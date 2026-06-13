Review HomeWizard Plug-In Battery - Supereenvoudig in gebruik, maar ook beperkt

De HomeWizard Plug-In Battery is een heel eenvoudig te installeren thuisbatterij die werkt in elke woning. Maar is deze HomeWizard-thuisbatterij, zoals we hem vanaf nu noemen, ook een slimme investering? En wat kun je er allemaal (niet) mee? Wij hebben deze thuisbatterij zes weken getest en delen onze ervaringen in deze review.

Homewizard Plug-in Battery

Pluspunten Minpunten Heel eenvoudige installatie Alleen verkrijgbaar via HomeWizard Fijne smartphone-app Hoge prijs per kWh Werkt betrouwbaar, zonder omkijken Geen noodstopcontact Product van Nederlandse fabrikant Terugleveren beperkt tot 800 watt Kan uitgebreid worden met extra batterijen Alleen binnen te plaatsen

Foto: Homewizard

Verkrijgbaarheid

De HomeWizard-thuisbatterij is in 2024 op de markt gekomen voor een adviesprijs van 1395 euro, waarna hij begin 2026 in prijs is verlaagd naar 1195 euro. Je kunt de HomeWizard-thuisbatterij alleen kopen in de webwinkel van de fabrikant. Dat maakt het kopen heel eenvoudig, maar beperkt je ook een beetje. Er is immers geen concurrentie van (web)winkels en je kunt bijvoorbeeld ook geen cadeaubonnen van je favoriete elektronicazaak inwisselen. Omdat je de thuisbatterij direct bij de fabrikant koopt, heb je bij eventuele vragen of klachten wel direct de juiste partij te pakken om snel tot een oplossing te komen.

🇳🇱 Nederlands bedrijf en garantie Waar veel thuisbatterijen van Chinese partijen zijn, is HomeWizard een Nederlands bedrijf. De klantenservice is ook Nederlandstalig. Een fijne gedachte, zeker met het oog op het eventueel aanspreken van je garantierechten. HomeWizard geeft twee jaar fabrieksgarantie op zijn thuisbatterij en noemt een verwachte levensduur ‘tot vijftien jaar’. Interessanter is het aantal batterijcycli. Eén keer de batterij volledig opladen en ontladen is één laadcyclus. HomeWizard belooft 6000 batterijcycli, wat gangbaar is.

Supereenvoudige installatie

De installatie van de 24 kilo wegende HomeWizard-thuisbatterij is een groot pluspunt van dit product. Wij hebben de installatie als enorm eenvoudig ervaren en durven te stellen dat vrijwel iedereen deze batterij (alleen of samen met iemand) kan installeren. Als je al een HomeWizard P1 Meter gebruikt, kun je de batterij meteen installeren. Heb je de P1-meter nog niet aan je slimme meter gekoppeld, dan regel je dat eerst in vijf minuten. De HomeWizard-app loodst je er zo doorheen.

Daarna haal je de batterij uit de doos, zet je hem op de gewenste plek en volg je de instructies in de HomeWizard-app. Na slechts een paar stappen in luttele minuten was onze batterij geactiveerd en werkte hij. Daarna heb je er in principe geen omkijken meer naar.

Foto: Rens Blom De thuisbatterij komt met een stroomkabel en duidelijke handleiding.

Op welk stopcontact je de batterij aansluit, maakt niet uit, zolang het maar een contactdoos aan de muur is en geen verlengsnoer of zoiets. Omdat hij maximaal 800 watt kan ontladen, is er geen noodzaak om de batterij op een eigen groep in de meterkast (en dus een specifiek stopcontact) te plaatsen. Dat is makkelijk! Let op: stapel je twee, drie of vier batterijen op elkaar, dan kun je (op een eigen groep) 1600, 2400 of 3200 watt ontladen.

Hebben we dan helemaal geen aandachtspunten bij de installatie? Jawel, toch één. De HomeWizard-batterij kun je alleen binnen plaatsen, want hij kan niet tegen regen en andere weersinvloeden. Veel concurrerende plug-in-thuisbatterijen, onder meer van Anker Solix en Zendure, zijn binnen én buiten te plaatsen. Als je een batterij graag in je tuin neerzet, moet je dus een ander merk dan HomeWizard kiezen.

Foto: Rens Blom In de handleiding geeft HomeWizard aan dat je de batterij binnen moet plaatsen.

In gebruik

Na de installatie van de thuisbatterij merk je eigenlijk niet eens meer dat je hem hebt, tenzij je graag de HomeWizard-app bekijkt om het stroomverbruik en de daadwerkelijke besparingen te zien. Wij vonden dat in elk geval erg interessant. De batterij slaat overdag overtollige zonne-energie van onze zonnepanelen op en levert wanneer de zon niet meer schijnt terug aan ons huis, om de stroomafname van het net te verminderen. Dat doet hij precies zoals beloofd.

De capaciteit van 2,7 kWh is niet bijzonder groot voor een plug-in thuisbatterij. HomeWizard antwoordt desgevraagd dat 2,7 kWh ‘voor 90 procent van de huishoudens ideaal is’, en stelt dat op basis van ‘een analyse van het gedrag van bijna een miljoen huishoudens’. Wij koken niet op inductie en hebben geen kokendwaterkraan, maar zetten op sommige avonden wel de game-pc een paar uur aan. Wij kunnen ’s avonds stroom uit de batterij halen, maar gedurende de nacht raakt hij leeg. Dit kun je oplossen door meerdere batterijen te kopen en te stapelen.

