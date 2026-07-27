De temperaturen lopen de komende dagen weer flink op, waardoor het binnenshuis al snel benauwd en warm kan worden. Een mobiele airco biedt dan uitkomst, zonder dat je een vaste installatie nodig hebt. We zetten vier modellen op een rij voor een koelere woon- of slaapkamer.

Een mobiele airco kan een kamer actief koelen zonder dat je een vaste installatie aan de muur nodig hebt. Wij vonden vier modellen met prijzen die uitlopen van ongeveer 229 tot 999 euro. Let bij het vergelijken niet alleen op de koelcapaciteit, maar ook op de maximale kamergrootte, het geluidsniveau, de bediening en de manier waarop de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. Voor de meeste modellen heb je daarom ruimte bij een raam of deur nodig.

Tristar AC-5670 Smart Air Conditioner - 7.000 BTU

De Tristar AC-5670 heeft een koelvermogen van 7000 BTU en is bedoeld voor kleinere woon-, slaap- of werkkamers. Het apparaat staat op wielen en weegt 18 kilogram, waardoor je het binnenshuis tussen verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Naast het bedieningspaneel en de afstandsbediening ondersteunt dit model bediening via een mobiele app. Daardoor kun je onder meer instellingen aanpassen zonder naast het apparaat te staan. De airco beschikt ook over een timer en kan zichzelf automatisch uitschakelen. Het opgegeven geluidsniveau bedraagt maximaal 65 decibel. Dat is hoorbaar, vooral wanneer de compressor actief koelt. De temperatuurregeling, ventilator en ontvochtigingsfunctie maken het apparaat ook bruikbaar wanneer je niet voortdurend maximale koeling nodig hebt. Bij het apparaat wordt een oplossing voor een schuifraam geleverd; voor een Nederlands draai- of kiepraam kan een afzonderlijke raamafdichting nodig zijn.

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AUX Mobiele Airco met wifi - 12.000 BTU

Deze AUX combineert een koelvermogen van 12000 BTU met een verwarmingsfunctie. Daardoor kun je het vrijstaande apparaat behalve in de zomer ook gebruiken om een ruimte tijdelijk bij te verwarmen. Het opgegeven bereik bedraagt tot 40 vierkante meter, al hangt het werkelijke resultaat ook af van isolatie, zoninstraling, plafondhoogte en het aantal mensen en apparaten in de kamer.

De bediening kan via het scherm, de afstandsbediening of een app verlopen. Voor de app is een wifiverbinding nodig. Verder beschikt de airco over een timer, een instelbare thermostaat en een ontvochtigingsfunctie. Het apparaat weegt 32 kilogram, maar staat op wielen. Daardoor hoef je het gewicht bij verplaatsing over dezelfde verdieping niet volledig te tillen. Met een maximale geluidsproductie van 64 decibel blijft de airco tijdens het koelen wel duidelijk hoorbaar, dus dat is iets om rekening mee te houden.

Kieskeurig.nl Aux AUX Mobiele Airco - Koelen en Verwarmen - WiFi - 12000BTU - 3,4KW - R290 - Wit Tegeldepot.nl Beste prijs € 369,00 Geleverd in ongeveer: 68 dagen Bekijk product

Auronic Mobiele Airco - 7.000 BTU

De Auronic mobiele airco van 7000 BTU is bedoeld voor kamers tot 20 vierkante meter. Het apparaat kan koelen, ventileren en ontvochtigen. Daarmee kun je de werking aanpassen aan het weer: actieve koeling op hete dagen, ventilatie wanneer luchtverplaatsing voldoende is en ontvochtiging wanneer vooral de hoge luchtvochtigheid voor een benauwd gevoel zorgt.

De airco staat op wielen en kan daardoor over een vlakke vloer worden verplaatst. Hij heeft energieklasse A en een opgegeven maximaal geluidsniveau binnen de categorie van 50 tot 60 decibel. In de verpakking zitten twee raamafdichtingskits, waardoor je meer mogelijkheden hebt om de afvoerslang bij verschillende raamtypen te gebruiken. Een goede afdichting is belangrijk, omdat anders warme buitenlucht en de afgevoerde warmte gemakkelijk terug de kamer in kunnen stromen. Dit model is eenvoudig en heeft geen wifi; de bediening vindt plaats op het apparaat of met de meegeleverde bediening. De capaciteit past vooral bij een slaapkamer, thuiskantoor of andere compacte ruimte.

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De’Longhi Pinguino PAC EM82 - 9.400 BTU

Met een koelvermogen van 9400 BTU, oftewel 2,4 kW, is de De’Longhi Pinguino PAC EM82 bedoeld voor ruimtes met een inhoud tot ongeveer 80 kubieke meter. Bij een gebruikelijke plafondhoogte van 2,6 meter komt dat neer op een vloeroppervlak van rond de 30 vierkante meter. De daadwerkelijke koelprestatie hangt ook af van de isolatie, de hoeveelheid zonlicht en de warmte die mensen en elektrische apparaten produceren.