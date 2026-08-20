Socialmediaplatform TikTok werkt waarschijnlijk aan een eigen betaalsysteem, waardoor mensen betaalverzoeken naar elkaar kunnen sturen.

Dat blijkt uit een artikel van Bloomberg. Zij hebben een code voor deze functie gevonden in de app in de Verenigde Staten. TikTok-eigenaar ByteDance zelf heeft de mogelijkheid niet bevestigd of ontkend - het is dus niet zeker dat de functie er uiteindelijk echt komt, en wanneer dat dan het geval moet zijn.

Het zou simpel werken: mensen kunnen betaalverzoeken in de privéberichten van TikTok sturen. Men ontvangt vervolgens een pushmelding als het betaalverzoek is betaald. Daarbij kan men ook een bericht bijvoegen.

Aan alternatieven geen gebrek

Aan mogelijkheden om betaalverzoeken naar elkaar te sturen is bepaald geen gebrek. Zo is er het populaire platform Tikkie, en hebben apps van banken tegenwoordig soortgelijke opties. Dat TikTok dit mogelijk ook aan gaat bieden, lijkt dus vrij onnodig, al zal het bedrijf ongetwijfeld hopen dat het er voor zorgt dat mensen langer in de app blijven.