Tijdens de IFA-beurs in Berlijn laat Jackery drie nieuwe powerstations zien: de Explorer 1000 Plus v2, de Explorer 2000 Plus v2 en de Explorer 3600 Plus. Alle drie zijn uit te breiden met extra batterijpacks, waardoor de opslagcapaciteit uiteindelijk kan oplopen tot 21,5 kWh.

De twee kleinste modellen zijn compacter en lichter geworden dan hun voorgangers, terwijl de grootste juist gemaakt is om ondanks zijn hoge capaciteit toch draagbaar te blijven. De apparaten zijn vanaf medio oktober te koop en worden van 4 tot en met 8 september getoond op de Jackery-stand tijdens IFA 2026.

Met de nieuwe Plus-serie kan de capaciteit later worden uitgebreid met los verkrijgbare Battery Packs, zodra daar behoefte aan is. Die extra accu's worden met een kabel op het powerstation aangesloten en kunnen, afhankelijk van de beschikbare ruimte, gestapeld, naast elkaar of los ergens binnen het bereik van de kabel worden neergezet.

Twee compacte instapmodellen

De Explorer 1000 Plus v2 is het kleinste model van de drie, met een capaciteit van 1.024 Wh en een continu vermogen van 1.800 watt. Het heeft drie 230V-stopcontacten, twee USB-C-poorten, één USB-A-poort en een 12V-aansluiting, genoeg om naast telefoons en laptops ook zwaardere apparaten op 230 volt van stroom te voorzien. Met extra Battery Packs kan de capaciteit oplopen tot 11 kWh. Door de gebruikte batterijarchitectuur is het apparaat met afmetingen van 31,35 x 20,1 x 23,35 centimeter 44 procent kleiner dan zijn voorganger, en met een gewicht van 10,8 kilo ook 26 procent lichter.

De Explorer 2000 Plus v2 heeft dezelfde aansluitingen, maar biedt met 2.048 Wh twee keer zoveel capaciteit en een continu vermogen van 2.400 watt. Met maximaal vijf extra Battery Packs kan dit model tot 12 kWh worden uitgebreid. Het volume is 60 procent kleiner dan bij de voorganger en het gewicht van 18,8 kilo is 33 procent lager. Beide modellen hebben een ingebouwde lamp voor gebruik in het donker.

Ook het opladen gaat sneller dan bij de vorige generatie. De Explorer 1000 Plus v2 is via een stopcontact in ongeveer anderhalf uur vol en kan tot 400 watt aan zonne-energie ontvangen. Bij de Explorer 2000 Plus v2 duurt volledig opladen via het stopcontact ongeveer anderhalf uur, met een maximale zonnepaneel-input van 800 watt. Via de app is een Emergency Charging Mode te activeren die het opladen via het stopcontact nog verder versnelt.

De grote broer: Explorer 3600 Plus

Voor wie meer stroom nodig heeft, brengt Jackery de Explorer 3600 Plus uit. Dit model heeft een basiscapaciteit van 3.584 Wh en een continu vermogen van 3.600 watt, en is bedoeld voor bijvoorbeeld stroomvoorziening in de tuin, professioneel gebruik of als noodstroomvoorziening in huis. Met vijf extra Battery Packs van elk 3.584 Wh kan de totale capaciteit oplopen tot 21,5 kWh.

Het model heeft drie 230V-stopcontacten, twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten en een 12V-aansluiting. Via het stopcontact is het in ongeveer twee uur vol, en het kan tot 1.000 watt aan zonnepanelen aansturen. Ondanks de hoge capaciteit weegt het toestel 35 kilo, wat volgens Jackery een van de lagere gewichten is in deze capaciteitsklasse. Een uitschuifbare handgreep en wielen maken het net als een reiskoffer over de vloer te verplaatsen.

Batterijtechniek en veiligheid

Alle drie de modellen gebruiken keramisch gecoate lithium-ijzerfosfaatcellen (LFP), die na 6.000 laadcycli nog 70 procent van hun oorspronkelijke capaciteit zouden hebben. Bij gemiddeld gebruik zou dat neerkomen op een levensduur tot 30 jaar. De powerstations hebben een batterijmanagementsysteem en verschillende beveiligingen om de werking te bewaken, en een ingebouwde UPS-functie die bij stroomuitval binnen 10 milliseconden overschakelt, zodat aangesloten apparaten nauwelijks iets van de onderbreking merken.