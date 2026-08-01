Een thuisbatterij lijkt een eenvoudig apparaat: hij slaat stroom op om later te gebruiken. Toch roept hij bij bijna iedereen dezelfde vragen op, van de aanschafprijs tot de vraag of je gewoon een stekkerbatterij in het stopcontact mag steken. We zetten de tien vragen die we het meest voorbij zien komen op een rij en geven je heldere antwoorden.

9) Mag een thuisbatterij met stekker gewoon in het stopcontact, en wat is die 800 watt-grens?

6) Werkt een plug-in batterij ook voor de rest van het huis of alleen op een toegewezen groep?

2) Is een thuisbatterij rendabel, en hoe reken je dat uit?

1) Wat kost een thuisbatterij (en wat bepaalt die prijs)?

Steeds meer huishoudens overwegen een thuisbatterij, zeker nu de salderingsregeling stopt en energieprijzen hevig blijven schommelen. Maar tussen alle marketingpraatjes over energieonafhankelijkheid en terugverdientijd zit een berg praktische vragen waar je maar moeilijk een eenduidig antwoord op vindt. Kost zo'n batterij nou vier of tien mille, mag die stekkerbatterij zomaar in het stopcontact, en werkt hij ook voor je wasdroger? Hieronder lopen we ze stuk voor stuk langs.

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1) Wat kost een thuisbatterij (en wat bepaalt die prijs)?

De prijzen van thuisbatterijen lopen sterk uiteen. Dat komt vooral doordat er inmiddels verschillende soorten systemen op de markt zijn. Waar je een paar jaar geleden vrijwel altijd was aangewezen op een vast geïnstalleerde thuisbatterij met een hybride omvormer en professionele installatie, zijn er nu ook relatief betaalbare plug-and-play-oplossingen beschikbaar.

Een plug-and-play-thuisbatterij met een capaciteit van ongeveer 10 kWh is inmiddels verkrijgbaar vanaf ongeveer 2500 tot 3500 euro. Zulke systemen zijn vaak eenvoudig te plaatsen en geschikt voor huishoudens die opgewekte zonnestroom willen opslaan of willen inspelen op dynamische stroomprijzen. Wel geldt meestal een beperking voor het maximale laad- en ontlaadvermogen wanneer de batterij via een gewoon stopcontact is aangesloten (zie ook vraag 8).

Traditionele thuisbatterijen die vast op de meterkast worden aangesloten, zijn doorgaans duurder. Afhankelijk van de capaciteit, het merk, de omvormer en de installatiekosten betaal je voor een systeem van ongeveer 10 kWh meestal 5500 tot 8000 euro. Daar staat tegenover dat deze systemen vaak meer vermogen kunnen leveren, beter integreren met zonnepanelen en soms ook noodstroomvoorzieningen of uitgebreid energiemanagement bieden.

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Foto: Jackery

2) Is een thuisbatterij rendabel, en hoe reken je dat uit?

Een thuisbatterij is rendabel zodra de besparing op je energierekening de aanschaf binnen een redelijke termijn terugverdient. Installateurs noemen vaak 6 tot 10 jaar. Bij een dynamisch contract ligt het prijsverschil tussen daluren en piekuren vaak rond de 0,15 tot 0,20 euro per kWh, en dat verdien je terug door slim te laden.

Een landelijke subsidie is er in 2026 niet, wel kun je vaak 21 procent btw terugvragen bij een dynamisch contract met energiemanagementsysteem. En aangezien de salderingsregeling volgend jaar stopt, telt zelf opgewekte stroom opslaan bovendien steeds zwaarder mee in die rekensom.

3) Hoe werkt een thuisbatterij eigenlijk?

Een thuisbatterij slaat stroom op die je later gebruikt; meestal zonnestroom overdag voor 's avonds, of goedkope nachtstroom bij een dynamisch contract. Een omvormer regelt het laden en ontladen, een beheersysteem kiest automatisch het voordeligste moment. Er bestaan AC-gekoppelde systemen die je eenvoudig aan bestaande zonnepanelen toevoegt, en iets efficiëntere DC-gekoppelde systemen, maar die zijn meestal alleen logisch bij nieuwbouw.

Je merkt er in de praktijk weinig van: de batterij schakelt zelf tussen opladen, ontladen en stilstaan, en via een app zie je de opslag en besparing terug.

4) Welke capaciteit (kWh) heb ik nodig voor mijn huishouden?

Voor een gemiddeld huishouden met zonnepanelen volstaat doorgaans 5 tot 10 kWh. Grotere gezinnen of huizen met een warmtepomp of elektrische auto gaan sneller richting de 15 tot 20 kWh. Een huishouden met een jaarverbruik van 4000 kWh en zo'n 10 zonnepanelen komt in de praktijk meestal uit op 8 tot 10 kWh aan opslag. Vuistregel: batterijcapaciteit in kWh is ongeveer gelijk aan het vermogen van je zonnepanelen in kWp.

