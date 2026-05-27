Het Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - dat een fysiek museum heeft in Hilversum - heeft op de 'Schatkamer'-website meer dan 700.000 Nederlandse tv- en radioprogramma's uit het verleden beschikbaar gesteld.

Dit archief is gisteravond online gekomen en zou volgens Beeld en Geluid ongeveer vijftig procent van de Nederlandse programma's van de publieke omroep die tussen 1920 en 2020 werden vertoond beslaan. Denk aan Swiebertje, Lingo, Te Land, Ter Zee en In De Lucht, Kopspijkers en Floris.

Zoals gezegd gaat het om programma's die door de publieke omroep zijn uitgezonden, maar Beeld en Geluid wil ook proberen programma's van de commerciële zenders te gaan delen. Daarbij moet de komende tijd ook het archief voor de programma's van de publieke omroep aangevuld worden.