2 weken. Totaal: € 267,16 Bekijk product

SereneLife Mobiele Airco 32 m² - 7.000 BTU

De SereneLife is een mobiele airco met een koelvermogen van 7.000 BTU. Je gebruikt hem niet alleen om te koelen, maar ook om te ventileren en te ontvochtigen. Voor een slaapkamer is vooral van belang dat het apparaat verrijdbaar is, een afstandsbediening heeft en een timerfunctie biedt. En dankzij die afstandsbediening kun je het apparaat gewoon vanuit je bed bedienen. Het opgegeven geluidsniveau is 57 dB.

Dat betekent dat je hem in een stille slaapkamer wel hoort, maar het niveau ligt lager dan bij sommige zwaardere mobiele airco’s. De airco is bedoeld voor ruimtes tot 32 m² en heeft een luchtstroom van 290 m³ per uur. In de verpakking zit een raammontage-uitlaatkit. Hiermee kun je de warme lucht naar buiten leiden.

Kieskeurig.nl Productprijzen Prijzen worden geladen...

Nedis SmartLife 50 m² - 9.000 BTU

De Nedis SmartLife is een mobiele airconditioner uit één stuk met 9.000 BTU koelvermogen. Je kunt hem gebruiken in ruimtes tot 50 m², al hangt het werkelijke effect in een slaapkamer ook af van isolatie, zon op het raam en hoe goed je de afvoerslang plaatst. Dit model heeft wifi, appbediening, een afstandsbediening en een timer van 24 uur. Daardoor kun je de bediening vooraf instellen of op afstand aanpassen. Verder heeft het apparaat wielen, een instelbare thermostaat, een filter en een ontvochtigingsfunctie.

Het opgegeven maximale geluidsniveau is 65 dB. Dat is aan de hoge kant voor een slaapkamer, dus het is verstandig om rekening te houden met hoorbaar geluid tijdens gebruik. Er zit een afvoerslang van 1,5 meter bij.

Kieskeurig.nl Nedis Nedis SmartLife - Mobiele Airconditioner - 9000 BTU - Wi-Fi - Wit Amazon.nl Beste prijs € 348,99 1-2 dagen Bekijk product

AUX Mobiele Airco 40 m² - 12.000 BTU

De AUX is een mobiele airco met 12000 BTU koelvermogen en een opgegeven vermogen van 3400 watt. Dit model is bedoeld voor ruimtes tot 40 m² en heeft naast koelen ook een warmtepompfunctie. Daardoor is het apparaat niet alleen gericht op warme dagen, maar kan het ook verwarmen. Voor bediening zijn wifi, appbediening en een afstandsbediening aanwezig. Je kunt hem vrijstaand gebruiken en dankzij de wielen verplaats je hem naar een andere kamer.

De timer en automatische uitschakeling geven je extra controle over de gebruiksduur. Voor een slaapkamer is het koelvermogen ruim voor veel situaties, maar een groter koelvermogen betekent niet automatisch dat het apparaat stiller werkt.