Om wat verkoeling in je huis te krijgen heb je meerdere opties. Bij airco's en mobiele airco's is het probleem dat je meestal te maken hebt met een slang voor de afvoer van warmte, en dat betekent dat je altijd een raam open moet hebben staan. Maar daardoor komt er ook weer onbedoeld warme lucht de woonkamer in. Een aircooler lost dat probleem op.

Een aircooler is handig wanneer je in huis verkoeling zoekt zonder afvoerslang, raamkit of vaste installatie. Anders dan een mobiele airco voert een aircooler geen warme lucht naar buiten af. Het apparaat blaast lucht door of langs gekoeld water, een koelmembraan of koelelementen, waardoor er een koelere luchtstroom wordt gegenereerd. Dat maakt zo’n apparaat vooral geschikt voor gerichte verkoeling bij je bed, bureau, bank of werkplek.

Let wel op: een aircooler verlaagt de kamertemperatuur op een andere manier en minder effectief dan een echte airco dat doet. Je gebruikt hem vooral om de luchtstroom frisser te laten aanvoelen en het is beter om het apparaat gericht te plaatsen.

CoolHome Aircooler - 20 m²

De CoolHome Aircooler is een torenmodel dat werkt als luchtkoeler met ventilatie en bevochtiging. Je hebt geen afvoerslang nodig, omdat dit apparaat geen warme lucht naar buiten blaast. Het product is geschikt voor ruimtes tot 20 m² en heeft een opgegeven geluidsniveau van 39 dB. Daarmee past hij qua opgegeven bereik bij kleinere kamers, zoals een slaapkamer of werkkamer. Je bedient hem met een afstandsbediening en ook via een app, waarvoor wifi nodig is. Verder heeft de aircooler een timer, nachtmodus, dimbaar scherm en automatische uitschakeling. De luchtuitlaat is verstelbaar, waardoor je de luchtstroom kunt richten. De productpagina noemt ook filters, een geurfilter en een koolstoffilter. Het waterreservoir is niet afneembaar.

Kieskeurig.nl CoolHome CoolHome Aircooler met water - Luchtkoeler met draaifunctie - Afstandsbediening - Incl. Koelelementen - 108 CM - Dimbaar LED scherm bol. Plaza Beste prijs € 389,00 Besteld voor: 15:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Trotec Aircooler/ventilator/bevochtiger PAE 11 - 15 m²

De Trotec PAE 11 is een luchtkoeler, ventilator en bevochtiger in één apparaat. Je gebruikt hem dus niet als mobiele airco met afvoerslang, maar als apparaat dat lucht verplaatst en via verdamping voor een frissere luchtstroom kan zorgen. Warme lucht wordt hierbij niet naar buiten afgevoerd, waardoor je geen raamkit of slang nodig hebt. Dit model heeft geen afstandsbediening, geen wifi, geen appbediening en geen bluetooth. De bediening gebeurt dus direct op het apparaat. Het waterreservoir is niet afneembaar en er is geen waterniveau-indicator aanwezig. Door de wieltjes is het mogelijk om de Trotec op meerdere plekken in je woning te plaatsen. Er is wel automatische uitschakeling aanwezig, net als een aan-uitknop, veiligheidsuitschakeling en indicatielampje.

Kieskeurig.nl Trotec Trotec Aircooler/ventilator/bevochtiger PAE 11 Amazon.nl Beste prijs € 178,18 1-2 dagen Bekijk product

DOMO DO154A Mini Luchtkoeler - Draagbaar - 10 m²

De DOMO DO154A is een kleine verdampingsluchtkoeler voor persoonlijk gebruik. Dit is geen apparaat dat bedoeld is om een hele slaapkamer te koelen, maar om dicht bij je te plaatsen, bijvoorbeeld op een bureau, nachtkastje of werkblad. Het apparaat heeft een afneembaar waterreservoir en een waterniveau-indicator. De inhoud van het reservoir staat op 8 cl. Door het compacte formaat van 21 bij 16 bij 21 cm neemt hij weinig ruimte in. Het opgegeven geluidsniveau is 44 dB. De bediening is eenvoudig gehouden: er is geen afstandsbediening, geen wifi en geen appbediening. De lucht wordt door een koelmembraan geblazen.

Kieskeurig.nl Domo DOMO DO154A Mini Luchtkoeler - Draagbaar - Wit/Grijs Amazon Marketplace Beste prijs € 53,89 € 10,90 verzendkosten Op voorraad Totaal: € 64,79 Bekijk product

Aironex BF1 Bladloze Torenventilator - 30 m²

De Aironex BF1 is geen watergekoelde aircooler, maar een bladloze vloer- of torenventilator met klimaatbeheersingsfunctie. Hij zorgt dus voor een koele luchtstroom door lucht te verplaatsen, niet door waterverdamping. Dat verschil is belangrijk als je specifiek een aircooler met watertank zoekt. De BF1 heeft een opgegeven geluidsniveau van 45 dB, vier snelheden, een timer en een afstandsbediening. Verder is hij kantelbaar, draaibaar, inklapbaar en in hoogte verstelbaar. Het apparaat werkt met een vermogen van 11 watt en heeft een snoerlengte van 1,5 meter. Voor een slaapkamer betekent dit dat je hem kunt gebruiken als stille luchtverplaatser naast het bed, maar hij koelt de ruimte niet actief zoals een airco.