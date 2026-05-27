De Oppo Find X9 Ultra steelt de show met zijn uitgebreide en fantastische camera’s, die beter zijn dan in vrijwel alle andere smartphones. Niets voor niets schrijven we dat we de camera's van de Find X9 Ultra in elke telefoon willen. Nieuwsgierig geworden? Lees meer over die camera’s én de andere bijzondere functies van deze smartphone in onze uitgebreide review van de Oppo Find X9 Ultra.

Oppo Find X9 Ultra 9 / 10 Score De Pluspunten Erg premium smartphone

Fantastische camera's

Lange accuduur De Minpunten Erg prijzig

Korter updatebeleid, onnodige apps De Oppo Find X9 Ultra heeft jaloersmakende camera’s die we graag in elke telefoon willen hebben. Tel daar de goede specificaties van het toestel bij op en je snapt waarom Oppo maar liefst 1699 euro vraagt voor de Find X9 Ultra. Een zeer hoge prijs inderdaad, dus we begrijpen het als je blijft dromen van dit toestel.

Luxe ontwerp

Als je de Oppo Find X9 Ultra eenmaal in handen hebt, voel je onmiddellijk dat je een luxeproduct in handen hebt. Het toestel voelt degelijk aan en ligt door de kunstleren achterkant prettig in de hand. De bronskleurige reflecterende namen ‘Oppo’ en ‘Hasselblad’ dragen bij aan een premium uitstraling. Houd er wel rekening mee dat de Find X9 Ultra zwaar is (235 gram) en het camera-eiland achterop behoorlijk uitsteekt.

Foto: Rens Blom Het aanzienlijke camera-eiland steekt flink uit.

Het 6,82inch-oledscherm is door zijn grootte lastig met één hand te bedienen, maar dat hoeft geen serieus minpunt te zijn. De schermkwaliteit van het 120Hz-oleddisplay is bijzonder goed.

Fantastische camera’s

Het speerpunt van de Oppo Find X9 Ultra is de camera. Of beter gezegd: de vier camera’s aan de achterkant. Voorop zit nog een selfiecamera, die zijn werk prima doet. En dat is wel zo prettig in een toestel van deze prijs, maar heel spannend is de selfiecamera verder niet.

De meeste foto’s maakten wij immers met de vier lenzen achterop, die verschillende functies hebben. Wij zijn omver geblazen door de veelzijdigheid én kwaliteit van de camera's. Oppo benoemt in zijn marketingkreten graag dat het samenwerkt met het iconische fotografiemerk Hasselblad, en die uitspraak vinden wij heel geloofwaardig overkomen. Je voelt aan alles dat er heel veel werk zit in het samenstellen en optimaliseren van de vier camera's, om fotografieliefhebbers te overtuigen voor de Find X9 Ultra te gaan en niet voor bijvoorbeeld de Apple iPhone 17 Pro Max.

Over wat voor camera's hebben we het in de Find X9 Ultra? De primaire camera is een 200megapixel-exemplaar. Extra wijde beelden maak je met de 50megapixel-groothoeklens. Dan zijn er ook nog twee zoomcamera’s: een van 200 megapixel en een van 50 megapixel. Dankzij de zoomcamera’s kun je 10x zoomen zonder kwaliteitsverlies en digitaal nog een heel stuk verder (al is dat wel met kwaliteitsverlies). Die 10x optische zoom is bijzonder, want de meeste dure telefoons bieden 3 of 5x keer optische zoom. Oppo gaat dus een stuk verder. Letterlijk.

Laten we echter beginnen met de kwaliteit van de hoofdcamera, die een belachelijk hoge resolutie heeft. Deze camera is indrukwekkend. Je maakt er enorm scherpe en realistische foto’s mee. In het donker vangt de sensor bovendien veel licht, waardoor je plaatjes er altijd duidelijk uitzien.

Ook de groothoeklens staat zijn mannetje, al treedt er aan de randen wel een beperkte waas op. In het donker is de groothoekcamera prima, maar vallen we niet van onze stoel van de kwaliteit. We zouden zeggen dat de groothoekcamera in zo'n situatie vergelijkbaar is met de concurrentie. Overdag is hij nog wel wat beter.

Foto: Rens Blom V.l.n.r.: 1x zoom, groothoeklens en heel veel zoom. Let erop hoe scherp de lijnen rond het glas nog zijn en dat je mensen achter het glas ziet.

Foto: Rens Blom V.l.n.r.: 1x zoom, groothoeklens en heel veel zoom. Ingezoomd is de brug nog steeds scherp in beeld en kun je zelfs de kentekenplaat van de taxi lezen.

