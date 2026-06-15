De SolarVault 3 kan via de Homey Energy Dongle worden aangesloten op de P1-poort van de slimme meter. Daardoor weet het systeem in realtime hoeveel stroom er in huis wordt verbruikt en past het de output van de batterij daar automatisch op aan. Levert de zon meer op dan je nodig hebt, dan slaat het systeem die energie op in plaats van terug te sturen naar het net. Dat is interessant nu de salderingsregeling wordt afgebouwd en netcongestie in steeds meer wijken speelt.