Goed nieuws voor gebruikers van slimme Philips Hue-verlichting die hun lampen via Google Home bedienen. Dankzij een nieuwe update kunnen opdrachten sneller worden uitgevoerd en blijft de verlichting ook werken wanneer de internetverbinding tijdelijk wegvalt.

De verbetering is mogelijk dankzij een aanpassing in de ondersteuning voor Matter, de standaard waarmee slimme apparaten van verschillende merken met elkaar communiceren. Google Home kan hierdoor bepaalde opdrachten rechtstreeks via het lokale thuisnetwerk naar Philips Hue sturen, zonder dat daarvoor eerst contact met een server op internet nodig is.

Dat heeft twee belangrijke voordelen. In de eerste plaats kunnen lampen sneller reageren wanneer je ze via Google Home aan- of uitzet. Daarnaast kunnen ondersteunde lokale bedieningsfuncties blijven werken als bijvoorbeeld de internetverbinding eruit ligt. Je thuisnetwerk en de benodigde smarthomeapparatuur moeten dan natuurlijk nog wel functioneren.

Voor gebruikers is het prettig dat de verbetering automatisch wordt doorgevoerd. Volgens de berichtgeving hoef je de Hue-lampen niet opnieuw aan Google Home te koppelen of instellingen handmatig aan te passen.

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De update maakt deel uit van een grotere reeks verbeteringen voor Google Home. Google werkt onder andere aan betrouwbaardere spraakopdrachten, verbeterde bediening van apparaten van andere fabrikanten en oplossingen voor problemen met camerabeelden.