HomeWizard heeft slim laden beschikbaar gemaakt voor alle bezitters van zijn Plug-In Battery. De functie is gratis te activeren via de HomeWizard-app, zonder dat daar een betaald abonnement voor nodig is.

Door het verdwijnen van de salderingsregeling en schommelende energieprijzen kijken steeds meer huishoudens naar een thuisbatterij. Alleen al in april registreerden netbeheerders bijna 10.000 nieuwe thuisbatterijen. Omdat lang niet alle thuisbatterijen worden aangemeld, ligt het werkelijke aantal naar schatting minstens twee keer zo hoog. Maar pas met slimme aansturing haal je meer uit zo'n batterij. Dat is precies waar slim laden voor bedoeld is.

Foto: HomeWizard In de app zie je wat het verwachte laadpercentage is.

Wat is slim laden?

Slim laden doet meer dan stroom opslaan en direct weer vrijgeven. Een thuisbatterij ontlaadt normaal gesproken zodra er stroom wordt gebruikt in huis. De slimme laadfunctie van HomeWizard kijkt verder vooruit. Op basis van verwacht verbruik, zonne-opwek, de lokale weersverwachting en de actuele stroomprijs bepaalt de Plug-In Battery wanneer het gunstiger is om energie nog even vast te houden. Verwacht het systeem later op de dag een piek in het stroomverbruik, dan kan de batterij er bijvoorbeeld voor kiezen om niet meteen te ontladen. De Plug-In Battery monitort via de P1 Meter continu wat er in huis gebeurt. Elke 15 minuten rekent het systeem opnieuw door wat op dat moment de beste keuze is, ook als een elektrische auto, inductiekookplaat of warmtepomp onverwacht veel stroom vraagt.

Foto: HomeWizard

Drie laadstrategieën

Niet iedereen gebruikt een thuisbatterij op dezelfde manier. De een wil vooral zo min mogelijk stroom van het net halen, de ander wil inspelen op drukte op het stroomnet of profiteren van lage stroomprijzen. Daarom kunnen gebruikers in de HomeWizard-app kiezen uit drie laadstrategieën.

Nul op de meter

Dit is de meest directe stand. Wek je meer zonnestroom op dan je op dat moment verbruikt, dan laadt de batterij op. Verbruik je meer dan je opwekt, dan levert de batterij stroom terug aan je huis. De Plug-In Battery schakelt binnen ongeveer drie seconden om en probeert je netafname zo dicht mogelijk bij nul te houden. Deze strategie kijkt niet vooruit naar verwacht verbruik of zonne-opwek later op de dag, maar werkt wel voorspelbaar.

Slim en wijkvriendelijk

Deze strategie kijkt wél vooruit. De batterij houdt rekening met verwacht verbruik, zonne-opwek en het lokale weerbericht. Laden verschuift naar momenten waarop er veel zonnestroom in de wijk beschikbaar is. Ontladen gebeurt juist vaker op momenten waarop de vraag naar stroom hoog is, zoals in de ochtend en aan het begin van de avond. Zo helpt de batterij pieken op het stroomnet te verminderen. Dat kan ook helpen voorkomen dat zonnepanelen tijdelijk afgeschakeld (moeten) worden doordat het net te vol raakt. Deze strategie werkt ook met een vast energiecontract.

Slim met dynamisch tarief

Deze strategie is bedoeld voor huishoudens met een dynamisch energiecontract. De basis is hetzelfde als bij 'slim en wijkvriendelijk', maar de batterij kijkt ook nadrukkelijk naar de stroomprijs. Laden gebeurt zoveel mogelijk op goedkope momenten, ontladen op duurdere momenten. Verwacht het systeem weinig eigen zonne-opwek, maar zijn er wel goedkope uren, dan kan de batterij tijdelijk stroom van het net laden. Dat gebeurt alleen als het prijsverschil groot genoeg is om de laad- en ontlaadverliezen en de extra slijtage van de batterij te compenseren.

Foto: HomeWizard

Geen abonnement nodig