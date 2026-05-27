In de nacht van 3 op 4 juli worden de eerste beelden van het langverwachte tweede seizoen van de anime Cyberpunk: Edgerunners aan de wereld getoond.

Dat is bevestigd via social media. Dan wordt er namelijk een panel gehouden op Anime Expo 2026, waar onded andere regisseur Danny Motte en showrunner Kai Ikarashi aanwezig zijn. Zij zullen de eerste beelden van het tweede seizoen - dat vorig jaar werd aangekondigd als 'Cyberpunk: Edgerunners 2' - tonen.

Het was al duidelijk dat dit tweede seizoen volledig los komt te staan van het succesvolle eerste seizoen. Dat betekent dat Edgerunners 2 ook bekeken kan worden zonder het eerste seizoen te zien. Ook is al duidelijk dat Edgerunners 2 tien afleveringen gaat krijgen. De geanimeerde serie is gebaseerd op de CD Projekt Red-game Cyberpunk 2077, maar vertelt wel een nieuw verhaal.