Anker SOLIX voegt een nieuw model toe aan zijn assortiment draagbare powerstations: de S2000. Het apparaat is bedoeld als noodstroomvoorziening bij een stroomstoring, maar ook te gebruiken op plekken zonder stroomaansluiting, zoals tijdens het kamperen.

Met een capaciteit van 2 kWh en een vermogen van 1.500 watt (met een piek van 3.000 watt) richt de S2000 zich op huishoudens die belangrijke apparaten tijdens een stroomuitval zo lang mogelijk willen laten werken.

Langere gebruiksduur door lager stand-by-verbruik

Apparaten die tijdens een stroomstoring op noodstroom draaien, zoals een koelkast, router of verlichting, gebruiken doorgaans weinig en wisselend vermogen. In die situatie bepalen vooral twee dingen hoe lang een powerstation meegaat: hoeveel stroom de omvormer zelf verbruikt wanneer er niets wordt afgenomen, en hoe efficiënt het apparaat is bij een lage belasting.

Om dat te verbeteren gebruikt de S2000 een systeem dat Anker SOLIX OptiSave noemt. Dit combineert een aangepast ontwerp van transformator en magnetische onderdelen om omzettingsverlies te beperken, met adaptieve aansturing die de efficiëntie bij wisselende belasting op peil houdt. Daardoor komt het actieve stand-by-verbruik uit op 10 watt wanneer de AC-uitgang aanstaat, en op 2 watt wanneer de uitgangen uit staan. Bij een belasting van 100 watt, ongeveer wat een tweedeurskoelkast verbruikt, haalt de S2000 een efficiëntie van meer dan 86 procent. Volgens Anker SOLIX is dit gebruiksduurgedrag getest door TÜV SÜD. Met deze aanpak zou de 2 kWh-accu tot 24 uur back-upstroom in huis kunnen leveren, gebaseerd op interne testomstandigheden met een televisie, wifi-router, luidspreker en enkele oplaadsessies voor laptop en telefoon; de daadwerkelijke gebruiksduur hangt af van welke apparaten worden aangesloten.

Compact en stil in gebruik

De S2000 meet 208 x 282 x 323,3 mm en weegt 16,2 kilo. Door het rechtopstaande ontwerp neemt het weinig ruimte in beslag, wat het geschikt maakt voor gebruik in een camper, auto of tuinschuur. Het apparaat heeft aansluitingen aan zowel de voor- als achterkant om kabels overzichtelijk te houden, een handgreep aan de zijkant en acht aansluitingen om meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten. Bij een belasting tot 600 watt produceert het ongeveer 30 decibel aan geluid, en bij gebruik binnenshuis komen er geen uitlaatgassen vrij.

De accu is opgebouwd uit lithium-ijzerfosfaatcellen (LFP) met een capaciteit van 314 Ah, gebaseerd op batterijtechniek die ook in grote energieopslagsystemen wordt gebruikt. Volgens Anker SOLIX behoudt de accu na 6.000 laadcycli nog 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit, wat bij één volledige laad- en ontlaadcyclus per dag neerkomt op ruim 15 jaar gebruik. Op de S2000 geeft Anker SOLIX vijf jaar garantie.

Opladen op zes manieren

De S2000 levert 1.500 watt nominaal vermogen en een piekvermogen van 3.000 watt via een zuivere sinusomvormer, en kan op zes manieren worden opgeladen: via het stopcontact, een combinatie van net- en zonne-energie, een generator, zonnepanelen, een dynamolader of vanuit de auto. Opladen via het stopcontact gaat standaard met 1.150 watt, en met de UltraFast-modus met maximaal 1.500 watt. Via zonnepanelen kan tot 400 watt worden opgeladen. Het apparaat is niet geschikt voor zware verbruikers zoals een airco of elektrische kachel, maar wel voor bijvoorbeeld een tv, wifi-router, luidspreker, koelkast, laptop of CPAP-apparaat. Voor elektronica die niet zonder stroom kan, heeft de S2000 een UPS-functie met een omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden, zodat bijvoorbeeld een computer of CPAP-apparaat ook bij een korte stroomonderbreking aan blijft staan.

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