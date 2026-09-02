De stekkerbatterij is in korte tijd uitgegroeid tot een van de opvallendste producten op de Nederlandse energiemarkt. In het tweede kwartaal van 2026 werden ruim 37.600 systemen verkocht. Dat is bijna twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van het jaar. Inmiddels zijn er naar schatting rond de 80.000 stekkerbatterijen in gebruik.

Wie een thuisbatterij wil, hoeft daarvoor allang niet meer per se een installateur over de vloer te laten komen. De zogenoemde stekker- of plug-in-thuisbatterij is juist populair doordat je hem relatief eenvoudig zelf kunt aansluiten. Stekker in het stopcontact, configuratie via een app en in veel gevallen kan het opslaan van stroom meteen beginnen.

Dat gemak lijkt steeds meer Nederlandse huishoudens over de streep te trekken. Uit nieuwe cijfers van Sunergy Research blijkt dat de verkoop in het voorjaar opnieuw fors is gestegen. In april werden 11.644 systemen verkocht, in mei waren dat er 12.596 en in juni liep de verkoop verder op tot 13.408 exemplaren.

Daarmee kwamen er in drie maanden tijd ruim 37.600 stekkerbatterijen bij. Ter vergelijk: in het eerste kwartaal van 2026 werden er nog geen 20.000 verkocht.

Van enkele honderden naar ruim 13.000 per maand

De markt van de stekkerbatterij is behoorlijk veranderd In januari 2025 werden volgens de cijfers ongeveer 650 systemen verkocht. Een jaar later, in januari 2026, waren dat er al ruim 5.000.

Daarna ging het hard. Februari kwam uit op 6.236 systemen en maart op 8.553. April werd vervolgens de eerste maand waarin de grens van 10.000 verkochte stekkerbatterijen werd doorbroken. In vergelijking met maart betekende dat een toename van ongeveer 36 procent.

Tweede kwartaal bijna dubbel zo groot

Op kwartaalbasis is het verschil nog duidelijker. In het eerste kwartaal van 2025 werden slechts 2.050 stekkerbatterijen verkocht. Na een tijdelijke terugval in het tweede kwartaal begon de markt in de tweede helft van dat jaar snel te groeien. De markt van thuisbatterijen is in een jaar tijd dus compleet veranderd. Alleen al in juni 2026 werden ruim vier keer zoveel stekkerbatterijen verkocht als in de volledige eerste helft van 2025.

Rond de 80.000 stekkerbatterijen in Nederland

Volgens de schatting van Sunergy Research waren er eind 2025 ongeveer 22.500 stekkerbatterijsystemen in Nederland aanwezig. Door de sterke verkoop in de eerste helft van 2026 komt dat aantal inmiddels in de buurt van de 80.000. Het hierbij dan nadrukkelijk om kant-en-klare systemen en niet noodzakelijk om losse accu's. Sommige stekkerbatterijen zijn modulair opgebouwd en kunnen uit meerdere batterijmodules bestaan. Eén installatie kan dus meerdere fysieke accu's bevatten.

Ook het aanbod van stekkerbatterijen groeit. Er zouden inmiddels ongeveer 25 merken actief zijn op de Nederlandse markt. Tegelijkertijd komt een groot deel van de verkopen volgens het marktonderzoek nog altijd voor rekening van een relatief klein aantal fabrikanten.

Einde salderen maakt batterij interessanter

Een belangrijke verklaring voor de sterke groei is waarschijnlijk het naderende einde van de salderingsregeling. Vanaf 1 januari 2027 kun je opgewekte zonnestroom niet langer op dezelfde manier wegstrepen tegen stroom die je op een ander moment uit het net haalt. Voor teruggeleverde energie blijft wel een vergoeding bestaan.

Daardoor wordt het voor huishoudens met zonnepanelen interessanter om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom ook zelf te gebruiken. Een batterij kan daarbij helpen: stroom die je midden op de dag overhoudt, kan bijvoorbeeld 's avonds worden ingezet voor je verlichting, televisie, computer en andere apparatuur.

Een stekkerbatterij verlaagt daarbij vooral de drempel. Voor een traditioneel, vast aangesloten batterijsysteem zijn meestal aanpassingen in de meterkast en een installateur nodig. Een plug-inmodel is veel eenvoudiger te plaatsen.

Goed kijken naar de aansluiting

Goed om te weten is dat je niet zomaar iedere iedere stekkerbatterij zonder nadenken op ieder willekeurig stopcontact kunt aansluiten. Milieu Centraal waarschuwt bijvoorbeeld dat er bij een batterij en andere zware apparaten op dezelfde groep in bepaalde situaties te veel stroom door de bedrading kan lopen. Het advies is daarom om goed naar de elektrische installatie en de voorschriften van de fabrikant te kijken.

Daarnaast verschillen stekkerbatterijen behoorlijk in capaciteit en maximaal laad- en ontlaadvermogen. Een grote capaciteit in kWh betekent dus niet automatisch dat een accu ook zware apparaten volledig van stroom kan voorzien.

Dat lijkt de Nederlandse consument voorlopig echter niet af te schrikken. Waar de stekkerbatterij begin 2025 nog een nicheproduct was, worden er inmiddels iedere maand meer dan 10.000 verkocht. Met het einde van salderen nog maar enkele maanden verwijderd, lijkt die groei voorlopig nog niet voorbij.