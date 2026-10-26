De set bestaat uit twee lichtbalken met samen twaalf afzonderlijk aanstuurbare kleurzones. Daardoor kunnen meerdere kleuren tegelijk worden getoond. Daarnaast zijn aparte leds voor warm en koel wit licht aanwezig. De kleurtemperatuur is instelbaar tussen 2200 en 6500 kelvin. Samen leveren de balken volgens SwitchBot maximaal 800 lumen.

Je kunt de verlichting koppelen aan onder meer Apple Home, Google Home, Alexa en SmartThings. Daarvoor gebruiken de lampen Matter via wifi; een afzonderlijke SwitchBot-hub is niet nodig. De Europese webshop vermeldt een prijs van 55,99 euro.

Binnen Apple Home kun je de lampen aanzetten, dimmen en de kleur of kleurtemperatuur aanpassen. Voor afzonderlijke kleurzones, dynamische effecten en muziekstanden gebruik je de SwitchBot-app. Een ingebouwde microfoon laat de verlichting op muziek reageren. Je kunt de balken rechtop neerzetten, achter een scherm plaatsen of met magneten aan een geschikt metalen oppervlak bevestigen. Er wordt ook een bedrade controller meegeleverd.