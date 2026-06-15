De SolarVault 3 kan via de Homey Energy Dongle worden aangesloten op de P1-poort van de slimme meter. Daardoor weet het systeem in realtime hoeveel stroom er in huis wordt verbruikt en past het de output van de batterij daar automatisch op aan. Levert de zon meer op dan je nodig hebt, dan slaat het systeem die energie op in plaats van terug te sturen naar het net. Dat is interessant nu de salderingsregeling wordt afgebouwd en netcongestie in steeds meer wijken speelt.

Installatie zonder elektrische aanpassingen

Voor de installatie zijn geen elektrische aanpassingen nodig: de Homey Energy Dongle wordt direct op de slimme meter aangesloten en via een app gekoppeld aan de Jackery-batterij. In theorie betekent dit dat ook gebruikers die niet zo technisch zijn, er makkelijk mee uit de voeten kunnen.

Jackery en Homey kondigen ook verdere samenwerking aan. In juli volgt een uitgebreidere integratie met onder meer AI-gestuurde optimalisatie van laden en ontladen, op basis van weersverwachtingen, dynamische energietarieven en het gebruik van andere verbonden apparaten zoals laadpalen en warmtepompen.

Wat is de P1-poort?

De P1-poort is een aansluitpunt op slimme meters waarop externe apparaten kunnen worden aangesloten om verbruiksdata uit te lezen. Via die poort stuurt de meter gedetailleerde informatie over stroom- en gasverbruik naar aangesloten apparaten, zoals energiemanagementsystemen of, in dit geval, een smart home-hub als Homey.

Veelgestelde vragen

Wat is de nieuwe samenwerking tussen Jackery en Homey?

Jackery en Homey hebben hun systemen gekoppeld zodat de SolarVault 3-thuisbatterij realtime gegevens van de slimme meter kan gebruiken om energieverbruik en opslag beter af te stemmen.

Hoe werkt de koppeling met de slimme meter?

Via de Homey Energy Dongle wordt de batterij verbonden met de P1-poort van de slimme meter. Hierdoor ontvangt het systeem actuele informatie over het stroomverbruik in huis.

Wat levert deze integratie op voor huishoudens?

De batterij kan automatisch inspelen op het actuele energieverbruik, waardoor meer zelf opgewekte zonne-energie wordt gebruikt en minder elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.

Zijn er aanpassingen aan de elektrische installatie nodig?

Nee. Volgens Jackery en Homey kan de Homey Energy Dongle rechtstreeks op de slimme meter worden aangesloten zonder extra elektrische werkzaamheden.

Waarom is deze oplossing relevant nu?

Door de afbouw van de salderingsregeling en toenemende netcongestie wordt het aantrekkelijker om opgewekte zonne-energie lokaal op te slaan en zelf te gebruiken.

Welke extra functies volgen later?

In juli 2026 wordt een uitgebreidere integratie verwacht met AI-gestuurde optimalisatie van laden en ontladen. Daarbij worden onder meer weersverwachtingen, dynamische energietarieven, laadpalen en warmtepompen meegenomen.