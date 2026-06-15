De SolarVault 3 kan via de Homey Energy Dongle worden aangesloten op de P1-poort van de slimme meter. Daardoor weet het systeem in realtime hoeveel stroom er in huis wordt verbruikt en past het de output van de batterij daar automatisch op aan. Levert de zon meer op dan je nodig hebt, dan slaat het systeem die energie op in plaats van terug te sturen naar het net. Dat is interessant nu de salderingsregeling wordt afgebouwd en netcongestie in steeds meer wijken speelt.
Installatie zonder elektrische aanpassingen
Voor de installatie zijn geen elektrische aanpassingen nodig: de Homey Energy Dongle wordt direct op de slimme meter aangesloten en via een app gekoppeld aan de Jackery-batterij. In theorie betekent dit dat ook gebruikers die niet zo technisch zijn, er makkelijk mee uit de voeten kunnen.
Jackery en Homey kondigen ook verdere samenwerking aan. In juli volgt een uitgebreidere integratie met onder meer AI-gestuurde optimalisatie van laden en ontladen, op basis van weersverwachtingen, dynamische energietarieven en het gebruik van andere verbonden apparaten zoals laadpalen en warmtepompen.
De P1-poort is een aansluitpunt op slimme meters waarop externe apparaten kunnen worden aangesloten om verbruiksdata uit te lezen. Via die poort stuurt de meter gedetailleerde informatie over stroom- en gasverbruik naar aangesloten apparaten, zoals energiemanagementsystemen of, in dit geval, een smart home-hub als Homey.