Reken liever ruim dan krap: een te kleine batterij is 's avonds snel leeg, en dan schakel je toch weer over op stroom van het net.

Foto: Zendure

5) Wat is de beste thuisbatterij, vast of met stekker?

Er bestaat niet één beste thuisbatterij, dat hangt helemaal af van je situatie. Een vast systeem, zoals de AEG SolarCube, levert meer vermogen en capaciteit, draait vaak op 3680 watt of meer, en sommige merken bieden ook een noodstroomfunctie. Daar staat tegenover dat je een erkende installateur en een eigen groep in de meterkast nodig hebt.

Een stekkerbatterij is goedkoper en sneller geplaatst, maar dekt door de vermogensgrens nooit je hele huishouden.

6) Werkt een plug-in batterij ook voor de rest van het huis of alleen op een toegewezen groep?

Een plug-in batterij werkt voor het hele huis, niet alleen voor de groep waar hij in zit. Alle groepen komen samen op dezelfde rails in de meterkast, dus de teruggeleverde stroom verspreidt zich automatisch naar elk apparaat dat op dat moment stroom trekt, ongeacht de groep.

De begrenzing zit niet in de groep, maar in het maximumvermogen van de batterij zelf. Via een sensor op je slimme meter meet de batterij het actuele verbruik en past hij het eigen vermogen daarop aan (tot maximaal 800 watt).

7) Hoelang gaat een thuisbatterij mee?

Een thuisbatterij gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee. Fabrikanten garanderen daarbij 5000 tot 10.000 laadcycli tot de garantie afloopt. Lithium-ijzerfosfaat-accu's, het meest gebruikte type, houden het vaak nog jaren langer vol dankzij hun stabielere celchemie.

De meeste fabrikanten geven 10 jaar garantie op minimaal 70 tot 80 procent restcapaciteit. Bij intensief dagelijks gebruik bereik je die cyclusgrens sneller dan de garantiejaren suggereren. Hoge temperaturen versnellen de veroudering bovendien: boven de 30 graden slijt een batterij tot 20 procent sneller.

Foto: Anker

8) Waar mag en kun je een thuisbatterij het best plaatsen?

De garage is in Nederland de populairste plek: daar is normaal gesproken sprake van een stabiele temperatuur, een betonnen vloer en er is afstand tot de leefruimte. Binnenshuis moet de ruimte droog blijven, moet de omgevingstemperatuur tussen de 15 en 25 graden zijn, en plaats je de batterij liever niet in de meterkast zelf; die is daar vrijwel nooit ruim genoeg voor.

Plaats de batterij niet in de hal, want dat is meestal de enige vluchtroute in huis. Mijd ook de trapkast; die telt strikt genomen niet als vluchtroute, maar brand of rook daar kan de route er direct naast alsnog blokkeren. Houd rondom zo'n 30 centimeter vrije ruimte aan voor onderhoud, en reken bij een systeem van 10 kWh op een gewicht van 100 tot 150 kilo. Een stevige wand is dus geen overbodige luxe. Buiten plaatsen kan ook, maar dan alleen in een kast met IP65-bescherming.

Ja, een stekkerbatterij, ook wel plug-in batterij genoemd, mag je gewoon zelf in een stopcontact steken. Fabrikanten begrenzen het terugleververmogen standaard op 800 watt zodra de batterij op een gedeelde groep zit, om oververhitting van bedrading en stopcontacten te voorkomen.

Wil je meer dan 800 watt ontladen, dan heb je een eigen groep nodig, vaak aangelegd door een installateur. Zie bijvoorbeeld de HomeWizard Plug-in Battery, een van de bekendste stekkerbatterijen in Nederland.

10) Kun je zware apparaten zoals een inductiekookplaat of wasdroger op een thuisbatterij laten draaien?

Ja, maar meestal maar voor een deel. Een inductiekookplaat trekt tijdens het koken al gauw 1400 tot 2200 watt, een wasdroger doorgaans 800 tot 3000 watt, ruim boven de 800 watt-grens van een stekkerbatterij dus.

De batterij vult automatisch aan tot zijn maximum, de rest trekt het apparaat gewoon van het net, zonder dat je daar iets van merkt. Kleinere apparaten zoals een laptop, een tv of een koelkast draaien in de praktijk vaak wel volledig op batterijstroom, omdat hun vermogen ruim onder de 800 watt blijft.

In het kort Een thuisbatterij is minder ingewikkeld dan de losse specificaties doen vermoeden. Hij kost in 2026 gemiddeld 600 tot 900 euro per kWh, gaat 10 tot 15 jaar mee en levert bij een stekkeraansluiting wettelijk maximaal 800 watt terug aan huis, ongeacht welke groep hij bezet. Voor apparaten die meer vragen, zoals een inductiekookplaat of wasdroger, vult de batterij aan tot dat maximum en trekt de rest van het net. De vraag is dan ook niet óf een thuisbatterij nuttig is, maar welke capaciteit en aansluiting bij jouw huishouden past.