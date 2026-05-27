Destruction AllStars, een PlayStation 5-game waarin spelers elkaar met voertuigen rammen, is alleen nog maar offline speelbaar. Later dit jaar verdwijnen er nog meer modi uit de game.

Dat heeft Sony Interactive Entertainment bevestigd. De online multiplayer - een essentieel onderdeel van het spel - is nu voorgoed offline. Hoewel de game nog wel offline speelbaar is, zal vanaf 25 november alleen nog maar de Arcade-modus met singleplayeruitdagingen beschikbaar blijven. Het spel kan ook niet meer aangeschaft worden, en eigenaren van de game kunnen in-game ook geen zogeheten Destruction Points meer kopen.

Het door Lucid Games ontwikkelde Destruction AllStars kwam in 2021 uit, maar werd wisselend ontvangen en was zover bekend geen groot verkoopsucces, ondanks dat het spel werd onthuld tegelijk met de PlayStation 5-onthulling. Gedurende de eerste twee maanden vanaf release werd het spel gratis weggegeven via PlayStation Plus.