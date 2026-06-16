Philips Hue komt met een reeks nieuwe verlichtingsproducten. De opvallendste nieuwkomers zijn bedrade schakelaars waarmee je ook gewone lampen kunt opnemen in het Hue-systeem. Daarnaast verschijnen er nieuwe Play-lampen en nieuwe, zuinigere kaarslampen die bovendien Matter ondersteunen.

Ook gewone lampen worden onderdeel van Hue

Tot nu toe kon je alleen je slimme lampen bedienen met de Philips Hue-app. Gewone lampen in bestaande armaturen vielen buiten de boot. Met de nieuwe bedrade aan/uit-schakelaar en dimschakelaar verandert dat. Daarmee kun je ook traditionele verlichting via de Hue-app bedienen, zodat je alle lampen in huis vanuit één centrale plek kunt bedienen.





Er komt ook een nieuwe wandschakelaarsmodule die zonder batterij werkt. Die zorgt ervoor dat slimme Hue-lampen altijd van stroom voorzien blijven, ook wanneer je de gewone muurschakelaar gebruikt. Daardoor blijven ze bereikbaar via de app en blijven je instellingen behouden.

Foto: Philips

Nieuwe Play-lampen voor films, games en muziek

Voor liefhebbers van entertainmentverlichting introduceert Philips Hue drie nieuwe Play-lampen: een tafellamp en twee vloerlampen in verschillende formaten. De lampen kunnen de kleuren en lichteffecten synchroniseren met films, games en muziek via de Hue Play HDMI Sync Box of de Hue Sync-apps voor tv en pc.

Foto: Philips

Kaarslampen krijgen Matter en zijn zuiniger

Hue-kaarslampen zijn bedoeld voor decoratieve armaturen, zoals kroonluchters en wandlampen. De nieuwe generatie ondersteunt voortaan Matter, de universele standaard voor slimme apparaten in huis. De kaarsen zijn verkrijgbaar als White, White Ambiance en White & Colour Ambiance. Volgens Philips Hue verbruiken de nieuwe modellen 40 procent minder energie dan hun voorgangers.

Foto: Philips

Beschikbaarheid en prijzen

Alle nieuwe producten zijn vanaf juni 2026 verkrijgbaar. Hieronder zie je de adviesprijzen.

Philips Hue kaarslampen

White 1-pack 21,99 euro | 2-pack 34,99 euro

White Ambiance 1-pack 34,99 euro | 2-pack 49,99 euro | 3-pack 69,99 euro

White & Colour Ambiance 1-pack 64,99 euro | 2-pack 109,99 euro | 3-pack 159,99 euro

Philips Hue schakelaars

Philips Hue bedrade aan/uit schakelaar 1 channel 49,99 euro | 2 channel 54,99 euro

Philips Hue bedrade dimmerknop 59,99 euro

Philips Hue bedrade wandschakelaarsmodule 1-pack 44,99 euro | 2-pack 79,99 euro

Philips Hue Play tafel- en vloerlampen