Foto: Rens Blom V.l.n.r.: 1x zoom, groothoeklens en heel veel zoom. Wat opvalt is het hekwerk van de brug, dat ondanks de afstand van tientallen meters nog steeds duidelijk zichtbaar is.

Zoom-zoom-zoom

Het liefst maken we ingezoomde foto’s met de Find X9 Ultra, gewoon omdat je veel betere zoomfoto's kunt maken dan met andere smartphones. Bijvoorbeeld 3x ingezoomd: nog steeds haarscherp. 10x zoom? Je krijgt nog steeds een hele duidelijke foto terug. Blijven zoomen om naar 30x te springen? Oppo’s Find X9 Ultra maakt een prima foto, waar veel concurrenten een waziger plaatje met onrealistische kleuren afleveren.

De zoomcamera’s zijn écht een sterk punt van de Find X9 Ultra, precies zoals Oppo belooft. Maar eigenlijk geldt dat voor alle camera's van deze topsmartphone. Juist die combinatie van veelzijdigheid en kwaliteit maakt ons zo enthousiast, en verklaart waarom wij de camera's van de Find X9 Ultra in alle smartphones willen.

In het bos kun je vogels hoog in de bomen proberen vast te leggen, waar dat met veel andere toestellen een lastige missie is. In de stad schakel je tussen groothoekbeelden om een drukke straat te vangen naar de zoomcamera om vanaf een uitzichtpunt de stad zelf te fotograferen.

Ook op de onverwachte, dagelijkse momenten staat de Find X9 Ultra zijn mannetje. Snel de kat in een grappige pose vastleggen voordat hij zich alweer omdraait? Geen probleem: de foto is scherp en kleurecht. Je heerlijk ogende maaltijd in een restaurant met sfeerverlichting verschijnt ook goed op de foto, terwijl je met andere telefoons al snel een wat donker plaatje of eten met kunstmatige kleuren krijgt omdat de camerasoftware zich ermee bemoeit.

In de camera-app van de Find X9 Ultra vind je bovendien een veelheid aan instellingen en filters, die het gevoel versterken dat je een echte camera in handen hebt. De aparte cameraknop aan de zijkant van de telefoon draagt daar eveneens aan bij. Door de knop in te drukken, schiet je een foto.

Foto: Rens Blom De oranje knop is een sluiterknop.

High-end smartphone

Je zou het door die indrukwekkende camera-opstelling bijna vergeten, maar de Oppo Find X9 Ultra is ook gewoon een smartphone. Een hele dure, laten we dat niet vergeten. Het is daarom fijn dat Oppo’s budget niet volledig naar de cameramodules is gegaan, maar er ook geïnvesteerd is in premium specificaties.

De Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 is de snelste processor die je op het moment kunt krijgen en ook de opslagcapaciteit is met 512 GB lekker ruim. Het werkgeheugen meet 12 GB en hoewel sommige even dure telefoons 16 GB hebben, is 12 GB zeker ook genoeg.

Dankzij de forse 7050mAh-accu hoeven we de Find X9 Ultra niet voor het slapengaan op te laden, maar kunnen we dat ergens de volgende ochtend doen. Een fijne gedachte als je een erg lange dag tegemoet gaat. Wij hebben ons met deze telefoon nooit zorgen hoeven maken om een lege batterij, ook niet als we gedurende de dag veel foto's maakten.

Software kan beter

Ons enthousiasme over het ontwerp, de camera’s en specificaties van de Find X9 Ultra gaat niet op voor de software. Oppo voorziet zijn dure smartphone ongevraagd van apps als Temu, TikTok en AliExpress. Oppo krijgt geld van die bedrijven om hun apps op te dringen, maar kan dat naar onze mening beter niet doen aan iemand die al 1699 euro heeft betaald voor een telefoon. We krijgen er een goedkoop gevoel van, dat helemaal niet past bij het luxe karakter dat de Find X9 Ultra qua ontwerp en specificaties uitstraalt.

Foto: Rens Blom Oppo installeert allemaal apps mee, wat wij niet vinden passen op een dure telefoon

Oppo kan zijn aandacht naar onze mening beter verleggen naar zijn updatebeleid. De Find X9 Ultra krijgt vijf Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates, wat goed is maar korter dan Apple, Samsung en Google. Die merken bieden zeven jaar complete updates aan. Oppo kan dus nog een stapje extra zetten, zeker omdat de Find X9 Ultra duurder is dan de concurrentie.

Conclusie: Oppo Find X9 Ultra kopen ?