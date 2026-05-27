Capcom heeft een gratis demo uitgebracht voor het eerder dit jaar verschenen horrorspel Resident Evil Requiem.

De demo kan nu gedownload worden via PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2, Steam en Epic Games Store. Via de demo kunnen spelers een deel van het begin van het spel ervaren. Capcom benadrukt dat opgeslagen data van de demo niet meegenomen kan worden naar de volledige versie van het spel.

Over Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch 2 en pc. Het is het negende hoofddeel in de horrorserie die al sinds de jaren negentig bestaat. In de loop der jaren is de franchise meermaals flink op de schop gegaan. Zo richtte Resident Evil 4 zich meer op actie, en zijn horrorelementen sinds Resident Evil 7: Biohazard weer teruggekeerd.

Resident Evil Requiem voelt als een combinatie van al deze elementen. Spelers besturen zowel Grace Ashcroft als Leon S. Kennedy - twee personages met verschillende speelstijlen. De segmenten met Leon - onder andere bekend uit Resident Evil 2 en Resident Evil 4 - zijn erg op actievolle schietgevechten gericht. Grace's segmenten zijn juist gericht op spanning en horror en draaien vooral om het vermijden van intense gevechten.