Het rendement van de HomeWizard-thuisbatterij is bij ons ongeveer 75 procent. Bij het omzetten van energie gaat energie verloren, en 75 procent rendement is een prima score. Dat betekent dat elke kWh aan zonne-energie die de batterij ingaat 0,75 kWh aan bruikbare stroom voor je huis oplevert.

Ontladen – dus stroom uit de batterij aan je huis leveren – doet de HomeWizard-batterij met 800 watt. Dat is voor veel activiteiten voldoende, maar niet bij piekbelasting. Staan er meerdere ‘zware’ apparaten tegelijk aan, zoals je wasmachine, tv en inductiekookplaat, dan haalt je huis stroom uit de batterij én van het net. Stapel je twee batterijen, dan kun je op een aparte groep met 1600 watt ontladen. Bij drie is dat 2400 watt en bij vier is dat 3200 watt, mits op een eigen zekeringsgroep.

Sommige concurrerende thuisbatterijen kunnen – ook als je er één gebruikt – 2400 watt ontladen op een eigen groep en zijn dus veelzijdiger dan de HomeWizard-batterij.

Foto: Rens Blom In de doos zit keurig een sticker die je op je meterkast kunt plakken, voor als er een elektriciën aan het werk gaat. Eén HomeWizard Plug-In Battery hoeft niet op een eigen groep.

De financiële besparing

Bij een thuisbatterij hoort natuurlijk de vraag: wat bespaart hij aan stroomkosten? Een lastige vraag, want voor het antwoord moet je kijken naar je stroomverbruik, eventuele opwek van zonne-energie van zonnepanelen, terugleverkosten van zonne-energie en (niet geheel onbelangrijk) je stroomtarieven. Om het niet té ingewikkeld te maken, delen we onze financiële besparingen met je.

In een gemiddelde week vóór het gebruik van de batterij betaalden wij 4,50 euro aan stroomkosten. Wij koken op gas, wekken ongeveer 70 kWh per week aan zonne-energie op en verbruiken in zo’n week ongeveer 25 kWh stroom van het net. In een gemiddelde week mét de HomeWizard-thuisbatterij konden we veel zonne-energie vanuit de batterij gebruiken, waardoor onze stroomafname van het net daalde naar ongeveer 7 kWh. In zo’n week betaalden we daarom rond de 1,10 euro voor stroom.

Dat is een verschil van ongeveer 3,40 euro op weekbasis. Zou je dat bedrag vermenigvuldigen met het aantal weken (52) in een jaar, dan zou de HomeWizard-thuisbatterij ons ongeveer 177 euro per jaar aan stroomkosten schelen. De terugverdientijd van de batterij zou voor ons dan op bijna 7 jaar uitkomen. Hoge terugleverkosten van zonne-energie kunnen daarnaast flink impact hebben op jouw theoretische terugverdientijd.

Foto: Rens Blom De 2,7kWh-batterij van HomeWizard (l) naast een 1,8kWh-batterij van Indevolt. Een kleinere batterijcapaciteit maakt het apparaat compacter, maar slaat minder zonne-energie op.

Doet niets zonder stroom

Een belangrijk aandachtspunt van de HomeWizard thuisbatterij is dat hij alleen functioneert als je stroom hebt. Valt de stroom uit door blikseminslag, werkzaamheden van de netbeheerder in je straat of een andere reden, dan stopt de thuisbatterij met werken. Daar is uit veiligheidsoverwegingen voor gekozen, zegt HomeWizard.

Er zijn thuisbatterijen die bij een stroomonderbreking zelf actief blijven, mits ze voldoende stroom hebben. Veel van die batterijen hebben een eigen stopcontact waar je een zelfgekozen apparaat op kunt aansluiten. Bijvoorbeeld je vriezer, om je etenswaren koud te houden tijdens de paar uur durende werkzaamheden aan het stroomnet.

Zo’n noodstopcontact gebruikt stroom uit de batterij, en leeg is dan natuurlijk leeg. De HomeWizard-thuisbatterij mist een noodstopcontact. Zit je huis zonder stroom, dan helpt deze batterij je dus niet verder.

Fijne smartphone-app

De smartphone-app van HomeWizard vinden we bijzonder prettig in gebruik. Je merkt duidelijk dat de ontwikkelaars ervaring hebben met een energie-app en ‘Hollandse nuchterheid’ begrijpen. De app van Nederlandse bodem is eenvoudig voor wie de basiszaken wil monitoren en biedt genoeg diepgang voor wie die wil opzoeken.

Foto: Rens Blom De smartphone-app is heel prettig in gebruik. Op deze screenshots zie je hoe de installatie van de batterij verliep

⚪️ Voorspellende modus Hoewel de HomeWizard-thuisbatterij al een paar jaar op de markt is, blijft hij af en toe gratis nieuwe functies krijgen. Begin juni 2026 werd een voorspellende modus toegevoegd, die de batterij oplaadt op basis van je verwachte opwek van zonne-energie en stroomverbruik. Dat kan boeiend zijn voor wie een dynamisch stroomtarief gebruikt.

Conclusie: HomeWizard thuisbatterij kopen?

De HomeWizard-thuisbatterij is de eenvoudigste kennismaking met het concept plug-in-thuisbatterij. Makkelijk te installeren, werkt als een trein en komt met een duidelijke app. De HomeWizard-thuisbatterij zal voor sommigen echter té eenvoudig zijn. Hij kan terugleveren tot slechts 800 watt, kan relatief weinig energie opslaan en mist functies als een noodstopcontact.

Je betaalt voor de HomeWizard-thuisbatterij ook meer dan voor vergelijkbare thuisbatterijen van merken als Anker Solix, Zendure en andere Chinese uitdagers. De HomeWizard-thuisbatterij is daarom niet voor iedereen de slimste keuze.